Colombo, July 6: The players' draft for Lanka Premier League (LPL) 2022 happened on Tuesday (July 5) in which T20 specialists like Carlos Brathwaite, Dwaine Pretorius and Imad Wasim emerged as the highest-priced international players.

Former West Indies T20I captain Brathwaite will be joining the newly rechristened Kandy Warriors. While South Africa all-rounder Dwaine Pretorius - who played for Chennai Super Kings in IPL 2022 - was picked up by Colombo Stars. Veteran Pakistan all-rounder Imad Wasim will be playing for Galle Gladiators.

Total Players in the draft:

A total of 353 players were featured in the LPL 2022 draft, with 180 overseas and 173 Sri Lankan players lined up. The teams Colombo Stars, Jaffna Kings, Galle Gladiators, Kandy Falcons, and Dambulla Giants picked up players under several categories.

The categories were as follows:

International Ruby, Sri Lankan Ruby, International Sapphire, Sri Lankan Sapphire, International Diamond 'A,' Sri Lankan Diamond 'A,' International Diamond 'B,' Sri Lankan Diamond 'B,' International Platinum, Sri Lankan Platinum, Sri Lankan Gold, and Sri Lankan Silver. The 'International Ruby' players had a USD 60000 value.

Full List of Players Picked in Draft:

Dwaine Pretorius-Drafted by Colombo Stars - International Ruby - USD 60K

D'Archy Short: Pre-Drafted by Dambulla Giants - International Ruby - USD 60K

Imad Wasim: Pre-Drafted by Galle Gladiators - International Ruby - USD 60K

Evin Lewis: Pre-Drafted by Jaffna Kings - International Ruby - USD 60K

Carlos Brathwaite: Pre-Drafted by Kandy Falcons - International Ruby - USD 60K

Angelo Mathews: Pre-Drafted by Colombo Stars - Sri Lankan Ruby- USD 60K

Dasun Shanaka: Pre-Drafted by Dambulla Giants - Sri Lankan Ruby - USD 60K

Danushka Gunathilaka: Pre-Drafted by Galle Gladiators - Sri Lankan Ruby - USD 60K

Thisara Perera: Pre-Drafted by Jaffna Kings - Sri Lankan Ruby - USD 60K

Wanindu Hasaranga: Pre-Drafted by Kandy Falcons - Sri Lankan Ruby - USD 60 K

Asif Ali: Pre-Drafted by Colombo Starts - International Sapphire - USD 50K

Ben Cutting: Pre-Drafted by Dambulla Giants - International Sapphire - USD 50K

Faheem Asraf: Pre-Drafted by Galle Gladiators - International Sapphire - USD 50K

Hardus Viljoen: Pre-Drafted by Jaffna Kings - International Sapphire - USD 50K

Charith Asalanka: Pre-Drafted by Colombo Stars - Sri Lankan Sapphire - USD 50k

Bhanuka Rajapaksa: Pre-Drafted by Dambulla Giants - Sri Lankan Sapphire - USD 50k

Dushmantha Chameera: Pre-Drafted by Galle Gladiators - Sri Lankan Sapphire - USD 50K

Dhananjaya de Silva: Pre-Drafted by Jaffna Kings - Sri Lankan Sapphire - USD 50K

Chamika Karunaratne: Pre-Drafted by Kandy Falcons - Sri Lankan Sapphire - USD 50K

Shoaib Malik: Pre-Drafted by Jaffna Kings - International Diamond 'A' - USD 40k

Naveen Ul-haq: Pre-Drafted by Colombo Stars - International Diamond 'B' - USD 25k.

Fabian Allen: Kandy Falcon - International Sapphire - USD 50K

Sandeep Lamichhane: Picked by Dambulla Giants - International Diamond 'Á' - USD 40k

Andre Fletcher: Drafted by Kandy Falcons - International Diamond "Á' - USD 40k

Dominic Drakes: Drafted by Colombo stars - International Diamond 'A' - USD 40K

Niroshan Dickwella: Pre-Drafted by Colombo Stars - Sri Lankan Diamond 'A' - USD 40K

Chaturanga de Silva: Pre-Drafted by Dambulla Giants - Sri Lankan Diamond 'A' - USD 40K

Kusal Mendis: Pre-Drafted by Galle Gladiators - Sri Lankan Diamond 'A' - USD 40K

Maheesh Theekshana: Pre-Drafted by Jaffna Kings - Sri Lankan Diamond 'A' - USD 40K

Ramesh Mendis: Pre-Drafted by Dambulla Giants - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25k

Lakshan Sandakan: Pre-Drafted by Galle Gladiators - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25k

Dinesh Chandimal: Pre-Drafted by Colombo Stars - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25K

Nuwan Pradeep: Pre-Drafted by Dambulla Giants - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25K

Nuwan Thushara: Pre-Drafted by Galle Gladiators - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25K

Dunith Wellalage: Pre-Drafted by Jaffna Kings - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25K

