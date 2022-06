Wimbledon Winners List: Full List of Men's, Women's and Doubles Winners Year Wise From 1968

As it stands, Wimbledon has been held 134 times including the Amateur Era from 1877 to 1967 and the Open Era from 1968 till date. While the event is being held every, Wimbledon did not take place during the two World Wars and most recently in 2020 due to the COVID pandemic.

In the Amateur Era, William Renshaw (1881-1886, 1889) holds the record for the most titles in the men's singles competition, winning Wimbledon seven times.

In the Open Era, since the inclusion of professional tennis players in 1968, Roger Federer (2003-2007, 2009, 2012, 2017) holds the record for the most men's Singles titles with eight.

While the event only started with the men's singles competition, the women's singles and the three doubles competition were later added to the event. In the Open Era, all the five competitions have been held every year.

In women's singles, Dorothea Lambert Chambers (1903-1904, 1906, 1910-1911, 1913-1914) holds the record for most titles in the Amateur-challenge round era, with seven. In the Open Era, Martina Navratilova (1978-1979, 1982-1987, 1990) holds the record for most victories with nine.

In the doubles competitions, The Woodies, the Bryan Twins and the Williams sisters have enjoyed a great success during the Open Era. Now, let's take a look at the Wimbledon winners and runners up from 1968 to 2021:

Wimbledon Men’s Singles Winners and Runners Up List of Open Era Year Winner Runner Up Score 2021 Novak Djokovic Matteo Berrettini 6-7(4-7), 6-4, 6-4, 6-3 2020 Cancelled due to COVID-19 pandemic 2019 Novak Djokovic Roger Federer 7-6(7-5), 1-6, 7-6(7-4), 4-6, 13-12(7-3) 2018 Novak Djokovic Kevin Anderson 6-2, 6-2, 7-6(7-3) 2017 Roger Federer Marin Cilic 6-3, 6-1, 6-4 2016 Andy Murray Milos Raonic 6-4, 7-6(7-3), 7-6(7-2) 2015 Novak Djokovic Roger Federer 7-6(7-1), 6-7(10-12), 6-4, 6-3 2014 Novak Djokovic Roger Federer 6-7(7-9), 6-4, 7-6(7-4), 5-7, 6-4 2013 Andy Murray Novak Djokovic 6-4, 7-5, 6-4 2012 Roger Federer Andy Murray 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 2010 Rafael Nadal Tomas Berdych 6-3, 7-5, 6-4 2009 Roger Federer Andy Roddick 5-7, 7-6(8-6), 7-6(7-5), 3-6, 16-14 2008 Rafael Nadal Roger Federer 6-4, 6-4, 6-7(5-7), 6-7(8-10), 9-7 2007 Roger Federer Rafael Nadal 7-6(9-7), 4-6, 7-6(7-3), 2-6, 6-2 2006 Roger Federer Rafael Nadal 6-0, 7-6(7-5), 6-7(2-7), 6-3 2005 Roger Federer Andy Roddick 6-2, 7-6(7-2), 6-4 2004 Roger Federer Andy Roddick 4-6, 7-5, 