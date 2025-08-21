Inter Miami vs Tigres En Vivo: A que Hora y Dónde ver el partido de la Leagues Cup de hoy?

Inter Miami vs Tigres Transmisión en Vivo: Tigres se enfrentará a Inter Miami en un partido de cuartos de final de la Leagues Cup el miércoles (21 de agosto). El juego se llevará a cabo en el Chase Stadium en Miami, EE.UU.
Inter Miami y Tigres se han enfrentado solo una vez en el pasado. Su único partido fue en la última Leagues Cup donde Tigres derrotó a los Herons por 2-1.
El partido entre Inter Miami y Tigres comenzará a las 8:00 pm ET el miércoles (21 de agosto). En India, el partido comenzará a las 5:30 am IST el jueves (21 de agosto).
El partido de la Leagues Cup entre Inter Miami y Tigres no estará disponible en televisión en India.
El partido Inter Miami vs Tigres se transmitirá en vivo en Apple TV a través del Leagues Cup Season Pass a las 5:30 am IST el jueves (22 de agosto).
Los aficionados en el Inglaterra podrán ver el partido Inter Miami vs Tigres en vivo en Apple TV a la 1:00 am BST el jueves o a las 12:00 am GMT el miércoles.
En Argentina, el partido Inter Miami vs Tigres estará disponible para transmisión en vivo en Apple TV desde las 9:00 pm hora local el miércoles.
En Brasil, el partido Inter Miami vs Tigres se podrá ver en vivo en Apple TV a las 9:00 pm hora local el miércoles.