Helio Sousa set be named as new Bahrain coach

Manama, March 13: Portugal's Helio Sousa is set to be named as the new coach of Bahrain national football team.
He will take over the reins from Czech Republic's Miroslav Soukup, whose contract had expired after the 2019 AFC Asian Cup held in the UAE last month, where Bahrain lost to South Korea 1-2 in the round-of-16.
According reports which appeared on the Bahrain Football Association's (BFA) official Instagram account, BFA President Sheikh Ali bin Khalifa Al Khalifa has discussions with Sousa following which the latter agreed to terms to take over the national team.
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. . أعرب أعضاء لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم عن بالغ فخرهم واعتزازهم بالعمل في بيت الكرة البحرينية؛ خدمة للرياضة البحرينية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص، والسعي للارتقاء بالعمل توافقا مع الرؤى التطويرية وتوجيهات ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. وكان مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم قد زكى رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة لرئاسة لجنة المنتخبات الوطنية، وبعضوية كل من:سعادة الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة، صالح عبدالله البلوشي، محمد عبداللطيف جلال، جاسم عبدالعال ومحمد جمعة بشير. وقال عضو لجنة المنتخبات الوطنية محمد عبداللطيف جلال إنه يتشرف بالعمل في اللجنة التي سيترأسها رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة. وقدم محمد عبداللطيف جلال شكره إلى سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة على الثقة التي أوليت له لأن يكون عضوا في لجنة المنتخبات، متمنيا التوفيق لجميع أعضاء اللجنة في العمل التطويري المنشود بما يحقق التطلعات ويخدم مسيرة كرة القدم البحرينية نحو مزيد من الرقي والتطور، بما يتوافق مع رؤى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة الكرة البحرينية إلى مزيد من الإنجازات والمكتسبات. وأكد جلال أن العمل في لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد البحريني لكرة القدم مسؤولية وطنية كبيرة تحتم على جميع الأعضاء بذل الجهود الحثيثة من أجل خدمة الشباب الكروي، وقيادة المنتخبات الوطنية بكافة فئاتها إلى عمل مستقبلي تطويري في المقام الأول. وأوضح محمد عبداللطيف جلالأن لجنة المنتخبات الوطنية تعتبر العمود الفقري لعمل المنتخبات من حيث وضع الخطط المناسبة لعمل المنتخبات بما يحقق تطلعات المرحلة المقبلة. وأعرب جلال في ختام تصريحه عن ثقته في ترجمة جهود أعضاء اللجنة لتحقيق العائد الإيجابي على مستوى المنتخبات الوطنية بما يعود بالنفع العام على كرة القدم البحرينية، مرتكزة في ذلك بالمقام الأول على أدوارها المنوطة في الارتقاء بالجوانب المختلفة لعمل المنتخبات الوطنية.
A post shared by Bahrain Football Association (@bahrainfa) on Mar 12, 2019 at 4:25am PDT
The 50-year-old was a former coach of Portugal Under-19 national team, and helped them win the European Championship in 2018.
He also steered Portugal to the European Championship Under-17 title in 2016.
Sousa is expected to carry the fortunes of the team, starting from the the qualifiers of the FIFA World Cup 2022 to be held in Qatar.