US Open Winners: Full List of Men's and Women's Singles Champions and Runners Up From the Open Era

Founded in 1881, the US Open started off as competition on grass and later on clay surface for two years in 1975 and 1977, and finally moving to hard courts since 1978.

Also from 1978, US Open is being held at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows-Corona Park, Queens, New York City. US Open, earlier known as US National Championship, has been held 141 times so far with many champions crowned over the years.

Like every other major tournament, US Open also consists of five primary championships - men's and women's singles, men's and women's doubles, and mixed doubles alongside events for senior, junior, and wheelchair players.

Although the US Open has been held 141 times, there have been only 54 editions since the Open Era in 1968. In the Amateur Era, three players - Bill Tilden, William Larned and Richard Sears have won the title 7 times each in men's singles.

In the Open Era, Pete Sampras, Roger Federer and Jim Connors have won the title most with five championships each. Also, the Americans have won the men's title the most - 85 times in the Amateur and Open Era put together.

As far as the women's singles competition is concerned, Molla Bjurstedt Mallory won the title 8 times in the Amateur Era, while Serena Williams and Chris Evert have won the championship six times each in the Open Era.

Now, here we take a look at the US Open winners list - the men's and women's Champions and Runners Up from the Open Era:

US Open Men’s Singles Champions and Runners Up List Year Champion Runner Up Score 2021 Daniil Medvedev Novak Djokovic 6–4, 6–4, 6–4 2020 Dominic Thiem Alexander Zverev 2–6, 4–6, 6–4, 6–3, 7–6(6) 2019 Rafael Nadal Daniil Medvedev 7–5, 6–3, 5–7, 4–6, 6–4 2018 Novak Djokovic Juan Martin del Potro 6–3, 7–6(4), 6–3 2017 Rafael Nadal Kevin Anderson 6–3, 6–3, 6–4 2016 Stan Wawrinka Novak Djokovic 6–7(1), 6–4, 7–5, 6–3 2015 Novak Djokovic Roger Federer 6–4, 5–7, 6–4, 6–4 2014 Marin Cilic Kei Nishikori 6–3, 6–3, 6–3 2013 Rafael Nadal Novak Djokovic 6–2, 3–6, 6–4, 6–1 2012 Andy Murray Novak Djokovic 7–6(10), 7–5, 2–6, 3–6, 6–2 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 6–2, 6–4, 6–7(3), 6–1 2010 Rafael Nadal Novak Djokovic 6–4, 5–7, 6–4, 6–2 2009 Juan Martin del Potro Roger Federer 3–6, 7–6(5), 4–6, 7–6(4), 6–2 2008 Roger Federer Andy Murray 6–2, 7–5, 6–2 2007 Roger Federer Novak Djokovic 7–6(4), 7–6(2), 6–4 2006 Roger Federer Andy Roddick 6–2, 4–6, 7–5, 6–1 2005 Roger Federer Andre Agassi 6–3, 2–6, 7–6(1), 6–1 2004 Roger Federer Lleyton Hewitt 6–0, 7–6(3), 6–0 2003 Andy Roddick Juan Carlos Ferrero 6–3, 7–6(2), 6–3 2002 Pete Sampras