Commonwealth Games 2022, Boxing: India Squad, Schedule, Live Streaming, TV Channel, IST Time

In the men’s section, Amit Panghal, Shiva Thapa and Mohammad Hussamuddin will headline Indian challenges among a total of 8 boxers.

While in the women’s category, Nikhat Zareen and Lovlina Borgohain, the Olympic bronze medal winner, will lead India’s march.

Here we are giving you the Round of 32 schedule of Indian boxers at the CWG 2022 along with IST Time.

1 India Boxing Squad — Men’s 1. Mohammad Hussamuddin (57 kg) 2. Rohit Tokas (67 kg) 3. Sumit Kundu (75 kg) 4. Ashish Chaudhary (80 kg) 5. Sanjeet (92 kg) 6. Sagar (92+ kg) 7. Amit Panghal (flyweight) 8. Shiva Thapa (63.5 kg) 2 India Boxing Squad — Women’s 1. Nitu Ghangha (48 kg) 2. Nikhat Zareen (50 kg) 3. Jaismine (60 kg) 4. Lovlina Borgohain (70 kg) 3 India Men’s Boxing Schedule (R32) July 30: Amit Phangal, 9 PM - 12 AM IST July 30: M Hussamuddin, 4 AM - 6 AM IST July 30: Shiva Thapa, 9 PM - 12 AM IST July 30: Rohit Tokas, 9 PM - 12 AM IST July 30: Sumit Kundu, 4 AM - 6 AM IST July 30: A Chaudhary, 9 PM - 12 AM IST July 30: Sanjeet, 4 AM - 6 AM IST July 30: Sagar, 9 PM - 12 AM IST 4 India Women’s Boxing Schedule (R32) July 30: Nitu, 4 AM - 6 AM IST July 30: N Zareen, 9 PM - 12 AM IST July 30: Jaismine, 9 PM - 12 AM IST July 30: L Borgohain, 4 AM - 6 AM IST 5 Where to watch Boxing events will be live on Sony TEN 1, Sony TEN 2, Sony TEN 3, Sony SIX, and Sony TEN 4 channels. Live streaming will be available on the Sony LIV app or website with subscription.