7-6(7-3), 6-4 2003 Roger Federer Mark Philippoussis 7-6(7-5), 6-2, 7-6(7-3) 2002 Lleyton Hewitt David Nalbandian 6-1, 6-3, 6-2 2001 Goran Ivanisevic Patrick Rafter 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7 2000 Pete Sampras Patrick Rafter 6-7(10-12), 7-6(7-5), 6-4, 6-2 1999 Pete Sampras Andre Agassi 6-3, 6-4, 7-5 1998 Pete Sampras Goran Ivanisevic 6-7(2-7), 7-6(11-9), 6-4, 3-6, 6-2 1997 Pete Sampras Cedric Pioline 6-4, 6-2, 6-4 1996 Richard Krajicek MaliVai Washington 6-3, 6-4, 6-3 1995 Pete Sampras Boris Becker 6-7(5-7), 6-2, 6-4, 6-2 1994 Pete Sampras Goran Ivanisevic 7-6(7-2), 7-6(7-5), 6-0 1993 Pete Sampras Jim Courier 7-6(7-3), 7-6(8-6), 3-6, 6-3 1992 Andre Agassi Goran Ivanisevic 6-7(8-10), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 1991 Michael Stich Boris Becker 6-4, 7-6(7-4), 6-4 1990 Stefan Edberg Boris Becker 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 1989 Boris Becker Stefan Edberg 6-0, 7-6(7-1), 6-4 1988 Stefan Edberg Boris Becker 4-6, 7-6(7-2), 6-4, 6-2 1987 Pat Cash Ivan Lendl 7-6(7-5), 6-2, 7-5 1986 Boris Becker Ivan Lendl 6-4, 6-3, 7-5 1985 Boris Becker Kevin Curren 6-3, 6-7(4-7), 7-6(7-3), 6-4 1984 John McEnroe Jimmy Connors 6-1, 6-1, 6-2 1983 John McEnroe Chris Lewis 6-2, 6-2, 6-2 1982 Jimmy Connors John McEnroe 3-6, 6-3, 6-7(2-7), 7-6(7-5), 6-4 1981 John McEnroe Bjorn Borg 4-6, 7-6(7-1), 7-6(7-4), 6-4 1980 Bjorn Borg John McEnroe 1-6, 7-5, 6-3, 6-7(16-18), 8-6 1979 Bjorn Borg Roscoe Tanner 6-7(4-7), 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 1978 Bjorn Borg Jimmy Connors 6-2, 6-2, 6-3 1977 Bjorn Borg Jimmy Connors 3-6, 6-2, 6-1, 5-7, 6-4 1976 Bjorn Borg Ilie Nastase 6-4, 6-2, 9-7 1975 Arthur Ashe Jimmy Connors 6-1, 6-1, 5-7, 6-4 1974 Jimmy Connors Ken Rosewall 6-1, 6-1, 6-4 1973 Jan Kodes Alex Metreveli 6-1, 9-8(7-5), 6-3 1972 Stan Smith Ilie Nastase 4-6, 6-3, 6-3, 4-6, 7-5 1971 John Newcombe Stan Smith 6-3, 5-7, 2-6, 6-4, 6-4 1970 John Newcombe Ken Rosewall 5-7, 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 1969 Rod Laver John Newcombe 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 1968 Rod Laver Tony Roche 6-3, 6-4, 6-2 Wimbledon Women’s Singles Winners and Runners Up List of Open Era Year Winner Runner Up Score 2021 Ashleigh Barty Karolina Pliskova 6-3, 6-7(4-7), 6-3 2020 Cancelled due to COVID-19 pandemic 2019 Simona Halep Serena Williams 6-2, 6-2 2018 Angelique Kerber Serena Williams 6-3, 6-3 2017 Garbine Muguruza Venus Williams 7-5, 6-0 2016 Serena Williams Angelique Kerber 7-5, 6-3 2015 Serena Williams Garbine Muguruza 6-4, 6-4 2014 Petra Kvitova Eugenie Bouchard 6-3, 6-0 2013 Marion Bartoli