Andre Agassi 6–3, 6–4, 5–7, 6–4 2001 Lleyton Hewitt Pete Sampras 7–6(4), 6–1, 6–1 2000 Marat Safin Pete Sampras 6–4, 6–3, 6–3 1999 Andre Agassi Todd Martin 6–4, 6–7(5), 6–7(2), 6–3, 6–2 1998 Patrick Rafter Mark Philippoussis 6–3, 3–6, 6–2, 6–0 1997 Patrick Rafter Greg Rusedski 6–3, 6–2, 4–6, 7–5 1996 Pete Sampras Michael Chang 6–1, 6–4, 7–6(3) 1995 Pete Sampras Andre Agassi 6–4, 6–3, 4–6, 7–5 1994 Andre Agassi Michael Stich 6–1, 7–6(5), 7–5 1993 Pete Sampras Cédric Pioline 6–4, 6–4, 6–3 1992 Stefan Edberg Pete Sampras 3–6, 6–4, 7–6(5), 6–2 1991 Stefan Edberg Jim Courier 6–2, 6–4, 6–0 1990 Pete Sampras Andre Agassi 6–4, 6–3, 6–2 1989 Boris Becker Ivan Lendl 7–6(2), 1–6, 6–3, 7–6(4) 1988 Mats Wilander Ivan Lendl 6–4, 4–6, 6–3, 5–7, 6–4 1987 Ivan Lendl Mats Wilander 6–7(7), 6–0, 7–6(4), 6–4 1986 Ivan Lendl Miloslav Mecir 6–4, 6–2, 6–0 1985 Ivan Lendl John McEnroe 7–6(1), 6–3, 6–4 1984 John McEnroe Ivan Lendl 6–3, 6–4, 6–1 1983 Jimmy Connors Ivan Lendl 6–3, 6–7(2), 7–5, 6–0 1982 Jimmy Connors Ivan Lendl 6–3, 6–2, 4–6, 6–4 1981 John McEnroe Bjorn Borg 4–6, 6–2, 6–4, 6–3 1980 John McEnroe Bjorn Borg 7–6(4), 6–1, 6–7(5), 5–7, 6–4 1979 John McEnroe Vitas Gerulaitis 7–5, 6–3, 6–3 1978 Jimmy Connors Bjorn Borg 6–4, 6–2, 6–2 1977 Guillermo Vilas Jimmy Connors 2–6, 6–3, 7–6(4), 6–0 1976 Jimmy Connors Bjorn Borg 6–4, 3–6, 7–6(9), 6–4 1975 Manuel Orantes Jimmy Connors 6–4, 6–3, 6–3 1974 Jimmy Connors Ken Rosewall 6–1, 6–0, 6–1 1973 John Newcombe Jan Kodes 6–4, 1–6, 4–6, 6–2, 6–3 1972 Ilie Nastase Arthur Ashe 3–6, 6–3, 6–7(1), 6–4, 6–3 1971 Stan Smith Jan Kodes 3–6, 6–3, 6–2, 7–6(3) 1970 Ken Rosewall Tony Roche 2–6, 6–4, 7–6(2), 6–3 1969 Rod Laver Tony Roche 7–9, 6–1, 6–2, 6–2 1968 Arthur Ashe Tom Okker 14–12, 5–7, 6–3, 3–6, 6–3 US Open Women’s Singles Champions and Runners Up List Year Champion Runner Up Score 2021 Emma Raducanu Leylah Fernandez 6–4, 6–3 2020 Naomi Osaka Victoria Azarenka 1–6, 6–3, 6–3 2019 Bianca Andreescu Serena Williams 6–3, 7–5 2018 Naomi Osaka Serena Williams 6–2, 6–4 2017 Sloane Stephens Madison Keys 6–3, 6–0 2016 Angelique Kerber Karolína Plíšková 6–3, 4–6, 6–4 2015 Flavia Pennetta Roberta Vinci 7–6(4), 6–2 2014 Serena Williams Caroline Wozniacki 6–3, 6–3 2013 Serena Williams Victoria Azarenka 7–5, 6–7(6), 6–1 2012 Serena Williams Victoria Azarenka 6–2, 2–6, 7–5 2011 Samantha Stosur Serena Williams 6–2, 6–3 2010 Kim Clijsters Vera Zvonareva 6–2, 6–1 2009 Kim Clijsters Caroline Wozniacki 7–5, 6–3 2008 Serena Williams Jelena Janković 6–4, 7–5 2007 Justine Henin Svetlana Kuznetsova 6–1, 6–3 2006 Maria Sharapova Justine Henin 6–4, 6–4 2005 Kim Clijsters Mary Pierce 6–3, 6–1 2004 Svetlana Kuznetsova Elena Dementieva 6–3, 7–5 2003 Justine Henin Kim Clijsters 