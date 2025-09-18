Football Newcastle vs Barcelona EN VIVO: Donde Ver el Partido de Champions League en Espana, Mexico y Otros Paises? By Santiago Garcia Published: Thursday, September 18, 2025, 23:15 [IST]

oi-Sauradeep Ash

El FC Barcelona abre su campaña en la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 enfrentándose al Newcastle United este jueves 18 de septiembre a las 21:00 CEST en St. James' Park.

Bajo la dirección de Hansi Flick, el Barça llega con confianza tras golear 6-0 al Valencia en LaLiga, con dobletes de Fermín López, Raphinha y Robert Lewandowski.

Newcastle, dirigido por Eddie Howe, regresa a la Champions tras un año de ausencia, con un inicio irregular en la Premier League (1 victoria, 2 empates, 1 derrota) pero impulsado por su apasionada afición.Contexto: Newcastle, en un grupo competitivo con Benfica, PSV, PSG y otros, busca aprovechar su fortaleza en casa, donde el ambiente de St. James' Park es un factor clave. El Barça, con un historial sólido contra equipos ingleses (8 victorias, 7 empates en sus últimos 17 partidos de UCL), quiere arrancar con fuerza, aunque ha perdido en tres de sus últimas 29 jornadas inaugurales europeas. El único precedente reciente entre ambos fue en 1997, con victoria 3-2 del Newcastle (hat-trick de Tino Asprilla).

Noticias del Equipo Barcelona vs Newcastle

Newcastle: Eddie Howe no contará con Jacob Ramsey ni Yoane Wissa, ambos lesionados. Sven Botman está de vuelta, y Malick Thiaw podría debutar en defensa. Bruno Guimarães, Joelinton y Anthony Gordon liderarán un 4-3-3 enfocado en presión alta y transiciones rápidas.

Posible alineacion: Pope; Trippier, Schär, Botman, Livramento; Joelinton, Guimarães, Tonali; Elanga, Woltemade, Gordon.

Barcelona: Sin Lamine Yamal (pubis), Alejandro Balde (muscular), Gavi (ligamentos) ni Marc-André ter Stegen (espalda), Iñaki Peña será el portero. Frenkie de Jong podría reaparecer. Flick apostará por un 4-2-3-1 con Lewandowski como referencia.

Posible alineacion: Peña; Koundé, Cubarsí, Christensen, Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Fermín, Rashford; Lewandowski.

Newcastle vs Barcelona EN VIVO: Donde ver el Partido de Champions League?

¿Dónde ver Newcastle vs Barcelona en España?

El partido de la Champions League entre Newcastle y Barcelona se puede ver en Telefonica desde las 21:00 CET del jueves 18 de septiembre.

¿Dónde ver Newcastle vs Barcelona en Argentina?

El partido se puede ver en FOX Sports Argentina y ESPN desde las 16:00 ART del jueves 18 de septiembre.

¿Dónde ver Newcastle vs Barcelona en Brasil?

El partido está disponible en TNT Sports Brasil y SBT desde las 16:00 BRT del jueves 18 de septiembre.

¿Dónde ver Newcastle vs Barcelona en Uruguay?

El partido se puede ver en canales locales similares a Argentina, a partir de las 16:00 UYT del jueves 18 de septiembre.

¿Dónde ver Newcastle vs Barcelona en México?

El partido se podrá ver en Max y FOX a las 14:00 CDT del jueves 18 de septiembre.

¿Dónde ver Newcastle vs Barcelona en Perú?

El partido está disponible en canales locales, a partir de las 14:00 PET del jueves 18 de septiembre.

¿Dónde ver Newcastle vs Barcelona en Colombia?

El partido se puede ver en canales locales, a partir de las 14:00 COT del jueves 18 de septiembre.