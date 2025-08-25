English Edition
twitter YouTube
Get Updates
Get notified on match updates, sports news, and in-depth analysis!
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block

Sporting Buzz

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

Real Oviedo vs Real Madrid En Vivo: Horario, Donde Ver Partido de La Liga en Espana, Mexico y otros Paises?

By Santiago Garcia

Real Oviedo vs Real Madrid En Vivo: Real Oviedo, recién ascendido a La Liga tras 24 años, se enfrenta a un desafío monumental contra el Real Madrid en el Estadio Carlos Tartiere el domingo 24 de agosto de 2025.

El Oviedo comenzó su campaña en La Liga con una derrota por 2-0 ante el Villarreal, mostrando la dificultad de adaptarse al nivel de la primera división. A pesar de ello, el equipo dirigido por Veljko Paunović espera aprovechar el apoyo de su afición en casa para dar la sorpresa.

Real Oviedo vs Real Madrid

El capitán Santi Cazorla y el delantero Salomón Rondón serán claves para intentar inquietar a la defensa madridista. Sin embargo, el historial favorece al Real Madrid, con 53 victorias en 83 enfrentamientos directos frente a las 14 del Oviedo, incluyendo un 4-0 en la Copa del Rey en 2022.

El Real Madrid, bajo la dirección de Xabi Alonso, llega tras una victoria ajustada por 1-0 contra Osasuna, con un gol de penalti de Kylian Mbappé. Aunque el rendimiento no fue brillante, los Blancos buscan consolidar su juego con nuevas incorporaciones como Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen y Álvaro Carreras. A pesar de las bajas, el Real Madrid es claro favorito para llevarse los tres puntos.

Real Oviedo vs Real Madrid Alineaciones Probables

Real Oviedo (3-4-3): Aarón Escandell; David Costas, Leander Dendoncker, Dani Calvo; Nacho Vidal, Luka Ilic, Kwasi Sibo, Rahim Alhassane; Ilyas Chaira, Salomón Rondón, Haissem Hassan.

Real Madrid (4-3-3): Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Eder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Júnior.

Real Oviedo vs Real Madrid En Vivo: Donde Ver el Partido en TV y Online?

España: El partido se transmite en vivo por Premier Sports y Movistar+ a las 20:30 (CET).

México: Sky Sports, Canal 5 transmitirá el partido en vivo a las 13:30 (CDT).

Argentina: ESPN y Star+ ofrecen la transmisión en vivo a las 15:30 (ART).

Brasil: El encuentro se puede ver en vivo por ESPN y Star+ a las 15:30 (BRT).

Uruguay: ESPN y Star+ transmitirán el partido en vivo a las 15:30 (UYT).

Perú: La transmisión en vivo estará disponible en ESPN y Star+ a las 13:30 (PET).

Estados Unidos: ESPN+, ESPN Deportes, FuboTV y DirecTV Stream emitirán el partido en vivo a las 14:30 (ET) / 11:30 (PT).

Story first published: Monday, August 25, 2025, 0:31 [IST]
Other articles published on Aug 25, 2025
More From Mykhel
Prev
Next
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out