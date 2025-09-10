IND vs UAE Toss Update, Asia Cup 2025: India vs United Arab Emirates Playing 11, Captain's Quotes, Pitch Report

IND vs UAE Toss, Playing 11 Update for Asia Cup 2025: India captain Suryakumar Yadav opted to bowl first after winning the toss against UAE at the Dubai International Stadium in Dubai on September 10, 2025 (Wednesday).
After winning the toss, Suryakumar Yadav said: We'll bowl first. Looks a nice fresh wicket. Humid also today, might be dew later. If we get an opportunity, we're flexible to do anything but today we want to bowl. We came here early, had 3-4 good practice sessions and also a day off.
Meanwhile UAE captain Muhammad Waseem said: We were also looking to bowl. Pitch is fresh and maybe the ball will do something early. We had a good series, took many positive points and we're confident from that series. We're going with a good combination with spinners and fast bowlers, and juniors and seniors.
India
(Playing
XI):
Abhishek
Sharma,
Shubman
Gill,
Suryakumar
Yadav(c),
Tilak
Varma,
Sanju
Samson(w),
Shivam
Dube,
Hardik
Pandya,
Axar
Patel,
Kuldeep
Yadav,
Jasprit
Bumrah,
Varun
Chakaravarthy.
UAE (Playing XI): Muhammad Waseem(c), Alishan Sharafu, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra(w), Asif Khan, Harshit Kaushik, Haider Ali, Dhruv Parashar, Muhammad Rohid Khan, Junaid Siddique, Simranjeet Singh.
The pitch at the Dubai International Cricket Stadium is expected to offer a fair contest between bat and ball. Over the last 10 T20s at this venue, the average first-innings total has hovered around 160. Both seamers and spinners have had their say, though pacers have accounted for about 64% of the wickets in that period. Given the conditions, the toss-winning captain may prefer to field first.
India Squad: Abhishek Sharma, Shubman Gill, Tilak Varma, Suryakumar Yadav(c), Hardik Pandya, Jitesh Sharma(w), Axar Patel, Harshit Rana, Kuldeep Yadav, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Sanju Samson, Rinku Singh, Shivam Dube, Arshdeep Singh.
United Arab Emirates Squad: Muhammad Waseem(c), Alishan Sharafu, Rahul Chopra(w), Asif Khan, Muhammad Zohaib, Harshit Kaushik, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Saghir Khan, Haider Ali, Junaid Siddique, Muhammad Rohid Khan, Aryansh Sharma, Dhruv Parashar, Matiullah Khan, Ethan DSouza, Simranjeet Singh.