TNPL 2021: Full schedule, full squad of 8 teams, Live telecast, Live streaming of Tamil Nadu Premier League

All the matches will be held at the MA Chidambaram Stadium in Chennai behind closed doors under strict Covid protocols, as per the Tamil Nadu Government instructions.

Here's TNPL 2021 full schedule, full squad list, timing, live telecast and live streaming details.

1. TNPL 2021 full schedule

July 19 7.30 PM Lyca Kovai Kings V Salem Spartans

July 20 7.30 PM Chepauk Super Gillies V Idream Tiruppur Tamizhans

July 21 7.30 PM Nellai Royal Kings V Ruby Trichy Warriors

July 22 7.30 PM Dindigul Dragons V Siechem Madurai Panthers

July 23 7.30 PM Ruby Trichy Warriors V Lyca Kovai Kings

July 24 3.30 PM Chepauk Super Gillies V Nellai Royal Kings

July 24 7.30 PM Idream Tiruppur Tamizhans V Salem Spartans

July 25 3.30 PM Siechem Madurai Panthers V Ruby Trichy Warriors

July 25 7.30 PM Lyca Kovai Kings V Dindigul Dragons

July 26 7.30 PM Nellai Royal Kings V Idream Tiruppur Tamizhans

July 27 7.30 PM Dindigul Dragons V Ruby Trichy Warriors

July 28 3.30 PM Salem Spartans V Chepauk Super Gillies

July 28 7.30 PM Siechem Madurai Panthers V Lyca Kovai Kings

July 29 7.30 PM Ruby Trichy Warriors V Idream Tiruppur Tamizhans

July 30 7.30 PM Dindigul Dragons V Salem Spartans

July 31 3.30 PM Lyca Kovai Kings V Idream Tiruppur Tamizhans

July 31 7.30 PM Siechem Madurai Panthers V Nellai Royal Kings

Aug 1 3.30 PM Salem Spartans V Ruby Trichy Warriors

Aug 1 7.30 PM Chepauk Super Gillies V Dindigul Dragons

Aug 2 7.30 PM Idream Tiruppur Tamizhans V Siechem Madurai Panthers

Aug 3 7.30 PM Nellai Royal Kings V Dindigul Dragons

Aug 4 7.30 PM Siechem Madurai Panthers V Chepauk Super Gillies

Aug 5 7.30 PM Salem Spartans V Nellai Royal Kings

Aug 6 7.30 PM Chepauk Super Gillies V Lyca Kovai Kings

Aug 7 3.30 PM Idream Tiruppur Tamizhans V Dindigul Dragons

Aug 7 7.30 PM Salem Spartans V Siechem Madurai Panthers

Aug 8 3.30 PM Lyca Kovai Kings V Nellai Royal Kings

Aug 8 7.30 PM Ruby Trichy Warriors V Chepauk Super Gillies

TNPL 2021 Playoffs (7.30 Pm Onwards)

August 10: Playoff 1

August 11: Eliminator

August 13: Qualifier 2

August 15: Final

2. TNPL 2021 full squad list of 8 teams

1. Chepauk Super Gillies

B Arun, S Vijayakumar, Rajagopal Sathish, R Ram, Arvind, RS Jaganath Srinivas, V Santhana Sekar, Manimaran Siddharth, S Sujay, S Harish Kumar, V Arun Kumar, H Prasidh Akash, R Sai Kishore, Narayan Jagadeesan, V Sai Prakash, M Kaushik Gandhi, R Alexander, U Sasidev, Sonu Yadav, Rahul D, Sandeep Warrier, Radhakrishnan S

2, Siechem Madurai Panthers

R Mithun, V Gowtham, PS Nirmal Kumar, NS Chaturvedi, P Praveen Kumar, B Anirudh Sita Ram, KB Arun Karthik, R Rohit, R Aushik Srinivas, J Kousik, DT Chandrasekar, V Aaditya, R Silambarasan, M Shahjahan, K Deeban Lingesh, Varun Chakravarthy, J Subramanyam, Rajkumar K, Sughendiran P, Saravanan PK, Aaditya V, Sunil Sam, L Kiran Akash.

3, Ruby Trichy Warriors

B Rahul, Akash Sumra, ME Yazh Arun Mozhi, S Aniruda, M Poiyamozhi, Rahil S Shah, S Santosh Shiv, W Antony Dhas, Aditya Ganesh, Nidhish S Rajagopal, R Ganesh, Sumant Jain, Muhammed Adnan Khan, P Saravana Kumar, VP Amith Sathvik, G Hemanth Kumar, K Mukunth, G Karthick Shanmugam, Mathivanan, Karthik R, Murali Vijay.

4. Salem Spartans

B Praanesh, S Abishiek, Akshay V Srinivasan, Murugan Ashwin, S Boopalan, Daryl S Ferrario, M Ganesh Moorthi, Gopinath KH, TD Lokesh Raj, G Periyasamy, S Shubham Mehta, U Sushil, M Vijay Kumar, Vijay Shankar, Kishoor G, Aarif A, Suganesh M, Abhinav Vishnu, Rathnam AVR, R Karthikeyan, Washington Sundar.

5. Nellai Royal Kings

H Trilok Nag, CH Jitendra Kumar, Sanjay Yadav R, V Athisayaraj Davidson, T Ajith Kumar, M Abhinav, NS Harish, Pradosh Ranjan Paul, S Sharun Kumar, Baba Indrajith, Baba Aparajith, Ashwath Mukunthan, L Suryap Prakash, S Senthil Nathan, Jitendra Kumar CH, Rohit Ram R, Sathraj A, Veeramani T, Sri Neranjan R, Vivek R, Suresh C, Arjun P Murthy.

6. Lyca Kovai Kings

P Shijit Chandran, J Suresh Kumar, J Gowjith Subash, K Vignesh, GR Manish, R Kavin, G Aravindh, V Ganga Sridhar Raju, U Mukilesh, Abhishek Tanwar, MA Atheeq Ur Rahman, N Selva Kumaran, Ashwin Venkataraman, B Sai Sudharsan, Nishanth Kumar Alwar, Shahrukh Khan, Srinivasan E, Thangarasu Natarajan, Kiran Kasshyap, Yudheeswaran V, Anandakumar S, S Ajith Ram

7. Dindigul Dragons

K Vishal Vaidhya, S Arun, Advaith Sharma, R Suthesh, S Swaminathan, L Vignesh, R Srinivasan, RS Mokit Hariharan, S Lokeshwar, C Hari Nishaanth, C Ashwin, MS Sanjay, V Lakshman, K Mani Bharathy, AR Siva Murugan, Gurjapneet Singh, R Vimal Khumar, Kishan Kumar S, Vigneshwaran S, Ravichandran Ashwin, R Vivek, M Silambarasan.

8. iDream Tiruppur Tamizhans

S Dinesh, S Manigandan, RI Raajkumar, S Mohan Prasath, S Siddharth, S Aravind, Maan K Bafna, P Francis Rokins, K Gowtham Thamarai Kannan, Aswin Crist A, Tushar Raheja, A Karuppusamy, C Shriram, M Mohammed, Mohammed Ashik N, Affan Khader M, Adithya Giridhar, Saathiyaannaryan L, M Rooban Raj, Mohan Prasath S, Maan K Bafna, R Rajkumar, Natarajan ST, Ashwin Balaji S, Dinesh Karthik.

3. TNPL 2021 TV info

The TNPL 2021 will be live on Star Sports 1 Tamil and Star Sports Networks' other English channels. Live streaming will be on Disney+HotStar.