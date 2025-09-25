Atletico San Luis vs Club America En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido en TV y Online?

Palmeiras vs River Plate EN Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Partido de Copa Libertadores en TV y Online?

El Atlético San Luis recibe al Club América en la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez de San Luis Potosí.

Los locales, que ocupan el 11 lugar con un balance de 12 goles a favor y 8 en contra en 10 partidos, buscan romper una racha irregular en casa, donde han visto ambos equipos anotar en el 44% de sus encuentros. Históricamente, América domina el enfrentamiento con 16 victorias en 28 duelos, frente a 8 de San Luis y 4 empates, con un global de 49-32 a favor de las Águilas.

San Luis viene de un partido donde tardó en promedio 40.5 minutos en anotar en casa, pero su victoria en la primera mitad en 3 de sus últimos 10 juegos les da esperanza. Por su parte, América, 4º en la tabla, ha ganado 4 de sus 10 salidas y llega con un invicto reciente, aunque con rotaciones por la carga de partidos. Se espera un duelo táctico, con San Luis apostando al contragolpe y América controlando la posesión

Noticias del Equipo Atlético San Luis llega con la plantilla completa, sin bajas reportadas por lesiones o suspensiones. El entrenador priorizará la solidez defensiva tras las recientes derrotas en casa, con énfasis en el mediocampo para presionar alto. Club América, en tanto, cuenta con todos sus jugadores disponibles, pero el DT André Jardine podría rotar para gestionar la fatiga, aunque mantendrá a sus figuras clave en ataque. No hay ausencias importantes, lo que permite flexibilidad táctica. Ambos equipos han mostrado buena forma en la primera mitad de sus últimos juegos, con San Luis ganando 5 de 10 inicios y América sólido en transiciones. Alineaciones Probables Atlético San Luis: Sánchez (GK), Chávez, Domínguez, Águila, Cruz, Sanabria, Macías, Dourado, Vitinho, Salles-Lamonge, Bonatini

Atletico San Luis vs Club America Transmisión En Vivo y Horarios El partido se juega el miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 21:00 horas (tiempo del Centro de México). País Horario Local Dónde Ver (TV/Streaming) México 21:00 (CDMX) ESPN, Disney+ Premium USA 21:00 ET / 18:00 PT TUDN, ViX Premium UK 03:00 (25 sep, BST) ViX Premium (internacional) Argentina 23:00 (ART) Disney+ Premium