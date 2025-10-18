Football Barcelona vs Girona En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de La Liga en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Saturday, October 18, 2025, 19:00 [IST]

El FC Barcelona se enfrenta este sábado 18 de octubre a Girona FC en el Estadi Olímpic Lluís Companys por la jornada 9 de LaLiga EA Sports. El duelo catalán llega en un momento clave para los blaugranas, que buscan recuperar sensaciones tras dos derrotas consecutivas antes del parón internacional, incluida una dolorosa caída 4-1 ante Sevilla. Con 19 puntos y situados en la segunda posición, los de Hansi Flick necesitan un triunfo para presionar a Real Madrid antes del clásico de la próxima semana.​

Barcelona mantiene números superiores en todos los registros: ha marcado 22 goles y encajado solo 9, con un promedio de 71% de posesión por partido y más de 640 pases completados con 90% de precisión. En cambio, Girona atraviesa un arranque complicado con solo seis puntos de 24 posibles, cinco goles a favor y 17 en contra, y ocupa la posición 17 en la tabla.​

El conjunto visitante, dirigido por Míchel, viene de lograr su primera victoria de la temporada ante Valencia (2-1) gracias a los tantos de Vanat y Arnau Martínez. Sin embargo, tendrá una misión compleja frente a un Barcelona que lo superó con autoridad la temporada pasada con dos triunfos 4-1 en ambos enfrentamientos.​

Los factores clave del encuentro pasan por la capacidad de respuesta ofensiva de los culés, con jugadores como Robert Lewandowski y Lamine Yamal, ante un Girona más compacto en defensa. Las estadísticas históricas reflejan la superioridad del Barça, con nueve victorias, dos empates y cuatro derrotas frente a su rival regional. Todo apunta a un partido de dominio local, pero con el potencial de ser un derbi catalán intenso y con goles.

Barcelona vs Girona En Vivo: Donde Ver el Partido de La Liga en TV y Online?

Spain

El partido comienza desde 4:15 pm CET en Sabado en Movistar La Liga y DAZN.

Mexico

El partido comienza desde 8:15 am CDMX tiempo y transmite En Vivo en Canal 5 y Sky Mexico.

Argentina

El partido transmitara en Disney + en Argentina desde 11:15 am en Sabado.

Estados Unidos

El partido transmitido En Vivo por ESPN desde 10:15 am ET en Estados Unidos.