Karim Jannet: Pre-Drafted by Colombo Stars - International Platinum - USD 15K

Seekkuge Prasanna: Pre-Drafted by Colombo Stars - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Jeffrey Vandersay: Pre-Drafted by Colombo Stars - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Tharindu Ratnayake: Pre-Drafted by Dambulla Giants - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Pulina Tharanga: Pre-Drafted by Galle Gladiators - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Praveen Jayawickrama: Pre-Drafted by Jaffna Kings - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Kamindu Mendis: Pre-Drafted by Kandy Falcons - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Janneman Malan: Drafted by Galle Gladiators - International Diamond 'A' - USD 40K

Fazalhaq Farooqi: Drafted by Colombo Stars - International Diamond 'B' - USD 25K

Dewald Brevis: Drafted by Kandy Falcons - International Diamond 'B' - USD 25K

Sherfane Rutherford: Drafted by Galle Gladiators - International Diamond 'B' - USD 25K

Tim Siefert: Drafted by Dambulla Giants - International Diamond 'B' - USD 25K

Shahnawaz Dahani: Drafted by Jaffna Kings - International Diamond 'B' - USD 25K

Haider Ali: Drafted by Dambulla Giants - International Diamond 'B' - 25K

Azam Khan: Drafted by Galle Gladiators - International Diamond "B' - 25K

Isuru Udana: Drafted by Kandy Falcons - Sri Lankan Diamond 'A' - USD 40K

Binura Fernando: Drafted by Jaffna Kings - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25K

Matheesha Pathirana: Drafted by Kandy Falcons - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25K

Dhananjaya Lakshan: Drafted by Colombo Stars - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25K

Ashen Bandara: Drafted by Kandy Falcons - Sri Lankan Diamond 'B' - USD 25K

Sarfaraz Ahamed: Drafted by Galle Gladiators - International Platinum - USD 15K

Tristan Stubbs: Drafted by Jaffna Kings - International Platinum - USD 15K

Sheldon Cottrel: Drafted by Dambulla Giants - International Platinum - USD 15K

Usman Shinwari: Drafted by Kandy Falcons - International Platinum - USD 15K

Ashan Priyanjan: Drafted by Kandy Falcons - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Suminda Lakshan: Drafted by Jaffna Kings - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Nuwanidu Fernando: Drafted by Galle Gladiators - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Pramod Madushan: Drafted by Dambulla Giants - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Sadeera Samarawickrama: Drafted by Jaffna Kings - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Nimesh Vimukthi: Drafted by Galle Gladiators - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Minod Bhanuka: Drafted by Kandy Falcons - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Lasith Croospulle: Drafted by Dambulla Giants - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Ishan Jayaratne: Drafted by Colombo Stars - Sri Lankan Platinum - USD 15K

Sri Lankan Gold - U23 Players

Muditha Lakshan: Colombo Stars - Sri Lankan Gold - USD 10K

Dilshan Madushanka: Jaffna Kings - Sri Lankan Gold - USD 10K

Movin Subasingha: Galle Gladiators - Sri Lankan Gold - USD 10K

Kalana Perera: Dambulla Giants - Sri Lankan Gold - USD 10K

Avishka Perera: Kandy Falcons - Sri Lankan Gold - USD 10K

Ashian Daniel: Kandy Falcons - Sri Lankan Gold - USD 10K

Lakshitha Manasinghe: Colombo Stars - Sri Lankan Gold - USD 10K

Nipun Dananjaya: Jaffna Kings - Sri Lankan Gold - USD 10K

Nipun Malinga: Galle Gladiators - Sri Lankan Gold - USD 10K

Dilum Sudeera: Dambulla Giants - Sri Lankan Gold - USD 10K

Kevin Koththigoda: Colombo Stars - Sri Lankan Silver - USD 3K

Sachitha Jayatilaka: Dambulla Giants - Sri Lankan Silver - USD 3K

Malinda Pushpakumara: Kandy Falcons - Sri Lankan Silver - USD 3K

Vijayakanth Viyaskanth: Jaffna Kings - Sri Lankan Silver - USD 3K

Sachindu Colombage: Galle Gladiators - Sri Lankan Silver - USD 3K

Theesan Vidushan: Jaffna Kings - Sri Lankan Silver - USD 3K

Lakshan Gamage: Galle Gladiators- Sri Lankan Silver - USD 3K

Chathuranga Kumara: Colombo Stars - Sri Lankan Silver - USD 3K

Janith Liyanage: Kandy Falcons - Sri Lankan Silver - USD 3K

Dushan Hemantha: Dambulla Giants - Sri Lankan Silver - USD 3K

Sasha De Alwis Seneviratne: Dambulla Giants - Sri Lankan Silver - USD 3K

Navod Paranavithana: Colombo Stars - Sri Lankan Silver - USD 3K

Lasith Abeyratne: Kandy Falcons - Sri Lankan Silver - USD 3K

T. Dinoshan: Jaffna Kings - Sri Lankan Silver - USD 3K

Tharindu Kaushal: Galle Gladiators - Sri Lankan Silver - USD 3K

Ravindu Fernando: Dambulla Giants - Sri Lankan Silver - USD 3K

Sammu Ashan: Galle Gladiators - Sri Lankan Silver - USD 3K

Kavin Bandara: Kandy Falcons - Sri Lankan Silver - USD 3K

Chamod Battage: Colombo Stars - Sri Lankan Silver - USD 3K

Ashan Randika: Pre-drafted by Jaffna Kings - Sri Lankan Silver - USD 3K

Full List of Squads:

