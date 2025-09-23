Levante vs Real Madrid En Vivo: Canal, Horario y Donde Ver el Partido de La Liga en TV y Online?

Real Madrid jugará contra Levante en un partido muy importante de La Liga el Martes, en el Estadio Ciudad de Valencia.
El Levante, que regresa a Primera División tras un tiempo en la segunda, ha tenido un comienzo complicado esta temporada bajo la dirección del entrenador Julián Calero. El equipo perdió tres de sus primeros cuatro partidos antes de lograr su primera victoria contra un Girona diezmado.
A pesar de este inicio irregular, el Levante se apoyará en su historial frente al Real Madrid y en el respaldo de sus aficionados para intentar dar la sorpresa en la noche del martes. Sin embargo, el reto es exigente. Con el equipo de Xabi Alonso en gran forma y con estrellas como Kylian Mbappé encendidas, el Real Madrid llega como claro favorito para alargar su racha ganadora en la liga.
El duelo representa una oportunidad para que el Levante se ponga a prueba contra uno de los grandes de España, mientras que el Real Madrid busca mantener su impulso y continuar con su impecable recorrido en la temporada 2025-26.
En India, el partido Levante vs Real Madrid está programado para el miércoles 24 de septiembre, mientras que en el Reino Unido se jugará el martes 23 de septiembre.
El partido Levante vs Real Madrid de LaLiga - Jornada 6 arrancará a las 19:30 GMT del martes en el Reino Unido, lo que equivale a la 1:00 AM IST de la madrugada del miércoles 24 de septiembre en India.
El encuentro entre Levante y Real Madrid se jugará en el Ciutat de València, en Valencia, España.
Levante: Andrés Fernández, Son, Vezo, Rober Pier, Álex Muñoz, Pepelu, Iborra, De Frutos, Bouldini, Brugui, Dani Gómez
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinícius Jr, Rodrygo, Mbappé
El partido comienza desde 9:30 pm CET en Martes en Movistar La Liga y DAZN.
Levante vs Real Madrid comienza desde 1:30 pm CDMX tiempo y transmite En Vivo en Canal 5 y Sky Mexico.
El partido transmitara en Disney + en Argentina desde 4:30 pm en Martes.
El partido Levante vs Real Madrid transmitido En Vivo por ESPN desde 3:30 pm ET en Estados Unidos.