Sabine Lisicki 6-1, 6-4 2012 Serena Williams Agnieszka Radwanska 6-1, 5-7, 6-2 2011 Petra Kvitova Maria Sharapova 6-3, 6-4 2010 Serena Williams Vera Zvonareva 6-3, 6-2 2009 Serena Williams Venus Williams 7-6(7-3), 6-2 2008 Venus Williams Serena Williams 7-5, 6-4 2007 Venus Williams Marion Bartoli 6-4, 6-1 2006 Amelie Mauresmo Justine Henin 2-6, 6-3, 6-4 2005 Venus Williams Lindsay Davenport 4-6, 7-6(7-4), 9-7 2004 Maria Sharapova Serena Williams 6-1, 6-4 2003 Serena Williams Venus Williams 4-6, 6-4, 6-2 2002 Serena Williams Venus Williams 7-6(7-4), 6-3 2001 Venus Williams Justine Henin 6-1, 3-6, 6-0 2000 Venus Williams Lindsay Davenport 6-3, 7-6(7-3) 1999 Lindsay Davenport Steffi Graf 6-4, 7-5 1998 Jana Novotna Nathalie Tauziat 6-4, 7-6(7-2) 1997 Martina Hingis Jana Novotna 2-6, 6-3, 6-3 1996 Steffi Graf Arantxa Sanchez Vicario 6-3, 7-5 1995 Steffi Graf Arantxa Sanchez Vicario 4-6, 6-1, 7-5 1994 Conchita Martinez Martina Navratilova 6-4, 3-6, 6-3 1993 Steffi Graf Jana Novotna 7-6(8-6), 1-6, 6-4 1992 Steffi Graf Monica Seles 6-2, 6-1 1991 Steffi Graf Gabriela Sabatini 6-4, 3-6, 8-6 1990 Martina Navratilova Zina Garrison 6-4, 6-1 1989 Steffi Graf Martina Navratilova 6-2, 6-7(1-7), 6-1 1988 Steffi Graf Martina Navratilova 5-7, 6-2, 6-1 1987 Martina Navratilova Steffi Graf 7-5, 6-3 1986 Martina Navratilova Hana Mandlikova 7-6(7-1), 6-3 1985 Martina Navratilova Chris Evert 4-6, 6-3, 6-2 1984 Martina Navratilova Chris Evert 7-6(7-5), 6-2 1983 Martina Navratilova Andrea Jaeger 6-0, 6-3 1982 Martina Navratilova Chris Evert 6-1, 3-6, 6-2 1981 Chris Evert Hana Mandlikova 6-2, 6-2 1980 Evonne Goolagong Chris Evert 6-1, 7-6(7-4) 1979 Martina Navratilova Chris Evert 6-4, 6-4 1978 Martina Navratilova Chris Evert 2-6, 6-4, 7-5 1977 Virginia Wade Betty Stove 4-6, 6-3, 6-1 1976 Chris Evert Evonne Goolagong 6-3, 4-6, 8-6 1975 Billie Jean King Evonne Goolagong 6-0, 6-1 1974 Chris Evert Olga Morozova 6-0, 6-4 1973 Billie Jean King Chris Evert 6-0, 7-5 1972 Billie Jean King Evonne Goolagong 6-3, 6-3 1971 Evonne Goolagong Margaret Court 6-4, 6-1 1970 Margaret Court Billie Jean King 14-12, 11-9 1969 Ann Jones Billie Jean King 3-6, 6-3, 6-2 1968 Billie Jean King Judy Tegart 9-7, 7-5 Wimbledon Men’s Doubles Winners and Runners Up of Open Era Year Winners Runners Up Score 2021 Nikola Mektic & Mate Pavic Marcel Granollers & Horacio Zeballos 6-4, 7-6(7-5), 2-6, 7-5 2020 No competition (due to COVID-19 pandemic) 2019 Juan Sebastian Cabal & Robert Farah Nicolas Mahut & Edouard Roger-Vasselin 6-7(5-7), 7-6(7-5), 7-6(8-6), 6-7(5-7), 6-3 2018 Mike Bryan & Jack Sock Raven Klaasen & Michael Venus 6-3, 