Football Atletico Madrid vs Real Madrid En Vivo: Horario, Canal y Donde Ver el Derbi de Madrid en Espana, Mexico y Otros Paises? By Santiago Garcia Updated: Saturday, September 27, 2025, 18:41 [IST]

oi-Sauradeep Ash

Uno de los encuentros más esperados de LaLiga, el Derbi madrileño entre Atlético Madrid y Real Madrid, se jugará el sábado 27 de septiembre de 2025 en el estadio Metropolitano de Madrid.

Real Madrid llega con un gran estado de forma. Bajo la dirección de Xabi Alonso, el equipo ha ganado sus seis partidos de liga, mostrando un ataque potente con jugadores clave como Kylian Mbappé, Vinicius Junior y el nuevo fichaje Franco Mastantuono. Actualmente, Real Madrid lidera la tabla de LaLiga, con dos puntos de ventaja sobre Barcelona.

Por su parte, Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, ha tenido un comienzo irregular. Está en el noveno puesto con 9 puntos en seis partidos. Aunque el equipo mostró carácter en su último partido remontando para ganar 3-2 contra Rayo Vallecano, aún no ha encontrado la consistencia habitual en los derbis.

Este partido es especial tras su reciente enfrentamiento en la fase eliminatoria de la Champions League, donde Real Madrid avanzó en penales. Se espera un duelo intenso, con batallas tácticas y mucha pasión.

Atlético Madrid tiene bajas importantes como José Giménez, Johnny Cardoso y Thiago Almada por lesión. Real Madrid contará con Jude Bellingham y Eduardo Camavinga recuperados, pero sigue sin poder disponer de Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Antonio Rudiger.

Alineaciones probables

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Gallagher; Sorloth, Griezmann

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni; Mastantuono, Güler, Vinicius Jr; Mbappé

Atletico Madrid vs Real Madrid En Vivo, Transmision Hoy

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Real Madrid en España?

El partido se puede ver en LaLiga TV y Movistar LaLiga el sábado 27 de septiembre desde las 16:15 CEST.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Real Madrid en México?

El partido se puede ver en Sky Sports y ESPN Latinoamérica el sábado 27 de septiembre desde las 8:15 CDT.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Real Madrid en Estados Unidos?

El partido se puede ver en ESPN+ y Univision Deportes el sábado 27 de septiembre desde las 9:15 ET.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Real Madrid en Argentina?

El partido se puede ver en D Sports, ESPN Argentina el sábado 27 de septiembre desde las 10:15 ART.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Real Madrid en Brasil?

El partido se puede ver en ESPN Brasil y GloboPlay el sábado 27 de septiembre desde las 9:15 BRT.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Real Madrid en Perú?

El partido se puede ver en ESPN, D Sports el sábado 27 de septiembre desde las 8:15 PET.

¿Dónde ver Atlético Madrid vs Real Madrid en Uruguay?

El partido se puede ver en ESPN Uruguay el sábado 27 de septiembre desde las 10:15 UYT.