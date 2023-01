Australian Open Winners List: Full List of Men's and Women's Singles Champions And Runners Up From Open Era

As it stands, Australian Open has been held 110 times including the Amateur Era from 1905 to 1968 and the Open Era from 1969 till date. Australian Open is one of the four grand slams held every year.

While the event is being held every, Australian Open did not take place during the two World Wars and also in 1986 due to change in dates.

Most Grand Slam Wins Men

The men's singles champions at the Australian Open are awarded the Norman Brookes Challenge Cup, while the women' singles champions are awarded the Daphne Akhurst Memorial Cup.

In the Amateur Era, Roy Emerson (1963-1967) holds the record for the most titles in the men's singles competition, winning Australian Open six times.

In the Open Era, since the inclusion of professional tennis players in 1969, Novak Djokovic (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021) holds the record for the most men's Singles titles with nine.

Most Grand Slam Wins Women

While the event only started with the men's singles competition, the women's singles and the three doubles competition were later added to the event. In the Open Era, all the five competitions have been held every year.

In women's singles, Margaret Court holds the record for most titles in the Australian Open, with eleven titles across the Amateur and Open eras. Court has won the title seven times in the Amateur Era and four in the Open Era. In the Open Era, Serena Williams has dominated with seven titles.

Now, let's take a look at the winners and runners up of Australian Open from 1969 to 2022:

