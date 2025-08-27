At 38, Motivation Still Burns Bright: Joshna Chinappa on Her Squash Journey and Olympic Dreams | Exclusive

Alyssa Thomas Achieves Historic Triple-Double In Phoenix Mercury Victory Over Sparks

Duleep Trophy 2025: Shreyas Iyer to Mohammed Shami - Ten Players who will eye India Call-up for West Indies, South Africa Tests

Cricket Duleep Trophy 2025 Squads: Complete List of Players, Captains of All Six Zones By MyKhel Staff Published: Wednesday, August 27, 2025, 14:39 [IST]

oi-Sauradeep Ash

The Duleep Trophy 2025 promises to be one of the most exciting editions in recent years. With star Indian internationals mixing in with talented youngsters, this zonal red-ball tournament has once again become a platform to watch emerging cricketers alongside established match winners.

Across the six zones - East, West, North, South, Central and North East, the squads feature a great balance of batting powerhouse names, crafty spinners, and lethal fast-bowling options.

The competition not only serves as a showcase for domestic supremacy but also as an important feeder to India A squads and national call-ups in the Test format.

Duleep Trophy 2025 Schedule: Full List of Matches, Venue, Format, Live Streaming Details - All You Need To Know

Duleeep Trophy 2025 Squads

South Zone

Tilak Varma (c), Mohammed Azharuddeen (vc), Tanmay Agarwal, Devdutt Padikkal, Mohit Kale, Salman Nizar, Narayan Jagadeesan, Tripurana Vijay, R Sai Kishore, Tanay Thyagarajan, Vijaykumar Vyshak, Nidheesh MD, Ricky Bhui, Basil NP, Gurjapneet Singh, Snehal Kauthankar

East Zone

Virat Singh, Suraj Sindhu Jaiswal, Mohammed Shami, Sharandeep Singh, Riyan Parag, Sandeep Patnaik, Mukesh Kumar, Abhimanyu Easwaran (c), Utkarsh Singh, Kumar Kushagra, Denish Das, Ishan Kishan, Sridam Paul, Manishi, Akash Deep

West Zone

Tushar Deshpande, Sarfaraz Khan, Aarya Desai, Dharmandrasinh Jadeja, Shardul Thakur (c), Yashasvi Jaiswal, Harvik Desai, Shreyas Iyer, Arzan Nagwaswala, Manan Hingrajia, Saurabh Nawale, Jaymeet Patel, Shams Mulani, Ruturaj Gaikwad, Tanush Kotian

North Zone

Kanhaiya Wadhawan, Shubham Khajuria, Yash Dhull, Anshul Kamboj, Nishant Sandhu, Arshdeep Singh, Mayank Dagar, Sahil Lotra, Harshit Rana, Ankit Kalsi, Auqib Nabi, Shubman Gill (c), Ankit Kumar, Yudhvir Singh Charak

Central Zone

Aditya Thakare, Shubham Sharma, Saransh Jain, Danish Malewar, Deepak Chahar, Yash Rathod, Dhruv Jurel (c), Manav Suthar, Rajat Patidar, Harsh Dubey, Ayush Pandey, Aryan Juyal, Kuldeep Yadav, Khaleel Ahmed, Sanjeet Desai

North East Zone

Arpit Subash Bhatewara, Ashish Thapa, Ankur Malik, Bishworjit Konthoujam, Rongsen Jonathan (c), Ajay Lamabam Singh, Techi Doria, Palzor Tamang, Jehu Anderson, Sedezhalie Rupero, Hem Chetri, Akash Choudhary, Aryan Bora, Pheiroijam Jotin, Karnajit Yumnam