Football Liverpool vs Real Madrid En Vivo: Donde Ver el Partido de Champions League en TV y Online? Wednesday, November 5, 2025

El Liverpool y el Real Madrid se enfrentan en un partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League el martes 4 de noviembre de 2025 en Anfield.

Este esperado duelo entre dos gigantes europeos en Anfield promete un encuentro apasionante, con estrellas como Mbappé, Salah y Bellingham llamadas a influir en el resultado.

El Liverpool ha tenido un comienzo irregular en la Premier League y buscará encarrilar su campaña en la Champions League. El Real Madrid, por su parte, ha tenido un inicio excelente en La Liga y espera mantener su gran forma.

Los Reds se encuentran actualmente en la décima posición con 6 puntos, mientras que el Madrid ocupa el quinto lugar con 9 puntos, tras ganar sus tres primeros partidos.

Liverpool vs Real Madrid Noticias de los equipos y alineaciones probables

Liverpool

Alexander Isak sigue fuera por una lesión en la ingle y se ha perdido los tres últimos partidos del Liverpool.

Alisson Becker continúa ausente por una lesión en el muslo y no ha jugado los seis encuentros más recientes.

Jeremie Frimpong también está lidiando con molestias musculares y se ha perdido los tres últimos compromisos.

Curtis Jones sigue en recuperación y aún no ha vuelto a los entrenamientos.

Alineación prevista: Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Florian Wirtz

Real Madrid

David Alaba es duda por un problema no especificado, mientras que Antonio Rüdiger está descartado para el próximo partido. Estas bajas representan desafíos para el centro del campo y la defensa del Real Madrid antes del crucial choque de Champions.

Trent Alexander-Arnold, que regresa a Anfield, comenzará desde el banquillo.

Alineación prevista: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Éder Militão, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé

Liverpool vs Real Madrid En Vivo

¿Dónde ver Liverpool vs Real Madrid en la Champions League en Argentina?

El partido se transmite en FOX Sports Argentina y ESPN desde las 5 pm este martes (4 de Noviembre).

¿Dónde ver Liverpool vs Real Madrid en la Champions League en Brasil?

Podrá verse en TNT Sports y SBT desde las 5 pm el martes (4 de Noviembre).

¿Dónde ver Liverpool vs Real Madrid en la Champions League en Canadá?

Transmisión disponible en DAZN desde las 4 pm (hora local) el martes (4 de Noviembre).

¿Dónde ver Liverpool vs Real Madrid en la Champions League en Uruguay?

El encuentro se verá en ESPN desde las 4 pm el martes (4 de Noviembre).

¿Dónde ver Liverpool vs Real Madrid en la Champions League en México?

Podrá verse por Max y FOX Sports desde las 2 pm este martes (4 de Noviembre).

¿Dónde ver Liverpool vs Real Madrid en la Champions League en Perú?

Se transmite por ESPN desde las 3 pm el martes (4 de Noviembre).

¿Dónde ver Liverpool vs Real Madrid en la Champions League en Colombia?

Disponible en ESPN desde las 3 pm este martes (4 de Noviembre).

¿Dónde ver Liverpool vs Real Madrid en la Champions League en Estados Unidos?

Podrás seguirlo en Paramount+, TUDN y DAZN desde las 4 pm ET el martes (4 de Noviembre).