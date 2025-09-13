English Edition
Pro Kabbadi League 2025
World Athletics Championship 2025: India Athletes Schedule, Live Streaming and Telecast, Full List of Participants

By MyKhel Staff

India is fielding a 19-member squad (14 men and 5 women) at the 2025 World Athletics Championships in Tokyo from September 13 to 21, with strong medal hopes and participation across 15 events.

The campaign is headlined by Olympic and world champion Neeraj Chopra, as India aims to build on its growing global track and field profile.

World Athletics Championship 2025

India World Athletics Championships 2025 Representatives

Javelin Throw (Men): Neeraj Chopra (defending world champion), Sachin Yadav, Yashvir Singh, Rohit Yadav. This marks the first time India has entered four athletes in a single event at the World Championships, dramatically increasing medal prospects.

Javelin Throw (Women): Annu Rani, Asian Games champion, will be a key contender.

Sprinter: Animesh Kujur, the first Indian ever to qualify for the men's 200m at Worlds, after breaking national sprint records this year.

Long Jump (Men): Murali Sreeshankar, unbeaten in five competitions since his injury comeback.

Triple Jump (Men): Praveen Chithravel, Abdulla Aboobacker.

High Jump (Men): Sarvesh Kushare.

Distance & Race Walks: Gulveer Singh (5,000m & 10,000m), Pooja (800m & 1500m), Parul Chaudhary (3000m steeplechase), Servin Sebastian, Ram Baboo, Sandeep Kumar (race walks), Priyanka Goswami (35km race walk), Ankita Dhyani (steeplechase), Tejas Shirse (110m hurdles).

India Full list of Participants

Athlete Event(s) Gender
Neeraj Chopra Men's Javelin Throw Male
Sachin Yadav Men's Javelin Throw Male
Yashvir Singh Men's Javelin Throw Male
Rohit Yadav Men's Javelin Throw Male
Annu Rani Women's Javelin Throw Female
Animesh Kujur Men's 200m Sprint Male
Murali Sreeshankar Men's Long Jump Male
Praveen Chithravel Men's Triple Jump Male
Abdulla Aboobacker Men's Triple Jump Male
Sarvesh Kushare Men's High Jump Male
Tejas Shirse Men's 110m Hurdles Male
Parul Chaudhary Women's 3000m Steeplechase Female
Ankita Dhyani Women's 3000m Steeplechase Female
Priyanka Goswami Women's 35km Race Walk Female
Servin Sebastian Men's 20km Race Walk Male
Ram Baboo Men's 35km Race Walk Male
Sandeep Kumar Men's 35km Race Walk Male
Gulveer Singh Men's 5000m and 10,000m Male
Pooja Women's 800m and 1500m Female

India Athletes Schedule in World Athletics Championship

The India contingent's schedule for the World Athletics Championship is -

Date Time Event Athlete(s)
Sep 13 4:00 am Men's 35km Race Walk Ram Baboo, Sandeep Kumar
Sep 13 4:00 am Women's 35km Race Walk Priyanka Goswami
Sep 13 4:30 pm Women's 1500m, Heat 2 Pooja
Sep 14 3:10 pm Men's High Jump, Qualification Sarvesh Kushare
Sep 14 5:37 pm Women's 1500m, Semifinals (Subject) Pooja
Sep 14 6:00 pm Men's 10,000m Gulveer Singh
Sep 15 7:00 am Women's 3000m Steeplechase, Heats Parul Chaudhary, Ankita
Sep 15 4:10 pm Men's Long Jump, Qualification Murali Sreeshankar
Sep 15 4:53 pm Men's 110m Hurdles, Heats Tejas Shirse
Sep 16 5:06 pm Men's High Jump (Subject) Sarvesh Kushare
Sep 16 5:10 pm Men's 110m Hurdles, Semifinals (Subject) Tejas Shirse
Sep 16 6:35 pm Women's 1500m, Final (Subject) Pooja
Sep 16 6:50 pm Men's 110m Hurdles, Final (Subject) Tejas Shirse
Sep 17 3:40 pm Men's Javelin Throw, Group A Neeraj Chopra, Sachin Yadav, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
Sep 17 4:45 pm Men's 200m, Heats Animesh Kujur
Sep 17 5:15 pm Men's Javelin Throw, Group B Neeraj Chopra, Sachin Yadav, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
Sep 17 5:19 pm Men's Long Jump, Final (Subject) Murali Sreeshankar
Sep 17 6:27 pm Women's 3000m Steeplechase, Final (Subject) Parul Chaudhary, Ankita
Sep 18 3:53 pm Men's Javelin Throw, Final (Subject) Neeraj Chopra, Sachin Yadav, Rohit Yadav, Yash Vir Singh
Sep 18 4:28 pm Women's 800m, Heats Pooja
Sep 18 5:32 pm Men's 200m, Semifinals (Subject) Animesh Kujur
Sep 19 4:00 pm Women's Javelin Throw, Qualification Group A Annu Rani
Sep 19 4:30 pm Men's 5000m, Heats Gulveer Singh
Sep 19 5:13 pm Women's 800m, Semifinals (Subject) Pooja
Sep 19 5:30 pm Women's Javelin Throw, Qualification Group B Annu Rani
Sep 19 6:36 pm Men's 200m, Final (Subject) Animesh Kujur
Sep 20 6:20 am Men's 20km Race Walk, Final Servin Sebastian
Sep 20 5:35 pm Women's Javelin Throw, Final (Subject) Annu Rani
Sep 21 4:05 pm Women's 800m, Final (Subject) Pooja
Sep 21 4:17 pm Men's 5000m, Final (Subject) Gulveer Singh

How to Watch World Athletics Championship 2025 in India?

Fans in India can catch all sessions of the World Athletics Championships 2025 live on TV and OTT. Major Indian athletes' events will get prime-time coverage, with highlights and instant updates accessible across platforms.

TV Broadcast Channels (India)

Star Sports Select 1

Star Sports Select 1 HD

Star Sports Select 2

Star Sports Select 2 HD

OTT/Live Streaming in India for WAC 2025

JioHotstar app & website will provide Free live streaming for all events in India.

Story first published: Saturday, September 13, 2025, 13:55 [IST]
