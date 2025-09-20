Man United vs Chelsea: Bruno Fernandes becomes 19th Manchester United player to score 100 Goals - Check Full List

Cricket Asia Cup 2025 Points Table: Super 4 Updated Standings on September 20 - IND, PAK, SL, BAN By MyKhel Staff Published: Saturday, September 20, 2025, 23:18 [IST]

oi-Sauradeep Ash

The Asia Cup 2025 Super 4 is the second phase of the tournament, featuring the top two teams from each of the two groups in the group stage.

The four teams compete in a round-robin format, where each team plays the other three once.

The teams qualified for the Super 4 in 2025 are India, Pakistan (from Group A), and Sri Lanka, Bangladesh (from Group B). Matches are held in Dubai and Abu Dhabi between September 20 and September 26. The final is scheduled for September 28 in Dubai.

Super Four Asia Cup 2025

On September 20, Bangladesh are taking on Sri Lanka in the first match of the Super Four.

Asia Cup 2025 Super Four Schedule

Sept. 20: Sri Lanka vs Bangladesh

Sept. 21: India vs Pakistan

Sept. 23: Pakistan vs Sri Lanka

Sept. 24: India vs Bangladesh

Sept. 25: Pakistan vs Bangladesh

Sept. 26: India vs Sri Lanka

Asia Cup 2025 Super 4 Points Table on September 20

Team Matches Won Lost Tied No Result Points Net Run Rate (NRR) India 0 0 0 0 0 0 - Pakistan 0 0 0 0 0 0 - Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 - Bangladesh 0 0 0 0 0 0 -

**Points Table will be updated after BAN vs SL Match

Asia Cup 2025 Super 4 Teams Squads

India

Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill (vc), Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Axar Patel, Jitesh Sharma (wk), Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson (wk), Harshit Rana, Rinku Singh

Pakistan

Salman Ali Agha (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Wasim Jr., Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Afridi, Sufyan Muqeem

Sri Lanka

Charith Asalanka (c), Pathum Nissanka, Kusal Mendis, Kusal Perera, Nuwanidu Fernando, Kamindu Mendis, Kamil Mishara, Dasun Shanaka, Wanindu Hasaranga, Dunith Wellalage, Chamika Karunaratne, Maheesh Theekshana, Dushmantha Chameera, Binura Fernando, Nuwan Thushara, Matheesha Pathirana

Bangladesh

Litton Das (c, wk), Tanzid Hasan, Parvez Hossain Emon, Saif Hassan, Towhid Hridoy, Jaker Ali Anik, Shamim Hossain, Nurul Hasan Sohan, Mahedi Hasan, Rishad Hossain, Nasum Ahmed, Mustafizur Rahman, Tanzim Hasan Sakib, Taskin Ahmed, Shoriful Islam, Saif Uddin