6-7(7-9), 6-3, 5-7, 7-5 2017 Lukasz Kubot & Marcelo Melo Oliver Marach & Mate Pavic 5-7, 7-5, 7-6(7-2), 3-6, 13-11 2016 Pierre-Hugues Herbert & Nicolas Mahut Julien Benneteau & Edouard Roger-Vasselin 6-4, 7-6(7-1), 6-3 2015 Jean-Julien Rojer & Horia Tecau Jamie Murray & John Peers 7-6(7-5), 6-4, 6-4 2014 Vasek Pospisil & Jack Sock Bob Bryan & Mike Bryan 7-6(7-5), 6-7(3-7), 6-4, 3-6, 7-5 2013 Bob Bryan & Mike Bryan Ivan Dodig & Marcelo Melo 3-6, 6-3, 6-4, 6-4 2012 Jonathan Marray & Frederik Nielsen Robert Lindstedt & Horia Tecau 4-6, 6-4, 7-6(7-5), 6-7(5-7), 6-3 2011 Bob Bryan & Mike Bryan Robert Lindstedt & Horia Tecau 6-3, 6-4, 7-6(7-2) 2010 Jurgen Melzer & Philipp Petzschner Robert Lindstedt & Horia Tecau 6-1, 7-5, 7-5 2009 Daniel Nestor & Nenad Zimonjic Bob Bryan & Mike Bryan 7-6(9-7), 6-7(3-7), 7-6(7-3), 6-3 2008 Daniel Nestor & Nenad Zimonjic Jonas Bjorkman & Kevin Ullyett 7-6(14-12), 6-7(3-7), 6-3, 6-3 2007 Arnaud Clement & Michael Llodra Bob Bryan & Mike Bryan 6-7(5-7), 6-3, 6-4, 6-4 2006 Bob Bryan & Mike Bryan Fabrice Santoro & Nenad Zimonjic 6-3, 4-6, 6-4, 6-2 2005 Stephen Huss & Wesley Moodie Bob Bryan & Mike Bryan 7-6(7-4), 6-3, 6-7(2-7), 6-3 2004 Jonas Bjorkman & Todd Woodbridge Julian Knowle & Nenad Zimonjic 6-1, 6-4, 4-6, 6-4 2003 Jonas Bjorkman & Todd Woodbridge Mahesh Bhupathi & Max Mirnyi 3-6, 6-3, 7-6(7-4), 6-3 2002 Jonas Bjorkman & Todd Woodbridge Mark Knowles & Daniel Nestor 6-1, 6-2, 6-7(7-9), 7-5 2001 Donald Johnson & Jared Palmer Jiri Novak & David Rikl 6-4, 4-6, 6-3, 7-6(8-6) 2000 Todd Woodbridge & Mark Woodforde Paul Haarhuis & Sandon Stolle 6-3, 6-4, 6-1 1999 Mahesh Bhupathi & Leander Paes Paul Haarhuis & Jared Palmer 6-7(10-12), 6-3, 6-4, 7-6(7-4) 1998 Jacco Eltingh & Paul Haarhuis Todd Woodbridge & Mark Woodforde 2-6, 6-4, 7-6(7-3), 5-7, 10-8 1997 Todd Woodbridge & Mark Woodforde Jacco Eltingh & Paul Haarhuis 7-6(7-4), 7-6(9-7), 5-7, 6-3 1996 Todd Woodbridge & Mark Woodforde Byron Black & Grant Connell 4-6, 6-1, 6-3, 6-2 1995 Todd Woodbridge & Mark Woodforde Rick Leach & Scott Melville 7-5, 7-6(10-8), 7-6(7-5) 1994 Todd Woodbridge & Mark Woodforde Grant Connell & Patrick Galbraith 7-6(7-3), 6-3, 6-1 1993 Todd Woodbridge & Mark Woodforde Grant Connell & Patrick Galbraith 7-5, 6-3, 7-6(7-4) 1992 John McEnroe & Michael Stich Jim Grabb & Richey Reneberg 5-7, 7-6(7-5), 3-6, 7-6(7-5), 19-17 1991 John Fitzgerald & Anders Jarryd Javier Frana & Leonardo Lavalle 6-3, 6-4, 6-7(7-9), 6-1 1990 Rick Leach & Jim Pugh Pieter Aldrich & Danie Visser 7-6(7-5), 7-6(7-4), 7-6(7-5) 1989 John Fitzgerald & Anders Jarryd Rick Leach & Jim Pugh 3-6, 7-6(7-4), 6-4, 7-6(7-4) 