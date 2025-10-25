Mazatlan vs Club America En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver partido de Liga MX en TV y Online?

Mazatlán vs Club América Transmisión En Vivo: El Club Mazatlán recibirá al Club América en un duelo correspondiente a la Jornada 15 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, que se jugará en el Estadio de Mazatlán (México) este viernes 24 de octubre.
Después
de
catorce
partidos,
América
se
ubica
en
la
segunda
posición
de
la
tabla
con
30
puntos,
mientras
que
el
equipo
local
ocupa
el
puesto
quince
con
12
puntos
y
solo
una
victoria
en
sus
últimos
cinco
encuentros.
Mazatlán ha ganado apenas dos de sus 14 partidos de liga y deberá triunfar en todos los restantes si quiere mantener alguna esperanza de llegar a la zona de reclasificación.
Mazatlan y Club America se han enfrentado 10 veces en la historia, con 8 victorias para el América, 1 triunfo para Mazatlán y 1 empate.
Mazatlán: 1
Club América: 8
Empates: 1
Último encuentro: La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la temporada pasada, cuando América goleó 5-0 a Mazatlán.
Club América 5-0 Mazatlán
(Sección de formas recientes no incluida en el texto original)
Mazatlán (3-4-3): Ricardo Daniel Gutiérrez; Bryan Colula, Facundo Almada, Lucas Merolla; Iván González, José Joaquín Esquivel, Roberto Meraz, Mauro Zaleta; Dudu Teodora, Fábio Gomes, Édgar Yoel Bárcenas.
Club América (4-3-3): Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez, Cristian Borja; Álvaro Fidalgo, Víctor Dávila, Israel Reyes Romero; Allan Saint-Maximin, Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez.
El partido será transmitido por Univision y CBS Sports, con transmisión en streaming por ViX desde las 11:00 p.m. ET.
El encuentro estará disponible por televisión en Televisa, Fox Sports y TV Azteca, mientras que la transmisión en línea podrá seguirse en Tubi y ViX desde las 8:30 p.m. CDT.