Football Pumas vs Chivas En Vivo: Donde Ver El Partido de Jornada 12 de Liga MX Apertura 2025 en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Monday, October 6, 2025, 5:00 [IST]

oi-Prateek Bannerjee

El enfrentamiento entre Pumas UNAM y Chivas Guadalajara, programado para el 6 de octubre de 2025 en el Estadio Olímpico Universitario, promete ser uno de los duelos más emocionantes de la Jornada 11 del Apertura 2025.

Este clásico del fútbol mexicano enfrenta a dos equipos con una rica historia y una rivalidad marcada por la pasión de sus aficiones.

Pumas llega con un desempeño irregular en el torneo, pero jugando en casa buscarán aprovechar su fortaleza en el Olímpico Universitario. Bajo la dirección de Gustavo Lema, los universitarios han mostrado un estilo de juego dinámico, apoyados por jugadores clave como César Huerta y Rogelio Funes Mori, quienes buscarán perforar la defensa rojiblanca. Sin embargo, las lesiones y la inconsistencia en el medio campo podrían ser un desafío. Por su parte, Chivas, dirigidas por Fernando Gago, atraviesan un momento sólido tras un verano de refuerzos importantes, como Daniel Aguirre y Omar Govea. Los tapatíos han mejorado su solidez defensiva y cuentan con la peligrosidad de Roberto Alvarado y Armando González en el ataque.

Sin embargo, jugar como visitante en la altura de la Ciudad de México siempre es un reto para el Rebaño. Claves del Partido Batalla en el medio campo: La intensidad de Pumas en la presión alta chocará con la capacidad de Chivas para controlar el balón. Jugadores como Ulises Rivas (Pumas) y Fernando Beltrán (Chivas) serán cruciales.

Historial Reciente

En los últimos enfrentamientos, los duelos han sido parejos, con resultados ajustados. Chivas ha logrado sacar puntos en el Olímpico en temporadas recientes, pero Pumas tiene un ligero favoritismo en casa.

Pumas UNAM vs Chivas de Guadalajara EN VIVO Hoy: Donde Ver el Partido de Liga MX en TV y Online?

Pumas vs Chivas en Estados Unidos

El partido se comienza desde 9 pm ET y transmisión en vivo en Televisa.

Pumas vs Chivas en Mexico

El partido se comienza desde 7 pm en Mexico y seguir por Canal 9, TUDN y via streaming por VIX Premium.