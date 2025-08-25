Football Real Oviedo vs Real Madrid En Vivo: Horario, Donde Ver Partido de La Liga en Espana, Mexico y otros Paises? By Santiago Garcia Published: Monday, August 25, 2025, 0:31 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Real Oviedo vs Real Madrid En Vivo: Real Oviedo, recién ascendido a La Liga tras 24 años, se enfrenta a un desafío monumental contra el Real Madrid en el Estadio Carlos Tartiere el domingo 24 de agosto de 2025.

El Oviedo comenzó su campaña en La Liga con una derrota por 2-0 ante el Villarreal, mostrando la dificultad de adaptarse al nivel de la primera división. A pesar de ello, el equipo dirigido por Veljko Paunović espera aprovechar el apoyo de su afición en casa para dar la sorpresa.

El capitán Santi Cazorla y el delantero Salomón Rondón serán claves para intentar inquietar a la defensa madridista. Sin embargo, el historial favorece al Real Madrid, con 53 victorias en 83 enfrentamientos directos frente a las 14 del Oviedo, incluyendo un 4-0 en la Copa del Rey en 2022.

El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, llega tras una victoria ajustada por 1-0 contra Osasuna, con un gol de penalti de Kylian Mbappé. Aunque el rendimiento no fue brillante, los Blancos buscan consolidar su juego con nuevas incorporaciones como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. A pesar de las bajas, el Real Madrid es claro favorito para llevarse los tres puntos.

Real Oviedo vs Real Madrid Alineaciones Probables

Real Oviedo (3-4-3): Aarón Escandell; David Costas, Leander Dendoncker, Dani Calvo; Nacho Vidal, Luka Ilic, Kwasi Sibo, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Salomón Rondón, Haissem Hassan.

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Real Oviedo vs Real Madrid En Vivo: Donde Ver el Partido en TV y Online?

España: El partido se transmite en vivo por Premier Sports y Movistar+ a las 20:30 (CET).

México: Sky Sports, Canal 5 transmitirá el partido en vivo a las 13:30 (CDT).

Argentina: ESPN y Star+ ofrecen la transmisión en vivo a las 15:30 (ART).

Brasil: El encuentro se puede ver en vivo por ESPN y Star+ a las 15:30 (BRT).

Uruguay: ESPN y Star+ transmitirán el partido en vivo a las 15:30 (UYT).

Perú: La transmisión en vivo estará disponible en ESPN y Star+ a las 13:30 (PET).

Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes, FuboTV y DirecTV Stream emitirán el partido en vivo a las 14:30 (ET) / 11:30 (PT).