1988 Ken Flach & Robert Seguso John Fitzgerald & Anders Jarryd 6-4, 2-6, 6-4, 7-6(7-3) 1987 Ken Flach & Robert Seguso Sergio Casal & Emilio Sanchez 3-6, 6-7(6-8), 7-6(7-3), 6-1, 6-4 1986 Joakim Nystrom & Mats Wilander Gary Donnelly & Peter Fleming 7-6(7-4), 6-3, 6-3 1985 Heinz Gunthardt & Balazs Taroczy Patrick Cash & John Fitzgerald 6-4, 6-3, 4-6, 6-3 1984 Peter Fleming & John McEnroe Pat Cash & Paul McNamee 6-2, 5-7, 6-2, 3-6, 6-3 1983 Peter Fleming & John McEnroe Tim Gullikson & Tom Gullikson 6-4, 6-3, 6-4 1982 Peter McNamara & Paul McNamee Peter Fleming & John McEnroe 6-3, 6-2 1981 Peter Fleming & John McEnroe Bob Lutz & Stan Smith 6-4, 6-4, 6-4 1980 Peter McNamara & Paul McNamee Bob Lutz & Stan Smith 7-6(7-5), 6-3, 6-7(4-7), 6-4 1979 Peter Fleming & John McEnroe Brian Gottfried & Raul Ramirez 4-6, 6-4, 6-2, 6-2 1978 Bob Hewitt & Frew McMillan Peter Fleming & John McEnroe 6-1, 6-4, 6-2 1977 Ross Case & Geoff Masters John Alexander & Phil Dent 6-3, 6-4, 3-6, 8-9(4-7), 6-4 1976 Brian Gottfried & Raul Ramirez Ross Case & Geoff Masters 3-6, 6-3, 8-6, 2-6, 7-5 1975 Vitas Gerulaitis & Sandy Mayer Colin Dowdeswell & Allan Stone 7-5, 8-6, 6-4 1974 John Newcombe & Tony Roche Bob Lutz & Stan Smith 8-6, 6-4, 6-4 1973 Jimmy Connors & Ilie Nastase John Cooper & Neale Fraser 3-6, 6-3, 6-4, 8-9(3-7), 6-1 1972 Bob Hewitt & Frew McMillan Stan Smith & Erik van Dillen 6-2, 6-2, 9-7 1971 Roy Emerson & Rod Laver Arthur Ashe & Dennis Ralston 4-6, 9-7, 6-8, 6-4, 6-4 1970 John Newcombe & Tony Roche Ken Rosewall & Fred Stolle 10-8, 6-3, 6-1 1969 John Newcombe & Tony Roche Tom Okker & Marty Riessen 7-5, 11-9, 6-3 1968 John Newcombe & Tony Roche Ken Rosewall & Fred Stolle 3-6, 8-6, 5-7, 14-12, 6-3 Wimbledon Women’s Doubles Winners and Runners Up of Open Era Year Winners Runners Up Score 2021 Hsieh Su-wei & Elise Mertens Veronika Kudermetova & Elena Vesnina 3-6, 7-5, 9-7 2020 Cancelled due to COVID-19 pandemic 2019 Hsieh Su-wei & Barbora Strycova Gabriela Dabrowski & Yifan Xu 6-2, 6-4 2018 Barbora Krejcikova & Katerina Siniakova Nicole Melichar & Kveta Peschke 6-4, 4-6, 6-0 2017 Ekaterina Makarova & Elena Vesnina Chan Hao-ching & Monica Niculescu 6-0, 6-0 2016 Serena Williams & Venus Williams Timea Babos & Yaroslava Shvedova 6-3, 6-4 2015 Martina Hingis & Sania Mirza Ekaterina Makarova & Elena Vesnina 5-7, 7-6(7-4), 7-5 2014 Sara Errani & Roberta Vinci Timea Babos & Kristina Mladenovic 6-1, 6-3 2013 Hsieh Su-wei & Peng Shuai Ashleigh Barty & Casey Dellacqua 7-6(7-1), 6-1 2012 Serena Williams & Venus Williams Andrea Hlavackova & Lucie Hradecka 7-5, 6-4 2011 Kveta Peschke & Katarina Srebotnik