Australian Open Men’s Singles Winners and Runners Up List of Open Era Year Champion Runner Up Final Score 1969 Rod Laver Andres Gimeno 6–3, 6–4, 7–5 1970 Arthur Ashe Dick Crealy 6–4, 9–7, 6–2 1971 Ken Rosewall Arthur Ashe 6–1, 7–5, 6–3 1972 Ken Rosewall Malcolm Anderson 7–6(7–2), 6–3, 7–5 1973 John Newcombe Onny Parun 6–3, 6–7, 7–5, 6–1 1974 Jimmy Connors Phil Dent 7–6(9–7), 6–4, 4–6, 6–3 1975 John Newcombe Jimmy Connors 7–5, 3–6, 6–4, 7–6(9–7) 1976 Mark Edmondson John Newcombe 6–7, 6–3, 7–6, 6–1 1977 Roscoe Tanner Guillermo Vilas 6–3, 6–3, 6–3 1977 Vitas Gerulaitis John Lloyd 6–3, 7–6(7–1), 5–7, 3–6, 6–2 1978 Guillermo Vilas John Marks 6–4, 6–4, 3–6, 6–3 1979 Guillermo Vilas John Sadri 7–6(7–4), 6–3, 6–2 1980 Brian Teacher Kim Warwick 7–5, 7–6(7–4), 6–3 1981 Johan Kriek Steve Denton 6–2, 7–6(7–1), 6–7(1–7), 6–4 1982 Johan Kriek Steve Denton 6–3, 6–3, 6–2 1983 Mats Wilander Ivan Lendl 6–1, 6–4, 6–4 1984 Mats Wilander Kevin Curren 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–3), 6–2 1985 Stefan Edberg Mats Wilander 6–4, 6–3, 6–3 1987 Stefan Edberg Pat Cash 6–3, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 1988 Mats Wilander Pat Cash 6–3, 6–7(3–7), 3–6, 6–1, 8–6 1989 Ivan Lendl Miloslav Mecir 6–2, 6–2, 6–2 1990 Ivan Lendl Stefan Edberg 4–6, 7–6(7–3), 5–2 retired 1991 Boris Becker Ivan Lendl 1–6, 6–4, 6–4, 6–4 1992 Jim Courier Stefan Edberg 6–3, 3–6, 6–4, 6–2 1993 Jim Courier Stefan Edberg 6–2, 6–1, 2–6, 7–5 1994 Pete Sampras Todd Martin 7–6(7–4), 6–4, 6–4 1995 Andre Agassi Pete Sampras 4–6, 6–1, 7–6(8–6), 6–4 1996 Boris Becker Michael Chang 6–2, 6–4, 2–6, 6–2 1997 Pete Sampras Carlos Moya 6–2, 6–3, 6–3 1998 Petr Korda Marcelo Rios 6–2, 6–2, 6–2 1999 Yevgeny Kafelnikov Thomas Enqvist 4–6, 6–0, 6–3, 7–6(7–1) 2000 Andre Agassi Yevgeny Kafelnikov 3–6, 6–3, 6–2, 6–4 2001 Andre Agassi Arnaud Clement 6–4, 6–2, 6–2 2002 Thomas Johansson Marat Safin 3–6, 6–4, 6–4, 7–6(7–4) 2003 Andre Agassi Rainer Schuttler 6–2, 6–2, 6–1 2004 Roger Federer Marat Safin 7–6(7–3), 6–4, 6–2 2005 Marat Safin Lleyton Hewitt 1–6, 6–3, 6–4, 6–4 2006 Roger Federer Marcos Baghdatis 5–7, 7–5, 6–0, 6–2 2007 Roger Federer Fernando Gonzalez 7–6(7–2), 6–4, 6–4 2008 Novak Djokovic Jo-Wilfried Tsonga 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(7–2) 2009 Rafael Nadal Roger Federer 7–5, 3–6, 7–6(7–3), 3–6, 6–2 2010 Roger Federer Andy Murray 6–3, 6–4, 7–6(13–11) 2011 Novak Djokovic Andy Murray 6–4, 6–2, 6–3 2012 Novak Djokovic Rafael Nadal 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5–7), 7–5 2013 Novak Djokovic Andy Murray 6–7(2–7), 7–6(7–3), 6–3, 6–2 2014 Stan Wawrinka Rafael Nadal 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 2015 Novak Djokovic Andy Murray 7–6(7–5), 6–7(4–7), 6–3, 6–0 2016 Novak Djokovic Andy Murray 6–1, 7–5, 7–6(7–3) 2017 Roger Federer Rafael Nadal 6–4, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3 2018 Roger Federer Marin Cilic 6–2, 6–7(5–7), 6–3, 3–6, 6–1 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 6–3, 6–2, 6–3 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 6–4, 4–6, 2–6, 6–3, 6–4 2021 Novak Djokovic Daniil Medvedev 7–5, 6–2, 6–2 2022 Rafael Nadal Daniil Medvedev 2–6, 6–7(5–7), 6–4, 6–4, 7–5 Australian Open Women’s Singles Winners and Runners Up List of Open Era Year Champion Runner Up Final Score 1969 Margaret Court Billie Jean King 6–4, 6–1 1970 Margaret Court Kerry Melville 6–1, 6–3 1971 Margaret Court Evonne Goolagong 2–6, 7–6(7–0), 7–5 1972 Virginia Wade Evonne Goolagong 6–4, 6–4 1973 Margaret Court Evonne Goolagong 6–4, 7–5 