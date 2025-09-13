World Athletics Championship 2025: India Athletes Schedule, Live Streaming and Telecast, Full List of Participants

India is fielding a 19-member squad (14 men and 5 women) at the 2025 World Athletics Championships in Tokyo from September 13 to 21, with strong medal hopes and participation across 15 events.
The campaign is headlined by Olympic and world champion Neeraj Chopra, as India aims to build on its growing global track and field profile.
Javelin Throw (Men): Neeraj Chopra (defending world champion), Sachin Yadav, Yashvir Singh, Rohit Yadav. This marks the first time India has entered four athletes in a single event at the World Championships, dramatically increasing medal prospects.
Javelin Throw (Women): Annu Rani, Asian Games champion, will be a key contender.
Sprinter: Animesh Kujur, the first Indian ever to qualify for the men's 200m at Worlds, after breaking national sprint records this year.
Long Jump (Men): Murali Sreeshankar, unbeaten in five competitions since his injury comeback.
Triple Jump (Men): Praveen Chithravel, Abdulla Aboobacker.
High Jump (Men): Sarvesh Kushare.
Distance & Race Walks: Gulveer Singh (5,000m & 10,000m), Pooja (800m & 1500m), Parul Chaudhary (3000m steeplechase), Servin Sebastian, Ram Baboo, Sandeep Kumar (race walks), Priyanka Goswami (35km race walk), Ankita Dhyani (steeplechase), Tejas Shirse (110m hurdles).
The India contingent's schedule for the World Athletics Championship is -
|Date
|Time
|Event
|Athlete(s)
|Sep 13
|4:00 am
|Men's 35km Race Walk
|Ram Baboo, Sandeep Kumar
|Sep 13
|4:00 am
|Women's 35km Race Walk
|Priyanka Goswami
|Sep 13
|4:30 pm
|Women's 1500m, Heat 2
|Pooja
|Sep 14
|3:10 pm
|Men's High Jump, Qualification
|Sarvesh Kushare
|Sep 14
|5:37 pm
|Women's 1500m, Semifinals (Subject)
|Pooja
|Sep 14
|6:00 pm
|Men's 10,000m
|Gulveer Singh
|Sep 15
|7:00 am
|Women's 3000m Steeplechase, Heats
|Parul Chaudhary, Ankita
|Sep 15
|4:10 pm
|Men's Long Jump, Qualification
|Murali Sreeshankar
|Sep 15
|4:53 pm
|Men's 110m Hurdles, Heats
|Tejas Shirse
|Sep 16
|5:06 pm
|Men's High Jump (Subject)
|Sarvesh Kushare
|Sep 16
|5:10 pm
|Men's 110m Hurdles, Semifinals (Subject)
|Tejas Shirse
|Sep 16
|6:35 pm
|Women's 1500m, Final (Subject)
|Pooja
|Sep 16
|6:50 pm
|Men's 110m Hurdles, Final (Subject)
|Tejas Shirse
|Sep 17
|3:40 pm
|Men's Javelin Throw, Group A
|Neeraj Chopra, Sachin Yadav, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
|Sep 17
|4:45 pm
|Men's 200m, Heats
|Animesh Kujur
|Sep 17
|5:15 pm
|Men's Javelin Throw, Group B
|Neeraj Chopra, Sachin Yadav, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
|Sep 17
|5:19 pm
|Men's Long Jump, Final (Subject)
|Murali Sreeshankar
|Sep 17
|6:27 pm
|Women's 3000m Steeplechase, Final (Subject)
|Parul Chaudhary, Ankita
|Sep 18
|3:53 pm
|Men's Javelin Throw, Final (Subject)
|Neeraj Chopra, Sachin Yadav, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
|Sep 18
|4:28 pm
|Women's 800m, Heats
|Pooja
|Sep 18
|5:32 pm
|Men's 200m, Semifinals (Subject)
|Animesh Kujur
|Sep 19
|4:00 pm
|Women's Javelin Throw, Qualification Group A
|Annu Rani
|Sep 19
|4:30 pm
|Men's 5000m, Heats
|Gulveer Singh
|Sep 19
|5:13 pm
|Women's 800m, Semifinals (Subject)
|Pooja
|Sep 19
|5:30 pm
|Women's Javelin Throw, Qualification Group B
|Annu Rani
|Sep 19
|6:36 pm
|Men's 200m, Final (Subject)
|Animesh Kujur
|Sep 20
|6:20 am
|Men's 20km Race Walk, Final
|Servin Sebastian
|Sep 20
|5:35 pm
|Women's Javelin Throw, Final (Subject)
|Annu Rani
|Sep 21
|4:05 pm
|Women's 800m, Final (Subject)
|Pooja
|Sep 21
|4:17 pm
|Men's 5000m, Final (Subject)
|Gulveer Singh
Fans in India can catch all sessions of the World Athletics Championships 2025 live on TV and OTT. Major Indian athletes' events will get prime-time coverage, with highlights and instant updates accessible across platforms.
Star Sports Select 1
Star Sports Select 1 HD
Star Sports Select 2
Star Sports Select 2 HD
JioHotstar app & website will provide Free live streaming for all events in India.