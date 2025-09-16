Football Real Madrid vs Marseille EN VIVO: Horario, Canal y Donde Ver el partido de Champions League en Espana, Mexico y Otros Paises? By Santiago Garcia Published: Tuesday, September 16, 2025, 23:51 [IST]

oi-Sauradeep Ash

El Real Madrid comienza su campaña 2025-26 de la UEFA Champions League en casa contra el Olympique Marseille el martes 16 de septiembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Dirigido por el entrenador Xabi Alonso, el Real Madrid busca conquistar su 16ª corona europea después de una decepcionante eliminación en cuartos de final la temporada pasada.

Este estreno de Champions League será un emocionante desafío para el Real Madrid mientras intenta marcar un tono ganador para su campaña europea, mientras que Marseille buscará poner a prueba a los gigantes españoles en su propio terreno.

Real Madrid recibe de vuelta a Jude Bellingham y Eduardo Camavinga tras lesión para este partido crucial. Ambos mediocampistas completaron largas rehabilitaciones y están incluidos en la convocatoria, pero solo uno se espera que aparezca en la lista del partido o en la banca. A pesar de la reciente tarjeta roja de Dean Huijsen en La Liga, sigue siendo elegible para la Champions League ya que las suspensiones no se transfieren entre competiciones.

Real Madrid vs Marseille XI Titular Probable

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Güler; Mastantuono, Mbappé, Vinícius Júnior

Marseille: Rulli; Murillo, Pavard, Balerdi, Emerson; Gomes, Kondogbia; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang

Real Madrid vs Olympique Marseille – Calendario UCL 2024-25

¿Cuál es la fecha del partido Real Madrid vs Olympique Marseille?

El partido entre Real Madrid y Olympique Marseille se jugará el martes 16 de septiembre.

¿Cuándo comenzará el Real Madrid vs Olympique Marseille?

El partido de Premier League Real Madrid vs Olympique Marseille comenzará a las 9:00 pm CET el martes, lo que corresponde a las 12:30 am IST en India el miércoles.

¿Dónde se jugará el partido Real Madrid vs Olympique Marseille?

El partido Real Madrid vs Olympique Marseille se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs Olympique Marseille Transmisión en Vivo: Cómo ver el partido de UCL 2024-25 del Real Madrid

¿Dónde ver Real Madrid vs Olympique Marseille en Inglaterra?

El partido Real Madrid vs Olympique Marseille será transmitido por TNT Sports en Inglaterra a las 8:00 pm BST/ 7:00 pm GMT el martes.

Real Madrid vs Olympique Marseille Transmisión en Vivo en Estados Unidos

El partido de UCL 2024-25 Real Madrid vs Olympique Marseille se podrá ver en Paramount+ y TUDN en Estados Unidos. El partido comenzará a las 3:00 pm ET en EE. UU.

¿Dónde ver Real Madrid vs Olympique Marseille en Canadá?

El partido Real Madrid vs Olympique Marseille se podrá ver en DAZN en Canadá desde las 3:00 pm EST el martes.

¿Dónde ver Real Madrid vs Olympique Marseille en México?

El partido de PL Real Madrid vs Olympique Marseille será transmitido en Max desde la 1:00 pm CDMX el martes.

Real Madrid vs Olympique Marseille: ¿Dónde ver en Brasil?

El partido de PL Real Madrid vs Olympique Marseille será transmitido en TNT Sports desde las 4:00 pm hora de Brasil el martes.

¿Dónde ver Real Madrid vs Olympique Marseille en Argentina?

El partido de PL Real Madrid vs Olympique Marseille será transmitido en Fox Sports en Argentina desde las 4:00 pm hora local el martes.

¿Dónde ver Real Madrid vs Olympique Marseille en Perú?

El partido Real Madrid vs Olympique Marseille se podrá ver en ESPN en Perú desde las 2:00 pm hora local el martes.

¿Dónde ver Real Madrid vs Olympique Marseille en Venezuela?

El partido de PL Real Madrid vs Olympique Marseille será transmitido en ESPN en Venezuela desde las 3:00 pm hora local el martes.