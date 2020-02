IPL 2020: Full schedule, teams, date, timings, venues

The franchise-based event will start 11 days after India''s home ODI series against South Africa ends on March 18 in Kolkata.

The Indian Premier League will release the schedule for the knockouts later, but the final is scheduled for May 24.

The organisers have done away with the Saturday double-headers, resulting in an extra week in the league phase.

The BCCI sent out the final fixture to the franchises on Saturday (February 15), stating that six double-headers will take place only on Sundays.

The last league game is scheduled for May 17, between Royal Challengers Bangalore and Mumbai in Bengaluru. Except Rajasthan Royals, all the other seven franchises have retained their original home bases.

Teams:

Royal Challengers Bangalore

Virat Kohli, AB de Villiers, Gurkeerat Mann, Devdutt Padikkal, Aaron Finch, Moeen Ali, Pawan Negi, Shivam Dube, Washington Sundar, Chris Morris, Pavan Deshpande, Parthiv Patel, Joshua Philippe, Shahbaz Ahamad, Yuzvendra Chahal, Mohammed Siraj, Umesh Yadav, Navdeep Saini, Kane Richardson, Dale Steyn, Isuru Udana

Chennai Super Kings

MS Dhoni, Faf du Plessis, Ambati Rayudu, M Vijay, Ruturaj Gaikwad, Suresh Raina, N Jagadeesan, Shane Watson, Dwayne Bravo, Kedar Jadhav, Ravindra Jadeja, Mitchell Santner, Monu Kumar, Karn Sharma, Sam Curran, Harbhajan Singh, Imran Tahir, Deepak Chahar, KM Asif, Lungi Ngidi, Shardul Thakur, Piyush Chawla, Josh Hazlewood, R Sai Kishore

Delhi Capitals

Shreyas Iyer, Prithvi Shaw, Ajinkya Rahane, Shikhar Dhawan, Jason Roy, Shimron Hetmyer, Axar Patel, Harshal Patel, R Ashwin, Marcus Stoinis, Chris Woakes, Rishabh Pant, Alex Carey, Ishant Sharma, Amit Mishra, Avesh Khan, Sandeep Lamichhane, Kagiso Rabada, Keemo Paul, Mohit Sharma, Lalit Yadav

Mumbai Indians

Rohit Sharma, Sherfane Rutherford, Suryakumar Yadav, Anmolpreet Singh, Chris Lynn, Saurabh Tiwary, Ishan Kishan, Quinton de Kock, Aditya Tare, Hardik Pandya, Jayant Yadav, Kieron Pollard, Krunal Pandya, Anukul Roy, Nathan Coulter-Nile, Dhawal Kulkarni, Jasprit Bumrah, Lasith Malinga, Mitchell McClenaghan, Rahul Chahar, Trent Boult, Mohsin Khan, Fabian Allen, Prince Balwant Rai Singh, Digvijay Deshmukh

Surisers Hyderabad

Kane Williamson, David Warner, Manish Pandey, Virat Singh, Priyam Garg, Abdul Samad, Jonny Bairstow, Wriddhiman Saha, Shreevats Goswami, Mitchell Marsh, Fabian Allen, Vijay Shankar, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Sanjay Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Khaleel Ahmed, Sandeep Sharma, Siddharth Kaul, Billy Stanlake, T Natarajan, Abhishek Sharma, Shahbaz Nadeem

Kolkata Knight Riders

Dinesh Karthik, Nikhil Naik, Nitish Rana, Rinku Singh, Shubman Gill, Siddesh Lad, Eoin Morgan, Tom Banton, Rahul Tripathi, Andre Russell, Sunil Narine, Pat Cummins, Chris Green, Harry Gurney, Prasidh Krishna, Sandeep Warrier, Kuldeep Yadav, Shivam Mavi, Kamlesh Nagarkoti, Lockie Ferguson, Varun Chakravarthy, M Siddharth, Praveen Tambe

Rajasthan Royals

Mahipal Lomror, Manan Vohra, Riyan Parag, Steve Smith, Robin Uthappa, David Miller, Jos Buttler, Sanju Samson, Anuj Rawat,Ben Stokes, Rahul Tewatia, Shashank Singh, Yashasvi Jaiswal, Anirudha Joshi, Tom Curran, Ankit Rajpoot, Mayank Markande, Jofra Archer, Shreyas Gopal, Varun Aaron, Jaydev Unadkat, Kartik Tyagi, Akash Singh, Oshane Thomas, Andrew Tye

