ICC Women's World Cup 2025 Points Table: Updated Standings as India play New Zealand - IND, AUS, ENG, NZ, BAN, PAK, SL, RSA

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: Updated Standings as India play New Zealand

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: The ICC Women's World Cup 2025 league stage is underway and eight teams are battling it out for the ultimate crown for the 50-over World Champions.

Each team will play 7 matches and only the top 4 teams will have a chance to play in the semis. The teams participating are India, Australia, England, Sri Lanka, Bangladesh, South Africa, New Zealand and Pakistan. India is the main host and have four designated venues in Guwahati, Indore, Visakhapatnam, Navi Mumbai. In Sri Lanka, Colombo is hosting the matches, mainly for home team Sri Lanka and Pakistan. The final of the tournament will take place in Navi Mumbai on 2nd November.

On October 23, India Women are up against New Zealand Women in a crucial encounter in Navi Mumbai.

ICC Women's World Cup 2025 Points Table on October 23

Team Mat Won Lost Tied NR Pts NRR 1. Australia Women (Q) 6 5 0 0 1 11 +1.704 2. South Africa Women (Q) 6 5 1 0 0 10 +0.180 3. England Women (Q) 6 4 1 0 1 9 +1.024 4. India Women 5 2 3 0 0 4 +0.526 5. New Zealand Women 5 1 2 0 2 4 -0.245 6. Sri Lanka Women 6 1 3 0 2 4 -1.035 7. Bangladesh Women (E) 6 1 5 0 0 2 -0.578 8. Pakistan Women 6 0 4 0 2 2 -2.134

Australia: Alyssa Healy (c), Darcie Brown, Ash Gardner, Kim Garth, Heather Graham, Alana King, Phoebe Litchfield, Tahlia McGrath, Sophie Molineux, Beth Mooney, Ellyse Perry, Megan Schutt, Annabel Sutherland, Georgia Voll, Georgia Wareham

Bangladesh: Nigar Sultana Joty (c), Nahida Akter, Farzana Haque, Rubya Haider Jhelik, Sharmin Akter Supta, Sobhana Mostary, Ritu Moni, Shorna Akter, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Marufa Akter, Fariha Islam Trisna, Shanjida Akther Maghla, Nishita Akter Nishi, Sumaiya Akter

England: Nat Sciver-Brunt (c), Em Arlott, Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Lauren Filer, Sarah Glenn, Amy Jones, Heather Knight, Emma Lamb, Linsey Smith, Danni Wyatt-Hodge.

India: Harmanpreet Kaur (c), Smriti Mandhana (vc), Pratika Rawal, Harleen Deol, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh, Uma Chetry, Renuka Singh Thakur, Deepti Sharma, Sneh Rana, Sree Charani, Radha Yadav, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud. Reserves: Tejal Hasabnis, Prema Rawat, Priya Mishra, Minnu Mani, Sayali Satghare

New Zealand: Sophie Devine (c), Suzie Bates, Eden Carson, Flora Devonshire, Izzy Gaze, Maddy Green, Brooke Halliday, Bree Illing, Polly Inglis, Bella James, Melie Kerr, Jess Kerr, Rosemary Mair, Georgia Plimmer, Lea Tahuhu

Pakistan: Fatima Sana (c), Muneeba Ali Siddiqui (vc), Aliya Riaz, Diana Baig, Eyman Fatima, Nashra Sundhu, Natalia Parvaiz, Omaima Sohail, Rameen Shamim, Sadaf Shamas, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Sidra Amin, Sidra Nawaz, Syeda Aroob Shah. Reserves: Gull Feroza, Najiha Alvi, Tuba Hassan, Umm-e-Hani, Waheeda Akhtar

South Africa: Laura Wolvaardt (c), Ayabonga Khaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Marizanne Kapp, Tazmin Brits, Sinalo Jafta, Nonkululeko Mlaba, Annerie Dercksen, Anneke Bosch, Masabata Klaas, Sune Luus, Karabo Meso, Tumi Sekhukhune, Nondumiso Shangase. Reserves: Miane Smit

