Football Palmeiras vs River Plate EN Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de Copa Libertadores en TV y Online? By Prateek Bannerjee Published: Thursday, September 25, 2025, 4:30 [IST]

oi-Prateek Bannerjee

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y River Plate se disputará hoy, miércoles 24 de septiembre de 2025, a las 21:30 horas (hora de Brasil) en el Estadio Allianz Parque de São Paulo.

Este encuentro definirá al clasificado a las semifinales, tras el triunfo de Palmeiras por 2-1 en la ida jugada en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, llega en un momento de gran forma al Allianz Parque, donde es casi invencible. El equipo brasileño, actual subcampeón de la Libertadores, ha mantenido una racha impresionante en el torneo: invicto en nueve partidos (siete victorias y dos empates), con una fase de grupos perfecta (18 puntos) y una goleada global de 4-0 ante Universitario de Perú en octavos.

En la liga brasileña, ocupan el tercer lugar, a solo dos puntos del líder Flamengo, y acaban de golear 4-1 a Fortaleza, con doblete de Andreas Pereira. La ventaja de 2-1 en la ida (goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque) les da oxígeno, pero saben que River es un rival histórico y peligroso en instancias decisivas.Por su parte, River Plate, bajo la batuta de Marcelo Gallardo, enfrenta una revancha complicada tras caer en casa por primera vez en la Libertadores 2025.

El Millonario, que avanzó invicto en grupos (tres victorias y tres empates) y eliminó a Libertad en penales en octavos, acumula cuatro partidos sin ganar en el torneo (incluyendo la derrota en la ida). En la liga argentina, perdieron el liderato tras caer 2-0 ante Atlético Tucumán, lo que suma presión.

Sin embargo, Gallardo recupera a Giuliano Galoppo tras su suspensión, y el equipo apelará a su experiencia continental (cuatro títulos) y figuras como Sebastián Driussi para buscar una remontada. Históricamente, ambos equipos se han enfrentado cinco veces en Libertadores, con tres victorias para Palmeiras y dos para River, sin empates, prometiendo un duelo intenso y de alto voltaje.

Palmeiras vs River Plate Alineaciones Probables

Palmeiras (4-2-3-1): Weverton, Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Andreas Pereira, José López, Vitor Roque

River Plate (3-5-2): Franco Armani, Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Ignacio Fernández, Marcos Acuña, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas

Palmeiras vs River Plate EN VIVO: Donde Ver el Partido de Copa Libertadores?

Fecha; Miercoles, 24 de Setiembre

Estados Unidos: El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en Fubo, Fanatiz, beIN SPORTS y beIN SPORTS Connect a las 8:00 PM ET.

El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en Fubo, Fanatiz, beIN SPORTS y beIN SPORTS Connect a las 8:00 PM ET.

México: El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en Disney+ Premium a las 6:00 PM hora local.

El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en Disney+ Premium a las 6:00 PM hora local.

Argentina: El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en FOX Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ a las 8:30 PM hora local.

El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en FOX Sports, Telefe, Pluto TV y Disney+ a las 8:30 PM hora local.

Brasil: El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en Globo, ge.globo, ESPN y Disney+ a las 9:30 PM hora de Brasília.

El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en Globo, ge.globo, ESPN y Disney+ a las 9:30 PM hora de Brasília.

Perú: El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium a las 6:00 PM hora local.

El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium a las 6:00 PM hora local.

Uruguay: El partido Palmeiras vs River Plate se puede ver en ESPN, Pluto TV, Telefe (YouTube) y Disney+ Premium el jueves a las 8:30 PM hora local.