Kings XI Punjab

KL Rahul, Nicholas Pooran, Prabhsimran Singh, Chris Gayle, Mayank Agarwal, Karun Nair, Sarfaraz Khan, Mandeep Singh, Glenn Maxwell, James Neesham, Chris Jordan, Krishnappa Gowtham, Deepak Hooda, Tajinder Singh Dhillon, Sheldon Cottrell, Ishan Porel, Ravi Bishnoi, Mohammed Shami, Mujeeb ur Rahman, Arshdeep Singh, Hardus Viljoen, M Ashwin, J Suchith, Harpreet Brar, Darshan Nalkande

Here is the full schedule of IPL 2020:

DATE MATCH TIME VENUE March 29, Sunday Mumbai Indians vs Chennai Super Kings 8 PM Mumbai March 30, Monday Delhi Capitals vs Kings XI Punjab 8 PM Delhi March 31, Tuesday Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders 8 PM Bengaluru April 1, Wednesday Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians 8 PM Hyderabad April 2, Thursday Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals 8 PM Chennai April 3, Friday Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals 8 PM Kolkata April 4, Saturday Kings XI Punjab vs Sunrisers Hyderabad 8 PM Mohali April 5, Sunday Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore 4 PM Mumbai April 5, Sunday Rajasthan Royals vs Delhi Capitals 8 PM Jaipur or Guwahati April 6, Monday Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings 8 PM Kolkata April 7, Tuesday Royal Challengers Bangalore vs Sunrisers Hyderabad 8 PM Bengaluru April 8, Wednesday Kings XI Punjab vs Mumbai Indians 8 PM Mohali April 9, Thursday Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders 8 PM Jaipur or Guwahati April 10, Friday Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore 8 PM Delhi April 11, Saturday Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab 8 PM Chennai April 12, Sunday Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals 4 PM Hyderabad April 12, Sunday Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians 8 PM Kolkata April 13, Monday Delhi Capitals vs Chennai Super Kings 8 PM Delhi April 14, Tuesday Kings XI Punjab vs Royal Challengers Bangalore 8 PM Mohali April 15, Wednesday Mumbai Indians vs Rajasthan Royals 8 PM Mumbai April 16, Thursday Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders 8 PM Hyderabad April 17, Friday Kings XI Punjab vs Chennai Super Kings 8 PM Mohali April 18, Saturday Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals 8 PM Bengaluru April 19, Sunday Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders 4 PM Delhi April 19, Sunday Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad 8 PM Chennai April 20, Monday Mumbai Indians vs Kings XI Punjab 8 PM Mumbai April 21, Tuesday Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad 8 PM Jaipur April 22, Wednesday Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals 8 PM Bengaluru April 23, Thursday Kolkata Knight Riders vs Kings XI Punjab 8 PM Kolkata April 24, Friday Chennai Super Kings vs Mumbai Indians 8 PM Chennai April 25, Saturday Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore 8 PM Jaipur April 26, Sunday Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders 4 PM Mohali April 26, Sunday Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals 8 PM Hyderabad April 27, Monday Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bangalore 8 PM Chennai April 28, Tuesday Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders 8 PM Mumbai April 29, Wednesday Rajasthan Royals vs Kings XI Punjab 8 PM Jaipur April 30, Thursday Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super Kings 8 PM Hyderabad May 1, Friday Mumbai Indians vs Delhi Capitals 8 PM Mumbai May 2, Saturday Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals 8 PM Kolkata May 3, Sunday Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab 4 PM Bengaluru May 3, Sunday Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad 8 PM Delhi May 4, Monday Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings 8 PM Jaipur May 5, Tuesday Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore 8 PM Hyderabad May 6, Wednesday Delhi Capitals vs Mumbai Indians 8 PM Delhi May 7, Thursday Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders 8 PM Chennai May 8, Friday Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals 8 PM Mohali May 9, Saturday Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad 8 PM Mumbai May 10, Sunday Chennai Super Kings vs Delhi Capitals 4 PM Chennai May 10, Sunday Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore 8 PM Kolkata May 11, Monday Rajasthan Royals vs Mumbai Indians 8 PM Jaipur May 12, Tuesday Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab 8 PM Hyderabad May 13, Wednesday Delhi Capitals vs Rajasthan Royals 8 PM Delhi May 14, Thursday Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings 8 PM Bengaluru May 15, Friday Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad 8 PM Kolkata May 16, Saturday Kings XI Punjab vs Delhi Capitals 8 PM Mohali May 17, Sunday Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians 8 PM Bengaluru