COLOMBO STARS:

Pre-Drafted Players:

Dwaine Pretorius (USD 60K), Angelo Mathews (USD 60K), Asif Ali (USD 50K), Charith Asalanka (USD 50K), Niroshan Dickwella (USD 40K), Naveen Ul-haq (USD 25K), Dinesh Chandimal (USD 25K), Karim Janat (USD 15K), Seekkuge Prasanna (USD 15K), Jeffrey Vandersay (USD 15K)

Drafted Players:

Dominic Drakes (USD 40K), Fazalhaq Farooqi (USD 25K), Dhananjaya Lakshan (USD 25K), Ishan Jayaratne (USD 15K), Muditha Lakshan (USD 10K), Lakshitha Manasinghe (USD 10K), Kevin Koththigoda (USD 3K), Chathuranga Kumara (USD 3K), Navod Paranavithana (USD 3K), Chamod Battage (USD 3K).

GALLE GLADIATORS:

Pre-Drafted Players:

Imad Wasim (USD 60K), Danushka Gunathilaka (USD 60K), Faheem Asraf (USD 50K), Dushmantha Chameera (USD 50K), Kusal Mendis (USD 40K), Lakshan Sandakan (USD 25K), Nuwan Thushara (USD 25K), Pulina Tharanga (USD 15K).

Drafted Players:

Janneman Malan (USD 40K), Qais Ahmad (USD 25K), Azam Khan (USD 25K), Sarfaraz Ahamed (USD 15K), Nuwanidu Fernando (USD 15K), Nimesh Vimukthi (USD 15K), Movin Subasingha (USD 10K), Nipun Malinga (USD 10K), Sachindu Colombage (USD 3K), Lakshan Gamage (USD 3K), Tharindu Kaushal (USD 3K), Sammu Asham (USD 3K).

DAMBULLA GIANTS:

Pre-Drafted Players:

D'Arcy Short (USD 60K), Dasun Shanaka (USD 60K), Ben Cutting (USD 50K), Bhanuka Rajapaksa (USD 50K), Chaturanga de Silva (USD 40K), Ramesh Mendis (USD 25K), Nuwan Pradeep (USD 25K), Tharindu Ratnayake (USD 15K)

Drafted Players:

Sandeep Lamichhane (USD 40K), Tim Siefert (USD 25K), Haider Ali (USD 25K), Sheldon Cottrel (USD 15K), Pramod Madushan (USD 15K), Lasith Crosspulle (USD 15K), Kalana Perera (USD 10K), Dilum Sudeera (USD 10K), Sachitha Jayatilaka (USD 3K), Dushan Hemantha (USD 3K), Sasha De Alwis (USD 3K), Ravindu Fernando (USD 3K).

JAFFNA KINGS:

Pre-Drafted Players:

Evin Lewis (USD 60K), Thisara Perera (USD 60K), Hardus Vilojen (USD 50K), Dhananjaya De Silva (USD 50K), Shoaib Malik (USD 40K), Maheesh Theekshana (USD 40K), Dunith Wellalage (USD 25K), Praveen Jayawickrama (USD 15K)

Drafted Players:

Shahnawaz Dahani (USD 25K), Binura Fernando (USD 25K), Tristan Stubbs (USD 15K), Suminda Lakshan (USD 15K), Sadeera Samarawickrama (USD 15K), Dilshan Madushanka (USD 10K), Nipun Dhananjaya (USD 10K), Vijayakanth Viyaskanth (USD 3K), Theesan Vidushan (USD 3K), T. Dinoshan (USD 3K), Ashan Randika (USD 3K)

KANDY FALCONS:

Pre-Drafted Players:

Carlos Brathwaite (USD 60K), Wanindu Hasaranga (USD 60K), Chamika Karunaratne (USD 50K), Kamindu Mendis (USD 15K)

Drafted Players:

Fabian Allen (USD 50K), Andre Fletcher (USD 40K), Isuru Udana (USD 40K), Dewald Brevis (USD 25K), Matheesha Pathirana (USD 25K), Ashen Bandara (USD 25K), Usman Shinwari (USD 15K), Ashan Priyanjan (USD 15K), Minod Bhanuka (USD 15K), Avishka Perera (USD 10K), Ashian Daniel (USD 10K), Malinda Pushpakumara (USD 3K), Janith Liyanage (USD 3K), Lasith Abeyratne (USD 3K), Kavin Bandara (USD 3K)