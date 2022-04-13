Cricket
Get Instant News Updates
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Yes No
Settings X

IPL 2022: SRH vs KKR Dream11 Prediction, Fantasy Tips, Possible Playing 11, Match Prediction

By

Mumbai, April 13: Sunrisers Hyderabad will take on Kolkata Knight Riders in match number 25 of IPL 2022 on Friday (April 15). Sunrisers Hyderabad seem to have finally got to winning ways as the Kane Williamson-led side claimed back-to-back victories and would be eager to make it a hat-trick of wins against KKR.

Shreyas Iyer-led Knight Riders' winning streak was ended when they were defeated by a spirited Delhi Capitals by 44 runs in their previous game.

KKR have played five games and lost two of them. They will be looking to keep the disappointments of the previous match behind.

Sunrisers defeated dominant Gujarat Titans quite comprehensively in their previous game and that win would certainly boost the confidence of the side to do well against another higher-ranked side.

In 21 games the two teams have played, KKR emerged victorious 14 times while SRH has won 7 of those games.

Let's take a look at the squads, possible playing 11s, dream11 fantasy picks and match prediction for SRH vs KKR in their first clash in IPL 2022:

1. Squads

1. Squads

Sunrisers Hyderabad: Kane Williamson (captain), Rahul Tripathi, Abhishek Sharma, Nicholas Pooran (wicketkeeper), Aiden Markram, Washington Sundar, Romario Shepherd, Shashank Singh, R Samarth, Priyam Garg, Abdul Samad, Marco Jansen, Sean Abbott, Shreyas Gopal, Glenn Phillips, Vishnu Vinod, Umran Malik, Saurabh Dubey, Fazhalaq Farooqui, Jagadeesha Suchith, Kartik Tyagi, T Natarajan, Bhuvneshwar Kumar.

KKR Squad: Shreyas Iyer (Captain) Andre Russell, Varun Chakravarthy, Venkatesh Iyer, Sunil Narine, Pat Cummins, Nitish Rana, Shivam Mavi, Sheldon Jackson, Ajinkya Rahane, Rinku Singh, Anukul Roy, Rasikh Dar, Chamika Karunaratne, Baba Indrajith, Ashok Sharma, Pratham Singh, Abhijeet Tomar, Sam Billings, Alex Hales, Ramesh Kumar, Mohammed Nabi, Aman Khan, Umesh Yadav.

2. Playing 11

2. Playing 11

KKR: Venkatesh Iyer, Ajinkya Rahane, Shreyas Iyer (Captain), Sam Billings (Wk), Nitish Rana, Andre Russell, Pat Cummins, Sunil Narine, Rasikh Salam, Umesh Yadav, Varun Chakravarthy.

SRH: Abhishek Sharma, Kane Williamson (c), Rahul Tripathi, Aiden Markram, Nicholas Pooran (wk), Shashank Singh, Shreyas Gopal, Bhuvneshwar Kumar, Marco Jansen, Umran Malik, T Natarajan

Dream 11 Fantasy Picks:

Dream 11 Fantasy Picks:

Team 1: Abhishek Sharma, Venkatesh Iyer, Shreyas Iyer, Sam Billings (wk), Sunil Narine (C), Pat Cummins (VC), Umesh Yadav, Varun Chakaravarthy, T Natarajan

Team 2: Kane Williamson, Shreyas Iyer (C), Aiden Markram, Nicholas Pooran (wk), Andre Russell (VC), Shreyas Gopal, Sunil Narine, T Natarajan, Umesh Yadav, Marco Jansen, Pat Cummins

Team 3: Shreyas Iyer, Venkatesh Iyer, Nitish Rana, Kane Williamson (C), Rahul Tripathi, Nicholas Pooran (wk), Shashank Singh, Pat Cummins (VC), Umran Malik, T Natarajan, Varun Chakaravarthy.

4. Prediction

4. Prediction

Sunrisers Hyderabad are coming on the back of a two-match win and the Kane Williamson-led side looks in red hot form but Kolkata Knight Riders have been a dominant side in the tournament and look more balanced. KKR have an edge over SRH in this game.

Comments

MORE IPL 2022 NEWS

For Quick Alerts
Subscribe Now
View Sample
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS
For Daily Alerts

Don't Miss

IPL 2022 Predictions
Match 23 April 13 2022, 07:30 PM
Mumbai
Punjab
Predict Now
Story first published: Wednesday, April 13, 2022, 2:19 [IST]
Other articles published on Apr 13, 2022

Latest Videos

+ More
Click to comments