Sri Lanka: Chamari Athapaththu, Hasini Perera, Vishmi Gunarathne, Harshitha Samarawickrama, Kaveesha Dilhari, Nilakshika Silva, Anushka Sanjeewani, Imesha Dulani, Dewmi Vihanga, Piumi Wathsala, Inoka Ranaweera, Sugandika Dasanayaka, Udeshika Prabodani, Malki Madara, Achini Kulasooriya. Reserve: Inoshi Fernando

Match Date Time (IST) Venue Result India Women vs Sri Lanka Women, 1st Match Sep 30, Tue 3:00 PM Barsapara Cricket Stadium, Guwahati India won by 59 runs (DLS Method) Australia Women vs New Zealand Women, 2nd Match Oct 01, Wed 3:00 PM Holkar Cricket Stadium, Indore Australia won by 89 runs Bangladesh Women vs Pakistan Women, 3rd Match Oct 02, Thu 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo Bangladesh won by 7 wickets England Women vs South Africa Women, 4th Match Oct 03, Fri 3:00 PM Barsapara Cricket Stadium, Guwahati England won by 10 wickets Sri Lanka Women vs Australia Women, 5th Match Oct 04, Sat 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo Match called off due to rain India Women vs Pakistan Women, 6th Match Oct 05, Sun 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo India won by 88 runs New Zealand Women vs South Africa Women, 7th Match Oct 06, Mon 3:00 PM Holkar Cricket Stadium, Indore South Africa won by 6 wickets England Women vs Bangladesh Women, 8th Match Oct 07, Tue 3:00 PM Barsapara Cricket Stadium, Guwahati England won by 4 wickets Australia Women vs Pakistan Women, 9th Match Oct 08, Wed 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo Australia won by 107 runs India Women vs South Africa Women, 10th Match Oct 09, Thu 3:00 PM Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam South Africa won by 3 wickets New Zealand Women vs Bangladesh Women, 11th Match Oct 10, Fri 3:00 PM Barsapara Cricket Stadium, Guwahati New Zealand won by 100 runs England Women vs Sri Lanka Women, 12th Match Oct 11, Sat 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo England won by 89 runs India Women vs Australia Women, 13th Match Oct 12, Sun 3:00 PM Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam Australia won by 3 wickets South Africa Women vs Bangladesh Women, 14th Match Oct 13, Mon 3:00 PM Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam South Africa won by 3 wickets Sri Lanka Women vs New Zealand Women, 15th Match Oct 14, Tue 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo Match Abandoned England Women vs Pakistan Women, 16th Match Oct 15, Wed 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo Match Abandoned Australia Women vs Bangladesh Women, 17th Match Oct 16, Thu 3:00 PM Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam Australia won by 10 wickets Sri Lanka Women vs South Africa Women, 18th Match Oct 17, Fri 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo South Africa won by 10 wickets New Zealand Women vs Pakistan Women, 19th Match Oct 18, Sat 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo Match Abandoned India Women vs England Women, 20th Match Oct 19, Sun 3:00 PM Holkar Cricket Stadium, Indore England won by 4 runs Sri Lanka Women vs Bangladesh Women, 21st Match Oct 20, Mon 3:00 PM Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai Sri Lanka won by 7 runs South Africa Women vs Pakistan Women, 22nd Match Oct 21, Tue 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo South Africa won by 150 runs Australia Women vs England Women, 23rd Match Oct 22, Wed 3:00 PM Holkar Cricket Stadium, Indore Australia won by 6 wickets India Women vs New Zealand Women, 24th Match Oct 23, Thu 3:00 PM Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai - Sri Lanka Women vs Pakistan Women, 25th Match Oct 24, Fri 3:00 PM R. Premadasa Stadium, Colombo - Australia Women vs South Africa Women, 26th Match Oct 25, Sat 3:00 PM Holkar Cricket Stadium, Indore - England Women vs New Zealand Women, 27th Match Oct 26, Sun 11:00 AM Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium, Visakhapatnam - India Women vs Bangladesh Women, 28th Match Oct 26, Sun 3:00 PM Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai - 1st Semi-Final (TBC vs TBC) Oct 29, Wed 3:00 PM TBC - 2nd Semi-Final (TBC vs TBC) Oct 30, Thu 3:00 PM Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai - Final (TBC vs TBC) Nov 02, Sun 3:00 PM TBC -