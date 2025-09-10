Ecuador vs Argentina: Horario, Canal y Donde Ver el Clasificatorio al Mundial EN VIVO por TV y Online

Mexico vs Corea del Sur EN VIVO: Horario, Canal y Donde Ver el partido Amistoso en Mexico, Estados Unidos?

oi-Sauradeep Ash

Mexico vs Corea del Sur EN VIVO: La selección nacional de Mexico enfrentará a Corea del Sur en un partido amistoso internacional el martes 9 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas (hora del centro de Mexico).

El encuentro se llevará a cabo en el estadio Geodis Park en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Este partido servirá como preparación para ambos equipos de cara a los próximos torneos importantes. Mexico llega con la intención de recuperarse tras empatar sin goles contra Japón, mientras que Corea del Sur llega en buen momento tras una contundente victoria 2-0 sobre Estados Unidos.

Forma Reciente y Contexto

Mexico, tras haber ganado su décimo título de la Copa Oro luego de vencer a Estados Unidos, busca mantener su buena racha, aunque se detuvo ligeramente con el empate ante Japón, en un partido donde el defensor César Montes fue expulsado al final. Aun así, Mexico acumula ocho partidos invicto en todas las competiciones. Por su parte, Corea del Sur, después de perder la final de la Copa de Asia Oriental ante Japón, se recuperó rápidamente con un triunfo destacado contra los Estados Unidos, con Son Heung-min como figura.

Jugadores Clave y Noticias del Equipo

Mexico no podrá contar con César Montes debido a su suspensión tras la tarjeta roja contra Japón, lo que abrirá una plaza en la defensa. Hirving Lozano podría continuar su recuperación tras lesión, y el delantero Raúl Jiménez liderará el ataque. En Corea del Sur, el mediocampista Jens Castrop, que recientemente cambió su nacionalidad deportiva de Alemania, podría tener más protagonismo. Son Heung-min volverá a capitanear al equipo y está cerca de alcanzar récords históricos como uno de los máximos goleadores y jugadores con más partidos en la historia del país.

Mexico vs Corea del Sur Dónde Ver el Partido y Horarios

Estados Unidos: El partido México vs Corea del Sur se jugará a las 8 pm ET en Estados Unidos, y a las 5 pm PT en Los Ángeles. El partido se transmitirá en TV en Univision, y el live stream está posible en Fubo.

México: México vs Corea del Sur se transmitirá en vivo en los canales TUDN y Azteca 7 a las 19:00 horas en México el martes.

España: El partido podrá seguirse a las 3:00 AM (hora peninsular española) y el partido se transmitira en Movistar + en Espana.