India vs Ireland 1st T20I: Dream11 Prediction, Fantasy Tips, Possible Playing 11, Match Prediction

Squads
India Squad: Hardik Pandya (c), Bhuvneshwar Kumar (VC), Ruturaj Gaikwad, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Rahul Tripathi, Deepak Hooda, Venkatesh Iyer, Axar Patel, Dinesh Karthik (wk), Avesh Khan, Harshal Patel, Umran Malik, Arshdeep Singh, Yuzvendra Chahal, Ravi Bishnoi.
Ireland Squad: Andrew Balbirnie (c), Harry Tector, Gareth Delany, Paul Stirling, Curtis Campher, Stephen Doheny, Lorcan Tucker, Mark Adair, George Dockrell, Joshua Little, Andy McBrine, Barry McCarthy, Conor Olphert, Craig Young.
Playing XIs
Ireland Probable Playing XI:
Paul Stirling, Andrew Balbirnie (c), Gareth Delany, Lorcan Tucker (wk), Harry Tector, George Dockrell, Andy McBrine, Mark Adair, Barry McCarthy, Joshua Little, Curtis Campher
India Probable Playing XI:
Ruturaj Gaikwad, Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Sanju Samson/Deepak Hooda, Dinesh Karthik (wk), Hardik Pandya (c), Axar Patel, Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel, Yuzvendra Chahal, Umran Malik
Dream11 Prediction, Fantasy Tips
Team 1: Ishan Kishan, Suryakumar Yadav, Harry Tector, Hardik Pandya, Lorcan Tucker (wk), Yuzvendra Chahal, Axar Patel, Bhuvneshwar Kumar, Curtis Campher, Joshua Little, Umran Malik
Captain: Hardik Pandya
Vice-Captain: Suryakumar Yadav
Team 2: Suryakumar Yadav, Sanju Samson, Andrew Balbirnie, Gareth Delany, Dinesh Karthik (wk), Hardik Pandya, George Dockrell, Andy McBrine, Mark Adair, Harshal Patel, Yuzvendra Chahal
Captain: Hardik Pandya
Vice-Captain: Harshal Patel
Prediction
Team India has never lost a game against Ireland and they are also the number one ranked T20I side. Despite the absence of some regular players the Men in Blue still look a formidable side and will be able to win the first T20I against Ireland.