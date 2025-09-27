ICC Women's Cricket World Cup 2025: From Healy to Harmanpreet to Wolvaart - Meet the Eight Captains

Haris Rauf Fined By ICC, Sahibzada Farhan Warned Ahead Of IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: Report

Juventus Confident Ahead Of Atalanta Clash In Serie A Showdown

IND vs SL, Asia Cup 2025: India Create History, Become First Team In This Edition To Achieve THIS Three-Figure Mark

Hardik Pandya Injury Update: What Happened To India Star During IND vs SL Match?

IND vs SL, Asia Cup 2025: Why was Dasun Shanaka not Given Run Out in Super Over? Explained

Asia Cup 2025: India deny Sri Lanka in Super Over to secure 100% Super Fours record

Cricket Asia Cup 2025 Points Table: Final Super 4 Standings after India beat Sri Lanka in Super Over - IND vs PAK in Final By MyKhel Staff Published: Saturday, September 27, 2025, 0:32 [IST]

oi-Sauradeep Ash

The Asia Cup 2025 Super 4 is the second phase of the tournament, which featured the top two teams from each of the two groups in the group stage. The four teams compete in a round-robin format, where each team plays the other three once.

The teams qualified for the Super 4 in 2025 are India, Pakistan (from Group A), and Sri Lanka, Bangladesh (from Group B). Matches are held in Dubai and Abu Dhabi between September 20 and September 26. The final is scheduled for September 28 in Dubai.

Asia Cup 2025 Super Four Schedule

Sept. 20: Sri Lanka vs Bangladesh - BAN won by 4 wickets

Sept. 21: India vs Pakistan - IND won by 6 wickets

Sept. 23: Pakistan vs Sri Lanka - PAK won by 5 wickets

Sept. 24: India vs Bangladesh - IND won by 41 runs

Sept. 25: Pakistan vs Bangladesh - PAK won by 11 runs

Sept. 26: India vs Sri Lanka - Match Tied, India won in Super Over

Asia Cup 2025 Super 4 Points Table on September 24

Team Matches Won Lost Tied No Result Points Net Run Rate (NRR) India (Q) 3 3 0 0 0 6 +1.356 Pakistan (Q) 3 2 1 0 0 4 +0.329 Bangladesh (E) 3 1 2 0 0 2 -0.831 Sri Lanka (E) 3 0 3 0 0 0 -0.590

India vs Pakistan in the Asia Cup 2025 Final, which will be played on Sunday (September 28).

Asia Cup 2025 Super 4 Teams Squads

India

Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana, Rinku Singh

Pakistan

Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jr., Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Muqeem

Sri Lanka

Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana

Bangladesh

Litton Das (c, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Nurul Hasan Sohan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Saif Uddin