7–5, 6–1 2002 Serena Williams Venus Williams 6–4, 6–3 2001 Venus Williams Serena Williams 6–2, 6–4 2000 Venus Williams Lindsay Davenport 6–4, 7–5 1999 Serena Williams Martina Hingis 6–3, 7–6(4) 1998 Lindsay Davenport Martina Hingis 6–3, 7–5 1997 Martina Hingis Venus Williams 6–0, 6–4 1996 Steffi Graf Monica Seles 7–5, 6–4 1995 Steffi Graf Monica Seles 7–6(6), 0–6, 6–3 1994 Arantxa Sanchez Vicario Steffi Graf 1–6, 7–6(3), 6–4 1993 Steffi Graf Helena Suková 6–3, 6–3 1992 Monica Seles Arantxa Sánchez Vicario 6–3, 6–3 1991 Monica Seles Martina Navratilova 7–6(1), 6–1 1990 Gabriela Sabatini Steffi Graf 6–2, 7–6(4) 1989 Steffi Graf Martina Navratilova 3–6, 7–5, 6–1 1988 Steffi Graf Gabriela Sabatini 6–3, 3–6, 6–1 1987 Martina Navratilova Steffi Graf 7–6(4), 6–1 1986 Martina Navratilova Helena Sukova 6–3, 6–2 1985 Hana Mandlikova Martina Navratilova 7–6(3), 1–6, 7–6(2) 1984 Martina Navratilova Chris Evert 4–6, 6–4, 6–4 1983 Martina Navratilova Chris Evert 6–1, 6–3 1982 Chris Evert Hana Mandlíková 6–3, 6–1 1981 Tracy Austin Martina Navratilova[g] 1–6, 7–6(4), 7–6(1) 1980 Chris Evert Hana Mandlíková 5–7, 6–1, 6–1 1979 Tracy Austin Chris Evert 6–4, 6–3 1978 Chris Evert Pam Shriver 7–5, 6–4 1977 Chris Evert Wendy Turnbull 7–6(3), 6–2 1976 Chris Evert Evonne Goolagong 6–3, 6–0 1975 Chris Evert Evonne Goolagong 5–7, 6–4, 6–2 1974 Billie Jean King Evonne Goolagong 3–6, 6–3, 7–5 1973 Margaret Court Evonne Goolagong 7–6(2), 5–7, 6–2 1972 Billie Jean King Kerry Melville 6–3, 7–5 1971 Billie Jean King Rosemary Casals 6–4, 7–6(2) 1970 Margaret Court Rosemary Casals 6–2, 2–6, 6–1 1969 Margaret Court Nancy Richey 6–2, 6–2 1968 Virginia Wade Billie Jean King 6–4, 6–2 Multiple time champions list of Open Era Most Men's Singles Titles No. of Titles Players (Years Won) 5 Roger Federer (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) 5 Pete Sampras (1990, 1993, 1995, 1996, 2002) 5 Jimmy Connors (1974, 1976, 1978, 1982, 1983) 4 John McEnroe (1979, 1980, 1981, 1984) 4 Rafael Nadal (2010, 2013, 2017, 2019) 3 Novak Djokovic (2011, 2015, 2018) 3 Ivan Lendl (1985, 1986, 1987) 2 Patrick Rafter (1997, 1998) 2 Stefan Edberg (1991, 1992) 2 Andre Agassi (1994, 1999) Most Women's Singles Titles No. of Titles Players (Years Won) 6 Chris Evert (1975, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982) 6 Serena Williams (1999, 2002, 2008, 2012, 2013, 2014) 5 Steffi Graf (1988, 1989, 1993, 1995, 1996) 4 Martina Navratilova (1983, 1984, 1986, 1987) 3 Margaret Court (1969, 1970, 1973) 3 Billie Jean King (1971, 1972, 1974) 3 Kim Clijsters (2005, 2009, 2010) 2 Tracy Austin (1979, 1981) 2 Monica Seles (1991, 1992) 2 Venus Williams (2000, 2001) 2 Justine Henin (2003, 2007) 2 Naomi Osaka (2018, 2020)