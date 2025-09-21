IND vs PAK Toss Report, Asia Cup 2025: India win the Toss and elect to Bowl First, Check Playing 11

The Asia Cup 2025 Super Four is on the way and the clash between India and Pakistan at Dubai International Stadium carries massive importance.
India enters undefeated, led by Suryakumar Yadav, relying heavily on their spin trio-Kuldeep Yadav, Axar Patel, and Varun Chakravarthy-on the slow Dubai pitch.
Jasprit Bumrah and Chakravarthy return to bolster the bowling after resting last game. Pakistan, seeking redemption after their group-stage loss to India, struggles with their batting against quality spin. This match also has added off-field tension following India's refusal to shake hands after the last encounter. Despite Saim Ayub's poor performance with the bat, he is likely to play this match. Ayub has so far scored three ducks in three matches, but has 5 wickets with his spin bowling.
India captain Suryakumar Yadav won the Toss and elected to Bowl first.
India XI: Shubman Gill, Abhishek Sharma, Suryakumar Yadav (c), Sanju Samson (wk), Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy, Jasprit Bumrah.
Pakistan XI: Saim Ayub, Sahibzada Farhan, Mohammad Haris (wk), Fakhar Zaman, Salman Agha (c), Hussain Talat, Faheem Ashraf, Mohammad Nawaz, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Abrar Ahmed
Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Sanju Samson, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Axar Patel, Hardik Pandya, Shivam Dube, Arshdeep Singh, Jasprit Bumrah, Jitesh Sharma, Varun Chakravarthy, Harshit Rana, Rinku Singh, Kuldeep Yadav
Standbys: Prasidh Krishna, Washington Sundar, Dhruv Jurel, Riyan Parag, Yashasvi Jaiswal
Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris, Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Moqim