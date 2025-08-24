Football Barcelona vs Levante Transmisión en Vivo: Dónde y Cuándo ver el partido de LaLiga en India, Reino Unido, Estados Unidos y otros países? By Debayan Bhattacharyya Published: Sunday, August 24, 2025, 0:29 [IST]

oi-Debayan Bhattacharyya

Barcelona vs Levante Transmisión en Vivo: Barcelona viaja por su segundo partido de LaLiga de la temporada 2025-26, haciendo el corto trayecto a través del Mar Balear para enfrentarse al Levante el sábado por la noche.

Los campeones defensores comenzaron su defensa del título con una cómoda victoria el pasado fin de semana, pero el entrenador Hansi Flick no quedó del todo satisfecho. A pesar de la victoria por 3-0 sobre el Mallorca, Flick criticó la falta de intensidad de su equipo en la segunda mitad.

El partido prácticamente se decidió tras dos tarjetas rojas en la primera parte que dejaron al Mallorca con nueve hombres, cuando el Barcelona ya ganaba 2-0. Sin embargo, Flick se mostró descontento con la complacencia del equipo, advirtiendo que este tipo de actuaciones no serán suficientes para retener el título.

La victoria deja al Barça en lo más alto de la tabla antes de la Jornada 2, mientras que el Levante sigue buscando sus primeros puntos de la campaña. Recién ascendido tras ganar la Segunda División la temporada pasada, el regreso del Levante a la máxima categoría no salió como esperaban, ya que perdieron 2-1 contra el Alavés en su debut.

Ahora, el Levante enfrenta un reto enorme contra un Barcelona al que no vence desde 2019. Los locales esperan dar la sorpresa, mientras que los culés buscan mejorar su rendimiento y ganar impulso en su defensa del título.

Alineaciones Probables Barcelona vs Levante

Barcelona XI probable: García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Torres.

Levante XI probable: Cunat; Elgezabal, De La Fuente, Cabello; Toljan, Lozano, Rey, Sánchez, Martínez; Brugué, Romero.

Barcelona vs Levante Transmisión en Vivo: Cómo ver el partido de LaLiga por TV y Online

India

El partido Barcelona vs Levante será transmitido en vivo a través de la aplicación y sitio web de Fancode desde la 1:00 am IST del domingo (24 de agosto).

Reino Unido

El encuentro podrá verse en la red Premier Sports, mientras que el streaming en vivo estará disponible en la aplicación y sitio web de Disney+ desde las 8:30 pm BST del sábado.

Estados Unidos

En EE. UU., ESPN y ESPN Deportes transmitirán el partido desde las 3:30 pm ET del sábado.

Pakistán y Bangladesh

El partido Barcelona vs Levante se podrá ver en la aplicación Begin desde las 12:30 am PKT en Pakistán y a la 1:30 am hora local en Bangladesh.

Nigeria

En Nigeria, Sporty TV y Canal+ ofrecerán la cobertura del partido Barcelona vs Levante desde las 8:30 pm hora local del sábado.

Arabia Saudita

beIN Sports transmitirá el partido en Arabia Saudita desde las 10:30 pm hora local del sábado.

España

El partido Barcelona vs Levante se podrá ver en streaming en DAZN LaLiga, mientras que Movistar lo transmitirá desde las 9:30 pm CET en España.