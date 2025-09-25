Messi vs Ronaldo: Como cerca de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi a por 1000 Goles y 500 Assistencias?

Atletico San Luis vs Club America En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido en TV y Online?

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi marcaron en sus últimos partidos, demostrando una vez más por qué son los mayores íconos del fútbol de la era moderna.

Ronaldo anotó un doblete para Al Nassr en su triunfo categórico por 5-1 sobre Al Riyadh en la Saudi Pro League, mientras que Messi convirtió dos goles y dio una asistencia para ayudar al Inter Miami a ganar 4-0 contra el NYCFC.

Ronaldo cerca de los 1000 goles

Cristiano Ronaldo ofreció una actuación clásica en el reciente partido de la Liga Saudí con Al Nassr, anotando dos goles que elevaron su asombroso total de carrera a 945 goles oficiales, consolidando aún más su legado.

Messi deslumbra en la MLS

Lionel Messi brindó otra exhibición deslumbrante en la Major League Soccer, liderando al Inter Miami a una victoria de 4-0 sobre el NYCFC, con dos goles geniales y una asistencia creativa.

Carrera hacia los 1000 goles

La estrella portuguesa sigue bastante por delante del argentino, pero la racha goleadora de Messi significa que no está tan lejos de alcanzar ese hito histórico.

Cristiano Ronaldo cuenta actualmente con 945 goles, lo que significa que está a solo 55 de la marca de 1000. Ronaldo, quien ha sido muy prolífico con Al Nassr esta temporada, podría acercarse muchísimo a lograr el récord este mismo año. Incluso si no sucede esta temporada, es casi seguro que lo consiga en la siguiente.

En el caso de Messi, el camino hacia los 1000 goles está a 118 tantos de distancia. La estrella argentina acumula 882 goles y apunta a llegar a la cifra en unas dos temporadas y media. Resta ver si Messi logra el récord vistiendo la camiseta del Inter Miami, ya que también existe la posibilidad de regresar a jugar en Argentina.

Total G+A de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

Jugador Partidos Goles Asistencias Total G+A Cristiano Ronaldo 1288 945 258 1203 Lionel Messi 1123 882 391 1273