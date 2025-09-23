Football Levante vs Real Madrid En Vivo: Canal, Horario y Donde Ver el Partido de La Liga en TV y Online? By Prateek Bannerjee Published: Tuesday, September 23, 2025, 23:47 [IST]

oi-Prateek Bannerjee

Real Madrid jugará contra Levante en un partido muy importante de La Liga el Martes, en el Estadio Ciudad de Valencia.

El Levante, que regresa a Primera División tras un tiempo en la segunda, ha tenido un comienzo complicado esta temporada bajo la dirección del entrenador Julián Calero. El equipo perdió tres de sus primeros cuatro partidos antes de lograr su primera victoria contra un Girona diezmado.

A pesar de este inicio irregular, el Levante se apoyará en su historial frente al Real Madrid y en el respaldo de sus aficionados para intentar dar la sorpresa en la noche del martes. Sin embargo, el reto es exigente. Con el equipo de Xabi Alonso en gran forma y con estrellas como Kylian Mbappé encendidas, el Real Madrid llega como claro favorito para alargar su racha ganadora en la liga.

El duelo representa una oportunidad para que el Levante se ponga a prueba contra uno de los grandes de España, mientras que el Real Madrid busca mantener su impulso y continuar con su impecable recorrido en la temporada 2025-26.

Calendario Levante vs Real Madrid LaLiga 2025-26

¿Cuál es la fecha del partido Levante vs Real Madrid?

En India, el partido Levante vs Real Madrid está programado para el miércoles 24 de septiembre, mientras que en el Reino Unido se jugará el martes 23 de septiembre.

¿A qué hora comenzará el Levante vs Real Madrid?

El partido Levante vs Real Madrid de LaLiga - Jornada 6 arrancará a las 19:30 GMT del martes en el Reino Unido, lo que equivale a la 1:00 AM IST de la madrugada del miércoles 24 de septiembre en India.

¿Dónde se disputará el Levante vs Real Madrid?

El encuentro entre Levante y Real Madrid se jugará en el Ciutat de València, en Valencia, España.

Levante vs Real Madrid Alienaciones Probables

Levante: Andrés Fernández, Son, Vezo, Rober Pier, Álex Muñoz, Pepelu, Iborra, De Frutos, Bouldini, Brugui, Dani Gómez

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Valverde, Bellingham, Vinícius Jr, Rodrygo, Mbappé

Levante vs Real Madrid EN VIVO: Donde Ver el Partido?

Espana

El partido comienza desde 9:30 pm CET en Martes en Movistar La Liga y DAZN.

Mexico

Levante vs Real Madrid comienza desde 1:30 pm CDMX tiempo y transmite En Vivo en Canal 5 y Sky Mexico.

Argentina

El partido transmitara en Disney + en Argentina desde 4:30 pm en Martes.

Estados Unidos

El partido Levante vs Real Madrid transmitido En Vivo por ESPN desde 3:30 pm ET en Estados Unidos.