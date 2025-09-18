Football Chivas vs Tigres En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de Liga MX en TV y Online? By Prateek Bannerjee Published: Thursday, September 18, 2025, 5:30 [IST]

oi-Prateek Bannerjee

Chivas vs Tigres transmisión en vivo: El muy esperado partido del Apertura de la Liga MX entre Chivas Guadalajara y Tigres UANL está programado para el 18 de septiembre de 2025 en el Estadio Akron en Guadalajara. Ambos equipos están en la pelea por puestos de liguilla, convirtiéndolo en un duelo crucial en la mitad de la temporada.

En su salida más reciente, Chivas logró una trabajada victoria 2-1 como visitante sobre su rival Club América, gracias a los goles de Roberto Alvarado y Armando González. Sin embargo, han sido flojos en defensa, sin poder mantener el arco en cero en sus últimos 11 partidos y anotando 7 goles en sus 5 juegos anteriores.

Tigres llega con tres partidos consecutivos sin perder en Liga MX (2 empates y 1 triunfo), aunque el equipo de Guido Pizarro no ha tenido el rendimiento esperado y la afición comienza a desesperarse. En sus últimos 10 partidos de liga, registraron 4 victorias, 4 empates y 2 derrotas. En 21 encuentros esta temporada, suman 9 triunfos, 7 empates y 5 derrotas.

Chivas vs Tigres UANL: Registros H2H

Chivas: 17

Tigres: 23

Empates: 21

¿En qué estadio juegan Chivas vs Tigres?

El Estadio Akron será la sede del partido Chivas vs Tigres, el cual es un duelo pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025.

Chivas vs Tigres XI inicial probable

Chivas (5-3-2): Rangel; Gómez, Campillo, Tapias, González, Romo; Fernando González, Álvarez, Gutiérrez; Alvarado, Armando González

Tigres UANL (4-3-3): Guzmán; Aquino, Rómulo, Joaquim, Lainez; Farfán, Brunetta, Parra; Herrera, Correa, López

Chivas vs Tigres transmisión en vivo: ¿Dónde ver el partido de Liga MX hoy? Hora de inicio en EE.UU., México; Chivas vs Tigres en Vivo y Dónde Ver?

Chivas vs Tigres: Transmisión en vivo y Televisión

¿Dónde ver Chivas vs Tigres en EE.UU.?

El partido se transmitirá en vivo por NBCUniversal, Estrella TV y Fox Sports. Los aficionados también podrán seguirlo en vivo por Peacock desde las 9:05 pm ET en EE.UU. el sábado.

¿Cómo ver Chivas vs Tigres en México?

¿Dónde ver Chivas vs Tigres en México?

El partido será televisado por Fox y TV Azteca en México y también estará disponible en transmisión en vivo a través de Chivas TV, Prime Video y la app de Tubi desde las 7:05 pm hora local en México.