India vs New Zealand 1st T20I: Dream11 Prediction, Fantasy Tips, Possible Playing 11, Captain and Vice-Captain

Squads
New Zealand: Kane Williamson (C), Finn Allen, Michael Bracewell, Devon Conway (WK), Lockie Ferguson, Daryl Mitchell, Adam Milne, Jimmy Neesham, Glenn Phillips, Mitchell Santner, Tim Southee, Ish Sodhi, Blair Tickner.
India: Hardik Pandya (C), Rishabh Pant (vc & wk), Shubman Gill, Ishan Kishan, Deepak Hooda, Surya Kumar Yadav, Shreyas Iyer, Sanju Samson (wk), W Sundar, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Arshdeep Singh, Harshal Patel, Mohd. Siraj, Bhuvneshwar Kumar, Umran Malik.
Probable XIs
India XI: Shubman Gill, Sanju Samson, Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Rishabh Pant (wk), Hardik Pandya, Washington Sundar, Bhuvneshwar Kumar, Yuzvendra Chahal, Mohd Siraj, Umran Malik.
New Zealand XI: Devon Conway (wk), Finn Allen, Kane Williamson (c), Glenn Phillips, Daryl Mitchell, Jimmy Neesham, Mitchell Santner, Ish Sodhi, Tim Southee, Lockie Ferguson, Adam Milne.
Dream11 Teams
Team 1:
Wicketkeeper: Devon Conway
Batters: Suryakumar Yadav, Shreyas Iyer, Glenn Phillips, Shubman Gill
Bowlers: Tim Southee, Bhuvneshwar Kumar, Lockie Ferguson, Arshdeep Singh
All Rounders: Mitchell Santner, Hardik Pandya
Captain: Hardik Pandya
Vice-Captain: Mitchell Santner
Team 2:
Wicketkeeper: Rishabh Pant
Batters: Kane Williamson, Suryakumar Yadav, Daryl Mitchell, Ishan Kishan
Bowlers: Tim Southee, Yuzvendra Chahal, Ish Sodhi, Umran Malik
All rounders: Hardik Pandya, Jimmy Neesham
Captain: Suryakumar Yadav
Vice-Captain: Ish Sodhi