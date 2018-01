Advani, Rupesh notch up easy wins

Bengaluru, January 10: Pankaj Advani kicked of the 8th Senior National Billiards on a positive note as the world champion notched up an easy win at the Karnataka State Billiards Association on Wednesday.

PSPB’s Advani made short work of Tushar Shresta of BHI 3-0. Advani crafted a break of 55 before effortlessly taking the first frame 100-33. From there on it was a a straight game as the champion took the next two games 103-15 and 100-05 to seal an easy win.

Elsewhere, Rupesh Shah and Sourav Kothari both had easy outings as Rupesh outclassed Lakshay Sudi 3-0, and Kothari edged Utsav Ramani 3-0.

Results:

League: Rovin D’Souza (RSPB) beat M.Simhadri Reddy (AP) 3 – 1 (89-100, 100-56, 101-71, 101-70); Vijay Nichani (TN) beat K.S.Naveen Kumar (KAR) 3 – 1 (102-32, 102-68, 84-100, 100-45); Aditya Agarwal (RSPB) beat Anseth Pereira (JHK) 3 – 0 (100 (51)-19, 100-06, 100-93); Rajiv Inugati (AP) beat Michael Rebello (KAR) 3 – 2; 61-101, 100 (62)-50, 92-102, 100-98 (58), 102-50; Rishabh Kumar (MAH) beat Nadeem Azeez (KAR) 3 – 0 (101-89, 101 (75)-37, 100-92); Shekar Surve (RSPB) beat Amit Sharma (DEL) 3 – 0 (100-52, 100-56, 100-80); Aamer Hussain (WB) beat Kaavya Bharath (TN) 3 – 2 (100-56, 49-101, 52-100, 100 (64)-09, 102 (53)-75); Nikhil Ghadge (MAH) beat Nitin Kohli (UP) 3 – 1 (07-101, 100-71, 100 (91)-14, 101-68); Durga Prasad (RSPB) beat Muneem (TLGN) 3 – 0 (102-27, 100 (62)-29, 102 (100)-20); Pankaj Advani (PSPB) beat Tushar Shresta (BHI) 3 – 0 (100 (55)-33, 103-15, 100 (100)-05); Rupesh Shah (PSPB) beat Lakshay Sudi (UKD) 3 – 0 (100 (94)-00, 100 (63)-06, 100 (93)-00); Satish Kumar Amrut (KAR) beat Siddhartha Patni (MP) 3 – 2 (25-101, 101-50, 82-100, 101-75, 100-28); Sourav Kothari beat Utsav Ramani (GUJ) 3 – 0 (100-40, 102 (89)-17, 101-35); Brijesh Damani (PSPB) beat Kunal Agarwal (ODI) 3 – 1 (101 (82)-26, 68-101, 100 (87)-19, 100-00); M.L. Lakshman (KAR) beat Ankur Khetan (GUJ) 3 – 0 (100-87, 102-54, 102-39); Prem Prakash (TN) vs Vishal Abrol (J&K) Prem Prakash got a walkover; Malkeet Singh (RSPB) beat D.Bhuvaneswaran (TN) 3 – 0 (100-61, 100 (51)-91 (52), 101-85); Dhruv Sitwala (PSPB) beat Ketan Chawla (MP) 3 – 0 (104 (104)-19, 100 (100)-30, 100 (51)-36); Siddharth Parikh (RSPB) beat I.S.Malik (UP) 3 – 0 (101 (87)-05, 102 (64)-64, 101-68); Rafath Habib (RSPB) beat D.Raj Kumar (KAR) 3 – 1 (47-100, 100-81, 100-95, 101-72); Sasha Sambi (KAR) beat I.H.Manudev (KAR) 3 – 1 (101-44, 102-88, 74-102, 101-76); Himanshu Jain (TLGN) beat Arjun Mehta (KAR) 3 – 1 (100-47, 66-100, 102-90, 100-86); Dhvaj Haria (PSPB) vs Saurabh K.Ayyagari (CHG) Dhvaj Haria got walkover; Vishal Madan (MAH) vs Ajinkya Agnihotri (HAR) Vishal Madan got walkover; Rohan Jambu Saria (MAH) beat Rovin D’Souza (RSPB) 3 – 2 (102 (77)-00, 100 (96)-38, 33-101, 37-101, 101-56); B. Bhaskar (KAR) beat M.Simhadri Reddy (AP) 3 – 0 (101 (50)-48, 100 (100)-36, 102 (82)-05); Devendra Joshi (PSPB) beat Vijay Nichani (TN) 3 – 0 (101 (52)-96, 100 (72)-54, 101 (50)-39); Subrat Das (ODI) vs K.S.Naveen Kumar (KAR) Subrat Das got a walkover; S.Simhachalam (RSPB) beat Anseth Pereira (JHK) 3 – 0 (100-82, 100 (55)-82, 100 (74)-44; Aditya Agarwal (RSPB) beat Shyam Jagtiani (WB) 3 – 2 (69-101, 54-101, 101-52, 102-85, 101-39); Rajiv Inugati (AP) beat K.Venkatesham (RSPB) 3 – 0 (101 (69)-08, 100-71, 104 (61)-69); Manan Chandra (PSPB) beat Michael Rebello (KAR) 3 – 0 (101-24, 100 (51)-50, 100-59); Kamal Chawla (RSPB) beat Nadeem Azeez (KAR) 3 – 0 (100-46, 100-47, 100-09); Rishabh Kumar (MAH) vs S.Shankar Rao (AP) Rishabh Kumar got walkover; Manish Jain (WB) beat Amit Sharma (DEL) 3 – 0 (100-50, 102-98, 101 (52)-33); Alok Kumar (PSPB) beat Shekar Surve (RSPB) 3 – 0 (101 (89)-35, 101-00, 101-49); S. Shrikrishna (TN) beat Aamer Hussain (WB) 3 – 2 (104 (55)-04, 79 (52)-100 (52), 100 (61)-44, 80 (69)-100 (51), 101 (79)-45); Kaavya Bharat (TN) beat Neeraj Kumar (RSPB) 3 – 2 (77-101, 101 (57)-93, 103-56, 08-101 (69), 101-98); Sandeep Gulati (DEL) beat Nikhil Ghadge (MAH) 3 – 2 (101-27, 100-37, 70-101, 00-101 (99)-100-86); Rishabh Thakkar (MAH) beat Nitin Kohli (UP) 3 – 2 (100 (50)-20, 44-101, 80-100, 102 (65)-49, 102-88)

