Asia Cup 2025 Squads: Full List of Players, Captains of All Eight Teams

The Asia Cup 2025 is scheduled for September 9 to 28 in the United Arab Emirates, featuring eight teams-India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Afghanistan, UAE, Oman, and Hong Kong-divided into two groups for the first stage, with all matches set at Dubai and Abu Dhabi's premier cricket venues.
India, as defending champions, will be captained by Suryakumar Yadav with Shubman Gill as vice-captain, while Pakistan sees Salman Ali Agha taking charge following the omission of Babar Azam and Mohammad Rizwan from the squad.
Group Stage: Each team plays three matches within their group; top two in each advance to Super Four.
Super Four: Round-robin among four qualifiers; top two contest the final.
Venues: Dubai International Cricket Stadium and Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi
Key Matches: India vs Pakistan on September 14 (Dubai); possible repeat in Super Four (September 21) and the final if both reach.
Opening Match: Afghanistan vs Hong Kong, September 9, Abu Dhabi.
Final: September 28, Dubai.
Although India held official hosting rights, political and logistical issues led the ACC to stage the tournament in the UAE, continuing the trend of neutral venues amidst India-Pakistan tensions.
All of the eight participating teams announced their squad for the tournament. Here is a look at the squad, captains of all the teams-
Suryakumar Yadav (C), Shubman Gill (VC), Sanju Samson, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Axar Patel, Hardik Pandya, Shivam Dube, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Jitesh Sharma, Varun Chakravarthy, Harshit Rana, Rinku Singh, Kuldeep Yadav
Standbys: Prasidh Krishna, Washington Sundar, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yashasvi Jaiswal
Salman Ali Agha (C), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Moqim.
Jatinder Singh (C), Vinayak Shukla, Mohammed Nadeem, Hammad Mirza, Aamir Kaleem, Sufyan Mehmood, Ashish Odedra, Shakeel Ahmad, Aryan Bisht, Samay Shrivastava, Sufyan Yousaf, Nadeem Khan, Zikriya Islam, Faisal Shah, Karan Sonavale, Hassnain Ali Shah, Muhammed Imran,
Muhammad Waseem (C), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma (WK), Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra (WK), Rohid Khan, Simranjeet Singh, Saghir Khan
Charith Asalanka (C), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana
Litton Das (C), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Tawhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Quazi Nurul Hasan Sohan, Shak Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Shaif Uddin
Yasim Murtaza (C), Babar Hayat, Zeeshan Ali, Niazakat Khan Mohammad, Nasrulla Rana, Martin Coetzee, Anshuman Rath, Kalhan Marc Challu, Ayush Ashish Shukla, Mohammad Aizaz Khan, Ateeq ul Rehman Iqbal, Kinchit Shah, Adil Mehmood, Haroon Mohammad Arshad, Ali Hassan, Shahid Wasif, Ghazanfar Mohammad, Mohammad Waheed, Anas Khan, Ehsan Khan
Rashid Khan (C), Rahmanullah Gurbaz, Ibrahim Zadran, Darwish Rasooli, Sediqullah Atal, Azmatullah Okazaki, Karim Janat, Mohammad Nabi, Gulbadin Naib, Sharafuddin Ashraf, Mohammad Ishaq, Mujeeb Ur Rahman, Allah Ghazanfar, Noor Ahmad, Fariq Ahmad Malik, Naveen Ul Haq, Fazalhaq Farooqi
Reserves: Wafiullah Tarakhal, Nangyal Kharote, Abdullah Ahmadzai