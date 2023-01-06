India Vs Sri Lanka 3rd T20I: Dream11 Team, Fantasy Tips, Possible Playing 11, Match Prediction

India vs Sri Lanka T20I Squads 2023
India T20I Squad vs Sri Lanka
Hardik Pandya (captain), Suryakumar Yadav (vice captain), Ishan Kishan, Ruturaj Gaikwad, Shubman Gill, Deepak Hooda, Rahul Tripathi, Jitesh Sharma, Washington Sundar, Yuzvenedra Chahal, Axar Patel, Arshdeep Singh, Harshal Patel, Umran Malik, Shivam Mavi, Mukesh Kumar.
Sri Lanka T20I Squad vs India
Dasun Shanaka (captain), Pathum Nissanka, Avishka Fernando, Sadeera Samarawickrama, Kusal Mendis, Bhanuka Rajapaksa, Charith Asalanka, Dhananjaya de Silva, Wanindu Hasaranga (vice captain), Ashen Bandara, Maheesh Theekshana, Chamika Karunaratne, Dilshan Madushanka, Kasun Rajitha, Dunith Wellalage, Pramod Madushan, Lahiru Kumara, Nuwan Thushara.
India vs Sri Lanka 3rd T20I Possible Playing 11s
India Possible Playing 11: Shubman Gill, Ishan Kishan (wicketkeeper), Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Deepak Hooda, Axar Patel, Washington Sundar, Harshal Patel, Shivam Mavi, Umran Malik, Yuzvendra Chahal.
Sri Lanka Possible Playing 11: Pathum Nissanka, Kusal Mendis (wicketkeeper), Dhananjaya de Silva, Charith Asalanka, Bhanuka Rajapaksa/Avishka Fernando, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Kasun Rajitha, Dilshan Madushanka.
India vs Bangaldesh 3rd T20I Dream11 Best Picks
India vs Sri Lanka 3rd T20I Dream11 Team 1
Kusal Mendis (wicketkeeper), Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Deepak Hooda, Dasun Shanaka, Axar Patel, Wanindu Hasaranga, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Umran Malik, Yuzvendra Chahal.
Captain: Dasun Shanaka; Vice Captain: Axar Patel
India vs Sri Lanka 3rd T20I Dream11 Team 2
Pathum Nissanka, Ishan Kishan (wicketkeeper), Suryakumar Yadav, Hardik Pandya, Axar Patel, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Shivam Mavi, Maheesh Theekshana, Umran Malik, Kasun Rajitha.
Captain: Axar Patel; Vice Captain: Suryakumar Yadav
India vs Sri Lanka 3rd T20I Match Prediction
Record at the venue make hosts India the favourites, but the visitors have shown they are a very good T20 side in both the matches so far. Like the first two matches, the third T20I also is expected to be closely contested and if Indian bowlers find their radar unlike the last match, they should be able to clinch the series on Saturday (January 7).