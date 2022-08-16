India vs Zimbabwe, 1st ODI: Dream11 Prediction, Fantasy Tips, Possible Playing 11, Match Prediction

1. Squads
India: KL Rahul (Captain), Shikhar Dhawan, Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Ishan Kishan (wicketkeeper), Sanju Samson (wicketkeeper), Shahbaz Nadeem, Shardul Thakur, Kuldeep Yadav, Axar Patel, Avesh Khan, Prasidh Krishna, Mohammad Siraj, Deepak Chahar.
Zimbabwe: Regis Chakabva (captain), Tanaka Chivanga, Brad Evans, Luke Jongwe, Ryan Burl, Innocent Kaia, Kaitano Takudzwanashe, Clive Madande, Wesley Madhevere, Tadiwanashe Marumani, John Masara, Tony Munyonga, Richard Ngarava, Victor Nyauchi, Sikandar Raza, Milton Shumba, Donald Tiripano.
2. Playing 11
India: 1 KL Rahul (Captain), 2 Shikhar Dhawan, 3 Shubman Gill, 4 Ishan Kishan (wk), 5 Sanju Samson, 6 Deepak Hooda, 7 Axar Patel, 8 Deepak Chahar, 9 Shardul Thakur, 10 Kuldeep Yadav, 11 Mohammad Siraj.
Zimbabwe: 1 Tadiwanashe Marumani, 2 Takudzwanashe Kaitano, 3 Innocent Kaia, 4 Wesley Madhevere, 5 Sikandar Raza, 6 Regis Chakabva (Captain, WK), 7 Tony Munyonga, 8 Luke Jongwe, 9 Brad Evans, 10 Victor Nyauchi, 11 Tanaka Chivanga.
3. Dream11 Prediction, Fantasy Tips
Dream11 team: 1 KL Rahul, 2 Shikhar Dhawan, 3 Shubman Gill, 4 Regis Chakabva, 5 Sikandar Raza, 6 Deepak Hooda, 7 Deepak Chahar, 8 Tony Munyonga, 9 Shardul Thakur, 10 Axar Patel, 11 Mohammad Siraj.
Captain: KL Rahul, Vice-Captain: Shikhar Dhawan, Wicketkeeper: Regis Chakabva.
4. Match Prediction
Zimbabwe might have scored an impressive T20I and ODI series win over Bangladesh recently at the Harare Sports Club, but India is a different fish. Zimbabwe will have to work hard to overcome the depth and skill level in this India side. For that reason, we will pick India as the winner in the first ODI on Thursday (August 18).