Sabine Lisicki & Samantha Stosur 6-3, 6-1 2010 Vania King & Yaroslava Shvedova Elena Vesnina & Vera Zvonareva 7-6(8-6), 6-2 2009 Serena Williams & Venus Williams Samantha Stosur & Rennae Stubbs 7-6(7-4), 6-4 2008 Serena Williams & Venus Williams Lisa Raymond & Samantha Stosur 6-2, 6-2 2007 Cara Black & Liezel Huber Katarina Srebotnik & Ai Sugiyama 3-6, 6-3, 6-2 2006 Yan Zi & Zheng Jie Virginia Ruano Pascual & Paola Suarez 6-3, 3-6, 6-2 2005 Cara Black & Liezel Huber Svetlana Kuznetsova & Amelie Mauresmo 6-2, 6-1 2004 Cara Black & Rennae Stubbs Liezel Huber & Ai Sugiyama 6-3, 7-6(7-5) 2003 Kim Clijsters & Ai Sugiyama Virginia Ruano Pascual & Paola Suárez 6-4, 6-4 2002 Serena Williams & Venus Williams Virginia Ruano Pascual & Paola Suárez 6-2, 7-5 2001 Lisa Raymond & Rennae Stubbs Kim Clijsters & Ai Sugiyama 6-4, 6-3 2000 Serena Williams & Venus Williams Julie Halard-Decugis & Ai Sugiyama 6-3, 6-2 1999 Lindsay Davenport & Corina Morariu Mariaan de Swardt & Ukraine Elena Tatarkova 6-4, 6-4 1998 Martina Hingis & Jana Novotna Lindsay Davenport & Natasha Zvereva 6-3, 3-6, 8-6 1997 Gigi Fernandez & Natasha Zvereva Nicole Arendt & Manon Bollegraf 7-6(7-4), 6-4 1996 Martina Hingis & Helena Sukova Meredith McGrath & Larisa Savchenko Neiland 5-7, 7-5, 6-1 1995 Jana Novotna & Arantxa Sanchez Vicario Gigi Fernandez & Natasha Zvereva 5-7, 7-5, 6-4 1994 Gigi Fernandez & Natasha Zvereva Jana Novotna & Arantxa Sanchez Vicario 6-4, 6-1 1993 Gigi Fernandez & Natasha Zvereva Larisa Savchenko Neiland & Jana Novotna 6-4, 6-7(4-7), 6-4 1992 Gigi Fernandez & Natasha Zvereva Larisa Savchenko Neiland & Jana Novotna 6-4, 6-1 1991 Larisa Savchenko Neiland & Natalia Zvereva Gigi Fernandez & Jana Novotna 6-4, 3-6, 6-4 1990 Jana Novotna & Helena Sukova Kathy Jordan & Elizabeth Smylie 6-3, 6-4 1989 Jana Novotna & Helena Sukova Larisa Savchenko & Natasha Zvereva 6-1, 6-2 1988 Steffi Graf & Gabriela Sabatini Larisa Savchenko & Natasha Zvereva 6-3, 1-6, 12-10 1987 Claudia Kohde-Kilsch & Helena Sukova Betsy Nagelsen & Elizabeth Smylie 7-5, 7-5 1986 Martina Navratilova & Pam Shriver Hana Mandlikova & Wendy Turnbull 6-1, 6-3 1985 Kathy Jordan & Elizabeth Smylie Martina Navratilova & Pam Shriver 5-7, 6-3, 6-4 1984 Martina Navratilova & Pam Shriver Kathy Jordan & Anne Smith 6-3, 6-4 1983 Martina Navratilova & Pam Shriver Rosemary Casals & Wendy Turnbull 6-2, 6-2 1982 Martina Navratilova & Pam Shriver Kathy Jordan & Anne Smith 6-4, 6-1 1981 Martina Navratilova & Pam Shriver Kathy Jordan & Anne Smith 6-3, 7-6(8-6) 1980 Kathy Jordan & Anne Smith Rosemary Casals & Wendy Turnbull 4-6, 7-5, 6-1 1979 Billie Jean King & Martina Navratilova Betty Stove & Wendy Turnbull 5-7, 6-3, 6-2 1978 Kerry Reid & Wendy Turnbull Mima Jausovec & Virginia Ruzici 4-6, 9-8(12-10), 6-3 1977 Helen Gourlay & JoAnne Russell Martina Navratilova & Betty Stove 6-3, 6-3 1976 Chris Evert & Martina Navratilova Billie Jean King & Betty Stove 6-1, 3-6, 7-5 1975 Ann Kiyomura & Kazuko Sawamatsu Francoise Durr & Betty Stove 7-5, 1-6, 7-5 1974 Evonne Goolagong & Peggy Michel Helen Gourlay & Karen Krantzcke 2-6, 6-4, 6-3 1973 Rosemary Casals & Billie Jean King Francoise Durr & Betty Stove 6-1, 4-6, 7-5 1972 Billie Jean King & Betty Stove Judy Dalton & Francoise Durr 6-2, 4-6, 6-3 1971 Rosemary Casals & Billie Jean King Margaret Court & Evonne Goolagong 6-3, 6-2 1970 Rosemary Casals & Billie Jean King Francoise Durr & Virginia Wade 6-2, 6-3 1969 Margaret Court & Judy Tegart Patti Hogan & Peggy Michel 9-7, 6-2 1968 Rosemary Casals & Billie Jean King Francoise Durr & Ann Jones 3-6, 6-4, 7-5 Wimbledon Mixed Doubles Winners and Runners Up of Open Era Year Winners Runners Up Score 2021 Neal Skupski & Desirae Krawczyk Harriet Dart & Joe Salisbury 7-6, 6-2 2020 Cancelled due to COVID-19 pandemic 2019 Ivan Dodig & Latisha Chan Robert Lindstedt & Jeļena Ostapenko 6-2, 6-3 2018 Alexander Peya & Nicole Melichar Jamie Murray & Victoria Azarenka 7-6(7-1), 6-3 2017 Jamie Murray & Martina Hingis Henri Kontinen & Heather Watson 6-4, 6-4 2016 Henri Kontinen & Heather Watson Robert Farah & Anna-Lena Gronefeld 7-6(7-5), 6-4 2015 Leander Paes & Martina Hingis Alexander Peya & Timea Babos 6-1, 6-1 2014 Nenad Zimonjic & Samantha Stosur Max Mirnyi & Chan Hao-ching 6-4, 6-2 2013 Daniel Nestor & Kristina Mladenovic Bruno Soares & Lisa Raymond 5-7, 6-2, 8-6 2012 Mike Bryan & Lisa Raymond Leander Paes & Elena Vesnina 6-3, 5-7, 6-4 2011 Jurgen Melzer & Iveta Benesova Mahesh Bhupathi & Elena Vesnina 6-3, 6-2 2010 Leander Paes & Cara Black Wesley Moodie & Lisa Raymond 6-4, 7-6(7-5) 2009 Mark Knowles & Anna-Lena Gronefeld Leander Paes & Cara Black 7-5, 6-3 2008 Bob Bryan & Samantha Stosur Mike Bryan & Katarina Srebotnik 7-5, 6-4 2007 Jamie Murray & Jelena Jankovic Jonas Bjorkman & Alicia Molik 6-4, 3-6, 6-1 2006 Andy Ram & Vera Zvonareva Bob Bryan & Venus Williams 6-3, 6-2 2005 Mahesh Bhupathi & Mary Pierce Paul Hanley & Tatiana Perebiynis 6-4, 6-2 2004 Wayne Black & Cara Black Todd Woodbridge & Alicia Molik 3-6, 7-6(10-8), 6-4 2003 Leander Paes & Martina Navratilova Andy Ram & Anastasia Rodionova 6-3, 6-3 2002 Mahesh Bhupathi & Elena Likhovtseva Kevin Ullyett & Daniela Hantuchova 6-2, 1-6, 6-1 2001 Leos Friedl & Daniela Hantuchova Mike Bryan & Liezel Huber 