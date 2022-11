Argentina vs Saudi Arabia: Live Streaming in India, IST Time, Key Players, Betting Tips, Match Prediction

Doha, November 21: Argentina will open their FIFA World Cup 2022 campaign on Tuesday (November 22) against Saudi Arabia and the Latin Americans will eye a message-sending win over the Asians.

Argentina are the two-time winners of the World Cup while Saudi Arabia are making their 6th appearance in the quadrennial football big bash. Argentina is on a hot streak as well remaining unbeaten in their last 36 matches that includes a Copa America title win.

Most certainly, Argentina is the odds-on favourites or will the KSA give us a shock result?

Check the squads, possible starting line-up, key players, match prediction, betting tips and telecast info of Argentina vs Saudi Arabia match.

1. Squads

Argentina: Goalkeepers: Franco Armani (River Plate), Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Villarreal).

Defenders: Marcos Acuna (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Lisandro Martinez (Manchester United), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Nicolas Otamendi (Benfica), German Pezzella (Real Betis), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Lyon).

Midfielders: Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Enzo Fernandez (Benfica), Alejandro Gomez (Sevilla), Alexis Mac Allister (Brighton), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodriquez (Real Betis).

Forwards: Julian Alvarez (Manchester City), Joaquin Correa (Inter Milan), Paulo Dybala (Roma), Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez (Inter Milan), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Angel Correa (Atletico Madrid).

Saudi Arabia: Goalkeepers: Mohamed Al-Owais (Al-Hilal), Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr), Mohamed Al-Yami (Al-Ahly).

Defenders: Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal), Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal), Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr), Abdullah Madu (Al-Nassr), Hassan Tambakti (Al-Shabab), Sultan Al-Ghanam (Al-Nassr), Mohammed Al-Breik (Al-Hilal), Saud Abdulhamid (Al-Hilal).

Midfielders: Salman Al-Faraj (Al-Hilal), Riyadh Sharahili (Abha), Ali Al-Hassan (Al-Nassr), Mohamed Kanno (Al-Hilal), Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal), Sami Al-Najei (Al-Nassr), Abdullah Otayf (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Abdulrahman Al-Aboud (Ittihad), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Hattan Bahebri (Al-Shabab).

Advertisement

Forwards: Nawaf Al-Abed (Al-Shabab), Haitham Asiri (Al-Ahly), Saleh Al-Shehri (Al-Hilal) Firas Al-Buraikan (Al-Fateh).

2. Possible Starting line-up

Argentina line-up: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria.

Saudi Arabia line-up: Mohamed Al-Owais; Mohammad Al-Burayk, Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulahyi, Yasser Al-Shahrani; Mohamed Kanno, Abdulelah Al-Malki; Al-Shehri, Salman Al-Faraj, Salem Al-Daswari; Firas Al-Buraikan.

3. Key Players

Argentina: Lionel Messi, Angel di Maria, Leandro Paredes, Nicolas Otamendi.

Saudi Arabia: Abdulelah Al-Amri, Yasser Al-Shahrani, Salman Al-Faraj, Salem Al-Daswari.

4. Match Prediction

In 2018, Saudi Arabia faced Russia in the opening match and lost 5-0. The Arabian Falcons have progressed by a good measure in the last four years but shackling a rampant Argentina could just prove to be beyond their means. Experience, personnel skill level, the Latin Americans are way ahead of the Arabians. We expect a 4-0 margin or 3-1 margin on Tuesday (November 22). Betting ODD: It’s 8/11 in favour of Argentina.

5. Live Streaming, IST Time

The Argentina vs Saudi Arabia match starts at 3.30 PM IST. It can be watched live on Sports 18 and Sports 18 HD. The live streaming will be on JIO Cinema.