Football Mazatlan vs Club America En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver partido de Liga MX en TV y Online? By Santiago Garcia Published: Saturday, October 25, 2025, 7:10 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Mazatlán vs Club América Transmisión En Vivo: El Club Mazatlán recibirá al Club América en un duelo correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que se jugará en el Estadio de Mazatlán (México) este viernes 24 de octubre.

Después de catorce partidos, América se ubica en la segunda posición de la tabla con 30 puntos, mientras que el equipo local ocupa el puesto quince con 12 puntos y solo una victoria en sus últimos cinco encuentros.

Mazatlán ha ganado apenas dos de sus 14 partidos de liga y deberá triunfar en todos los restantes si quiere mantener alguna esperanza de llegar a la zona de reclasificación.

Mazatlan vs Club America: Historial y último enfrentamiento

Mazatlan y Club America se han enfrentado 10 veces en la historia, con 8 victorias para el América, 1 triunfo para Mazatlán y 1 empate.

Mazatlán: 1

Club América: 8

Empates: 1

Último encuentro: La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la temporada pasada, cuando América goleó 5-0 a Mazatlán.

Club América 5-0 Mazatlán

Mazatlán vs Club América: Últimos resultados

(Sección de formas recientes no incluida en el texto original)

Mazatlán vs Club América: Alineaciones probables

Mazatlán (3-4-3): Ricardo Daniel Gutiérrez; Bryan Colula, Facundo Almada, Lucas Merolla; Iván González, José Joaquín Esquivel, Roberto Meraz, Mauro Zaleta; Dudu Teodora, Fábio Gomes, Édgar Yoel Bárcenas.

Club América (4-3-3): Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Víctor Dávila, Israel Reyes Romero; Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez.

Mazatlan vs Club America transmisión en vivo: ¿Dónde ver el partido de hoy de la Liga MX?

¿Dónde ver Mazatlan vs Club America en Estados Unidos?

El partido será transmitido por Univision y CBS Sports, con transmisión en streaming por ViX desde las 11:00 p.m. ET.

¿Cómo ver Mazatlan vs Club America en México?

El encuentro estará disponible por televisión en Televisa, Fox Sports y TV Azteca, mientras que la transmisión en línea podrá seguirse en Tubi y ViX desde las 8:30 p.m. CDT.