1974 Evonne Goolagong Chris Evert 7–6(7–5), 4–6, 6–0 1975 Evonne Goolagong Martina Navratilova 6–3, 6–2 1976 Evonne Goolagong Renata Tomanova 6–2, 6–2 1977 Kerry Melville Reid Dianne Fromholtz 7–5, 6–2 1977 Evonne Goolagong Helen Gourlay 6–3, 6–0 1978 Chris O'Neil Betsy Nagelsen 6–3, 7–6(7–3) 1979 Barbara Jordan Sharon Walsh 6–3, 6–3 1980 Hana Mandlikova Wendy Turnbull 6–0, 7–5 1981 Martina Navratilova Chris Evert 6–7(7–4), 6–4, 7–5 1982 Chris Evert Martina Navratilova 6–3, 2–6, 6–3 1983 Martina Navratilova Kathy Jordan 6–2, 7–6(7–5) 1984 Chris Evert Helena Sukova 6–7(4–7), 6–1, 6–3 1985 Martina Navratilova Chris Evert 6–2, 4–6, 6–2 1987 Hana Mandlikova Martina Navratilova 7–5, 7–6(7–1) 1988 Steffi Graf Chris Evert 6–1, 7–6(7–3) 1989 Steffi Graf Helena Sukova 6–4, 6–4 1990 Steffi Graf Mary Joe Fernandez 6–3, 6–4 1991 Monica Seles Jana Novotna 5–7, 6–3, 6–1 1992 Monica Seles Mary Joe Fernandez 6–2, 6–3 1993 Monica Seles Steffi Graf 4–6, 6–3, 6–2 1994 Steffi Graf Arantxa Sanchez Vicario 6–0, 6–2 1995 Mary Pierce Arantxa Sanchez Vicario 6–3, 6–2 1996 Monica Seles Anke Huber 6–4, 6–1 1997 Martina Hingis Mary Pierce 6–2, 6–2 1998 Martina Hingis Conchita Martinez 6–3, 6–3 1999 Martina Hingis Amelie Mauresmo 6–2, 6–3 2000 Lindsay Davenport Martina Hingis 6–1, 7–5 2001 Jennifer Capriati Martina Hingis 6–4, 6–3 2002 Jennifer Capriati Martina Hingis 4–6, 7–6(9–7), 6–2 2003 Serena Williams Venaustralian Williams 7–6(7–4), 3–6, 6–4 2004 Jaustraliantine Henin Kim Clijsters 6–3, 4–6, 6–3 2005 Serena Williams Lindsay Davenport 2–6, 6–3, 6–0 2006 Amelie Mauresmo Jaustraliantine Henin 6–1, 2–0 retired 2007 Serena Williams Maria Sharapova 6–1, 6–2 2008 Maria Sharapova Ana Ivanovic 7–5, 6–3 2009 Serena Williams Dinara Safina 6–0, 6–3 2010 Serena Williams Jaustraliantine Henin 6–4, 3–6, 6–2 2011 Kim Clijsters Li Na 3–6, 6–3, 6–3 2012 Victoria Azarenka Maria Sharapova 6–3, 6–0 2013 Victoria Azarenka Li Na 4–6, 6–4, 6–3 2014 Li Na Dominika Cibulkova 7–6(7–3), 6–0 2015 Serena Williams Maria Sharapova 6–3, 7–6(7–5) 2016 Angelique Kerber Serena Williams 6–4, 3–6, 6–4 2017 Serena Williams Venaustralian Williams 6–4, 6–4 2018 Caroline Wozniacki Simona Halep 7–6(7–2), 3–6, 6–4 2019 Naomi Osaka Petra Kvitova 7–6(7–2), 5–7, 6–4 2020 Sofia Kenin Garbine Muguruza 4–6, 6–2, 6–2 2021 Naomi Osaka Jennifer Brady 6–4, 6–3 2022 Ashleigh Barty Danielle Collins 6–3, 7–6(7–2) Multiple Time Men’s Singles Australian Open Champions in Open Era No. of Titles Player (Years Won) 9 Novak Djokovic (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021) 6 Roger Federer (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018) 4 Andre Agassi (1995, 2000, 2001, 2003) 3 Mats Wilander (1983, 1984, 1988) 2 Ken Rosewall (1971, 1972) 2 Boris Becker (1991, 1996) 2 Jim Courier (1992, 1993) 2 Stefan Edberg (1985, 1987) 2 Johan Kriek (1981, 1982) 2 Ivan Lendl (1989, 1990) 2 Rafael Nadal (2009, 2022) 2 John Newcombe (1973, 1975) 2 Pete Sampras (1994, 1997) 2 Guillermo Vilas (1978, 1979) Multiple Time Women’s Singles Australian Open Champions in Open Era No. of Titles Player (Years Won) 7 Serena Williams (2003, 2005, 2007, 2009, 2010, 2015, 2017) 4 Margaret Court (1969, 1970, 1971, 1973) 4 Evonne Goolagong (1974, 1975, 1976, 1977) 4 Steffi Graf (1988, 1989, 1990, 1994) 4 Monica Seles (1991, 1992, 1993, 1996) 3 Martina Hingis (1997, 1998, 1999) 3 Martina Navratilova (1981, 1983, 1985) 2 Viktoria Azarenka (2012, 2013) 2 Jennifer Capriati (2001, 2002) 2 Chris Evert (1982, 1984) 2 Hana Mandlikova (1980, 1987) 2 Naomi Osaka (2019, 2021)