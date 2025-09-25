Asia Cup 2025 Points Table: Final Super 4 Standings after Pakistan beat Bangladesh

The Asia Cup 2025 Super 4 is the second phase of the tournament, which featured the top two teams from each of the two groups in the group stage. The four teams compete in a round-robin format, where each team plays the other three once.
The teams qualified for the Super 4 in 2025 are India, Pakistan (from Group A), and Sri Lanka, Bangladesh (from Group B). Matches are held in Dubai and Abu Dhabi between September 20 and September 26. The final is scheduled for September 28 in Dubai.
Sept. 20: Sri Lanka vs Bangladesh - BAN won by 4 wickets
Sept. 21: India vs Pakistan - IND won by 6 wickets
Sept. 23: Pakistan vs Sri Lanka - PAK won by 5 wickets
Sept. 24: India vs Bangladesh - IND won by 41 runs
Sept. 25: Pakistan vs Bangladesh - PAK won by 11 runs
Sept. 26: India vs Sri Lanka - Match Tied, India won in Super Over
|Team
|Matches
|Won
|Lost
|Tied
|No Result
|Points
|Net Run Rate (NRR)
|India (Q)
|3
|3
|0
|0
|0
|6
|+1.356
|Pakistan (Q)
|3
|2
|1
|0
|0
|4
|+0.329
|Bangladesh (E)
|3
|1
|2
|0
|0
|2
|-0.831
|Sri Lanka (E)
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-0.590
India vs Pakistan in the Asia Cup 2025 Final, which will be played on Sunday (September 28).
Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana, Rinku Singh
Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jr., Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Muqeem
Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana
Litton Das (c, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Nurul Hasan Sohan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Saif Uddin