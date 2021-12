BWF World Championships Winners: Full list of champions from 1977 to 2019

Started as an event held once every three years, the world championships was held once in two years from the fourth edition (1985) and continued like that until 2005, after which it became an annual event.

Five categories - men's singles, women's singles, men's doubles, women's doubles and mixed doubles - are contested in knock out formats with the winner taking gold, runner up silver and the losing semifinalists taking a bronze medal each.

China have dominated the tournament, having won a total of 187 medals, including 66 gold, 46 silver and 75 bronze medals. The second highest is Indonesia, with 77 medals (23 gold, 18 silver, 36 bronze), followed by Denmark with 62.5 medals (10.5 gold, 14 silver, 38 bronze).

As it stands, the BWF has held 25 editions of the tournament. Now, let's take a look at BWF World Championships winners from 1977-2019:

YEAR HOST CITY MEN'S SINGLES WOMEN'S SINGLES MEN'S DOUBLES WOMEN'S DOUBLES MIXED DOUBLES 2019 Basel Kento Momota PV Sindhu Mohammad Ahsan & Hendra Setiawan Mayu Matsumoto & Wakana Nagahara Zheng Siwei & Huang Yaqiong 2018 Nanjing Kento Momota Carolina Marin Li Junhui & Liu Yuchen Mayu Matsumoto & Wakana Nagahara Zheng Siwei & Huang Yaqiong 2017 Glasgow Viktor Axelsen Nozomi Okuhara Liu Cheng & Zhang Nan Chen Qingchen & Jia Yifan Tontowi Ahmad & Liliyana Natsir 2015 Jakarta Chen Long Carolina Marin Mohammad Ahsan & Hendra Setiawan Tian Qing & Zhao Yunlei Zhang Nan & Zhao Yunlei 2014 Copenhagen Chen Long Carolina Marin Ko Sung-Hyun & Shin Baek-Cheol Tian Qing & Zhao Yunlei Zhang Nan & Zhao Yunlei 2013 Guangzhou Lin Dan Ratchanok Intanon Mohammad Ahsan & Hendra Setiawan Wang Xiaoli & Yu Yang Tontowi Ahmad & Liliyana Natsir 2011 London Lin Dan Wang Yihan Cai Yun & Fu Haifeng Wang Xiaoli & Yu Yang Zhang Nan & Zhao Yunlei 2010 Paris Chen Jin Wang Lin Cai Yun & Fu Haifeng Du Jing & Yu Yang Zheng Bo & Ma Jin 2009 Hyderabad Lin Dan Lu Lan Cai Yun & Fu Haifeng Zhang Yawen & Zhao Tingting Thomas Laybourn & Kamilla Rytter Juhl 2007 Kuala Lumpur Lin Dan Zhu Lin Markis Kido & Hendra Setiawan Zhang Jiewen & Yang Wei Nova Widianto & Liliyana Natsir 2006 Madrid Lin Dan Xie Xingfang Cai Yun & Fu Haifeng Gao Ling & Huang Sui Nathan Robertson & Gail Emms 2005 Anaheim Taufik Hidayat Xie Xingfang Howard Bach & Tony Gunawan Yang Wei & Zhang Jiewen Nova Widianto & Liliyana Natsir 2003 Birmingham Xia Xuanze Zhang Ning Lars Passke & Jonas Rasmussen Gao Ling & Huang Sui Kim Dong-Moon & Ra Kyung-Min 2001 Seville Hendrawan Gong Ruina Halim Haryanto & Tony Gunawan Gao Ling & Huang Sui Zhang Jun & Gao Ling 1999 Copenhagen Sun Jun Camilla Martin Ha Tae-Kwon & Kim Dong-Moon Ge Fei & Gu Jun Kim Dong-Moon & Ra Kyung-Min 1997 Glasgow Peter Rasmussen Ye Zhaoying Candra Wijaya & Sigit Budiarto Ge Fei & Gu Jun Liu Yong & Ge Fei 1995 Lausanne Hariyanto Arbi Ye Zhaoying Rexy Mainaky & Ricky Subagja Gil Young-Ah & Jang Hye-Ock Thomas Lund & Marlene Thomsen 1993 Birmingham Joko Suprianto Susi Susanti Ricky Subagja & Rudy Gunawan Nong Qunhua & Zhou Lei Thomas Lund & Catrime Bengtsson 1991 Copenhagen Zhao Jianhua Tang Jiuhong Park Joo-Bong & Kim Moon-So Guan Weizhen & Nong Qunhua Park Joo-Bong & Chung Myung-Hee 1989 Jakarata Yang Yang Li Lingwei Li Yongbo & Tian Bingyi Lin Ying & Guan Weizhen Park Joo-Bong & Chung Myung-Hee 1987 Beijing Yang Yang Han Aiping Li Yongbo & Tian Bingyi Lin Ying & Guan Weizhen Wang Pengren & Shi Fangjing 1985 Calgary Han Jian Han Aiping Park Joo-Bong & Kim Moon-So Han Aiping & Li Lingwei Park Joo-Bong & Yoo Sang-Hee 1983 Copenhagen Icuk Sugiarto Li Lingwei Steen Fladberg & Jesper Helledie Lin Ying & Wu Dixi Thomas Kihlstrom & Nora Perry 1980 Jakarta Rudy Hartono Verawaty Wiharjo Ade Chandra & Christian Hadimata Nora Perry & Jane Webster Christian Hadimata & Imelda Wiguno 1977 Malmo Flemming Delfs Lene Koppen Tjun Tjun & Johan Wahjudi Etsuko Toganoo & Emiko Ueno Steen Skovgaard & Lene Koppen