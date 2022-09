World Wrestling Championships 2022: India Wrestlers in Action and Competition Schedule

The 17th edition of World Wrestling Championships (WWC) held as a combined event will start with Greco Roman on the opening two days and will later continue with the freestyle events.

India will send a 29-member contingent, including the likes of Vinesh Phogat, Bajrang Punia and Ravi Kumar Dahiya among other, to Belgrade to compete in the Freestyle and Greco-Roman events in different weight categories.

The Indian team will comprise of 10 men's freestyle, 9 women's freestyle and 10 men's greco roman wrestlers. Over the years, India has won 20 medals, including 1 gold, 5 silver and 14 bronze at the World Wrestling Championships. So, they will look to improve on the medal count in WWC.

Here is a look at the World Wrestling Championships 2022 India team, competition schedule and live streaming information:

India Men’s Greco-Roman (GR) Team Wrestler Weight Category Arjun Halakurki 55kg Gyanender 60kg Neeraj 63kg Ashu 67kg Vikas 72kg Sachin 77kg Harpreet Singh 82kg Sunil Kumar 87kg Deepanshu 97kg Satish 130kg Greco-Roman Schedule Date Session Time in IST Weight Categories Round September 10 2 PM – 6 PM 55kg, 72kg, 77kg & 87kg Qualification September 10 9:30 PM – 11 PM 55kg, 72kg, 77kg & 87kg Semifinals September 11 2 PM – 6 PM 63kg, 67kg, 82kg & 97kg Qualification September 11 2 PM – 6 PM 55kg, 72kg, 77kg & 87kg Repechage September 11 8:15 PM – 9:15 PM 63kg, 67kg, 82kg & 97kg Semifinals September 11 9:30 PM – 12:30 AM 55kg, 72kg, 77kg & 87kg Finals September 12 2 PM – 6 PM 60kg & 130kg Qualification September 12 2 PM – 6 PM 63kg, 67kg, 82kg & 97kg Repechage September 12 8:15 PM – 9:15 PM 60kg & 130kg Semifinals September 12 9:30 PM – 12:30 AM 63kg, 67kg, 82kg & 97kg Finals September 13 2 PM – 6 PM 60kg & 130kg Repechage September 13 9:30 PM – 12:30 AM 60kg & 130kg Finals India Women’s Freestyle (WW) Team Wrestler Weight Category Ankush 50kg Vinesh Phogat 53kg Sushma Shokeen 55kg Sarita Mor 57kg Mansi Ahlawat 59kg Sonam Malik 62kg Shefali 65kg Nisha Dahiya 68kg Reetika 72kg Priyanka 76kg Women's Freestyle Schedule Date Session Time in IST Weight Categories Round September 12 2 PM – 6 PM 55kg & 62kg Qualification September 12 8:15 PM – 9:15 PM 55kg & 62kg Semifinals September 13 2 PM – 6 PM 50kg, 53kg, 65kg & 76 kg Qualification September 13 2 PM – 6 PM 55kg & 62kg Repechage September 13 8:15 PM – 9:15 PM 50kg, 53kg, 65kg & 76 kg Semifinals September 13 9:30 PM – 12:30 AM 55kg & 62kg Finals September 14 2 PM – 6 PM 57kg, 59kg, 68kg & 72 kg Qualification September 14 2 PM – 6 PM 50kg, 53kg, 65kg & 76 kg Repechage September 14 8:15 PM – 9:15 PM 57kg, 59kg, 68kg & 72 kg Semifinals September 14 9:30 PM – 12:30 AM 50kg, 53kg, 65kg & 76 kg Finals September 15 2 PM – 6 PM 57kg, 59kg, 68kg & 72 kg Repechage September 15 9:30 PM – 12:30 AM 57kg, 59kg, 68kg & 72 kg Finals India Men’s Freestyle (FS) Team Wrestler Weight Category Ravi Dahiya 57kg Pankaj Malik 61kg Bajrang Punia 65kg Naveen Malik 70kg Sagar Jaglan 74kg Deepak Mirka 79kg Deepak Punia 86kg Vicky Hooda 92kg Vicky Chahar 97kg Dinesh Dhankar 125kg Men's Freestyle Schedule Date Session Time in IST Weight Categories Round September 15 2 PM – 6 PM 70kg, 79kg, 86kg & 125 kg Qualification September 15 8:15 PM – 9:15 PM 70kg, 79kg, 86kg & 125 kg Semifinals September 16 2 PM – 6 PM 57kg, 74kg & 92 kg Qualification September 16 2 PM – 6 PM 70kg, 79kg, 86kg & 125 kg Repechage September 16 8:15 PM – 9:15 PM 57kg, 74kg & 92 kg Semifinals September 16 9:30 PM – 12:30 AM 70kg, 79kg, 86kg & 125 kg Finals September 17 2 PM – 6 PM 61kg, 65kg & 97 kg Qualification September 17 2 PM – 6 PM 57kg, 74kg & 92 kg Repechage September 17 8:15 PM – 9:15 PM 61kg, 65kg & 97 kg Semifinals September 17 9:30 PM – 12:30 AM 57kg, 74kg & 92 kg Finals September 18 9 PM – 10 PM 61kg, 65kg & 97 kg Repechage September 18 9:30 PM – 12 AM 61kg, 65kg & 97 kg Finals