4-6, 6-3, 6-2 2000 Donald Johnson & Kimberly Po Lleyton Hewitt & Kim Clijsters 6-4, 7-6(7-3) 1999 Leander Paes & Lisa Raymond Jonas Bjorkman & Anna Kournikova 6-4, 3-6, 6-3 1998 Max Mirnyi & Serena Williams Mahesh Bhupathi & Mirjana Lucic 6-4, 6-4 1997 Cyril Suk & Helena Sukova Andrei Olhovskiy & Larisa Savchenko Neiland 4-6, 6-3, 6-4 1996 Cyril Suk & Helena Sukova Mark Woodforde & Larisa Savchenko Neiland 1-6, 6-3, 6-2 1995 Jonathan Stark & Martina Navratilova Cyril Suk & Gigi Fernandez 6-4, 6-4 1994 Todd Woodbridge & Helena Sukova T. J. Middleton & Lori McNeil 3-6, 7-5, 6-3 1993 Mark Woodforde & Martina Navratilova Tom Nijssen & Manon Bollegraf 6-3, 6-4 1992 Cyril Suk & Larisa Savchenko Neiland Jacco Eltingh & Miriam Oremans 7-6(7-2), 6-2 1991 John Fitzgerald & Elizabeth Smylie Jim Pugh & Natasha Zvereva 7-6(7-4), 6-2 1990 Rick Leach & Zina Garrison John Fitzgerald & Elizabeth Smylie 7-5, 6-2 1989 Jim Pugh & Jana Novotna Mark Kratzmann & Jenny Byrne 6-4, 5-7, 6-4 1988 Sherwood Stewart & Zina Garrison Kelly Jones & Gretchen Magers 6-1, 7-6(7-3) 1987 Jeremy Bates & Jo Durie Darren Cahill & Nicole Provis 7-6(12-10), 6-3 1986 Ken Flach & Kathy Jordan Heinz Gunthardt & Martina Navratilova 6-3, 7-6(9-7) 1985 Paul McNamee & Martina Navratilova John Fitzgerald & Elizabeth Smylie 7-5, 4-6, 6-2 1984 John Lloyd & Wendy Turnbull Steve Denton & Kathy Jordan 6-3, 6-3 1983 John Lloyd & Wendy Turnbull Steve Denton & Billie Jean King 6-7(5-7), 7-6(7-5), 7-5 1982 Kevin Curren & Anne Smith John Lloyd & Wendy Turnbull 2-6, 6-3, 7-5 1981 Frew McMillan & Betty Stove John Austin & Tracy Austin 4-6, 7-6(7-2), 6-3 1980 John Austin & Tracy Austin Mark Edmondson & Dianne Fromholtz 4-6, 7-6(8-6), 6-3 1979 Bob Hewitt & Greer Stevens Frew McMillan & Betty Stove 7-5, 7-6(9-7) 1978 Frew McMillan & Betty Stove Ray Ruffels & Billie Jean King 6-2, 6-2 1977 Bob Hewitt & Greer Stevens Frew McMillan & Betty Stove 3-6, 7-5, 6-4 1976 Tony Roche & Francoise Durr Dick Stockton & Rosemary Casals 6-3, 2-6, 7-5 1975 Marty Riessen & Margaret Court Allan Stone & Betty Stove 6-4, 7-5 1974 Owen Davidson & Billie Jean King Mark Farrell & Lesley Charles 6-3, 9-7 1973 Owen Davidson & Billie Jean King Raul Ramirez & Janet Newberry 6-3, 6-2 1972 Ilie Nastase & Rosemary Casals Kim Warwick & Evonne Goolagong Cawley 6-4, 6-4 1971 Owen Davidson & Billie Jean King Marty Riessen & Margaret Court 3-6, 6-2, 15-13 1970 Ilie Nastase & Rosemary Casals Alex Metreveli & Olga Morozova 6-3, 4-6, 9-7 1969 Fred Stolle & Ann Jones Tony Roche & Judy Tegart 6-2, 6-3 1968 Ken Fletcher & Margaret Court Alex Metreveli & Olga Morozova 6-1, 14-12