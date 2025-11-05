Liverpool vs Real Madrid En Vivo: Donde Ver el Partido de Champions League en TV y Online?

El Liverpool y el Real Madrid se enfrentan en un partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League el martes 4 de noviembre de 2025 en Anfield.
Este esperado duelo entre dos gigantes europeos en Anfield promete un encuentro apasionante, con estrellas como Mbappé, Salah y Bellingham llamadas a influir en el resultado.
El
Liverpool
ha
tenido
un
comienzo
irregular
en
la
Premier
League
y
buscará
encarrilar
su
campaña
en
la
Champions
League.
El
Real
Madrid,
por
su
parte,
ha
tenido
un
inicio
excelente
en
La
Liga
y
espera
mantener
su
gran
forma.
Los Reds se encuentran actualmente en la décima posición con 6 puntos, mientras que el Madrid ocupa el quinto lugar con 9 puntos, tras ganar sus tres primeros partidos.
Alexander
Isak
sigue
fuera
por
una
lesión
en
la
ingle
y
se
ha
perdido
los
tres
últimos
partidos
del
Liverpool.
Alisson Becker continúa ausente por una lesión en el muslo y no ha jugado los seis encuentros más recientes.
Jeremie Frimpong también está lidiando con molestias musculares y se ha perdido los tres últimos compromisos.
Curtis Jones sigue en recuperación y aún no ha vuelto a los entrenamientos.
Alineación prevista: Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz
David
Alaba
es
duda
por
un
problema
no
especificado,
mientras
que
Antonio
Rüdiger
está
descartado
para
el
próximo
partido.
Estas
bajas
representan
desafíos
para
el
centro
del
campo
y
la
defensa
del
Real
Madrid
antes
del
crucial
choque
de
Champions.
Trent Alexander-Arnold, que regresa a Anfield, comenzará desde el banquillo.
Alineación prevista: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé
El partido se transmite en FOX Sports Argentina y ESPN desde las 5 pm este martes (4 de Noviembre).
Podrá verse en TNT Sports y SBT desde las 5 pm el martes (4 de Noviembre).
Transmisión disponible en DAZN desde las 4 pm (hora local) el martes (4 de Noviembre).
El encuentro se verá en ESPN desde las 4 pm el martes (4 de Noviembre).
Podrá verse por Max y FOX Sports desde las 2 pm este martes (4 de Noviembre).
Se transmite por ESPN desde las 3 pm el martes (4 de Noviembre).
Disponible en ESPN desde las 3 pm este martes (4 de Noviembre).
Podrás seguirlo en Paramount+, TUDN y DAZN desde las 4 pm ET el martes (4 de Noviembre).