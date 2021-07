CPL 2021: All you need to know: Full schedule, India timing, TV channel, Live streaming details

The decision has been taken to avoid the clash of dates between Indian Premier League (IPL 2021).



The CPL 2021 will be played in St Kitts & Nevis with all 33 matches taking place at the Warner Park. The officials are mulling allowing spectators for the event.



The CPL 2021 fixtures:

(All times IST)

Thursday August 26, 7.30 PM: Guyana Amazon Warriors v Trinbago Knight Riders

Thursday August 26, 4.30 AM: Barbados Tridents v St Kitts & Nevis Patriots

Friday August 27, 7.30 PM: Jamaica Tallawahs v St Lucia Zouks

Friday August 27, 4.30 AM: Trinbago Knight Riders v Barbados Tridents

Saturday August 28, 7.30 PM: Guyana Amazon Warriors v St Kitts & Nevis Patriots

Saturday August 28, 12 AM: Jamaica Tallawahs v Barbados Tridents

Sunday August 29, 7.30 PM: St Lucia Zouks v Trinbago Knight Riders

Sunday 29 August, 12 AM: St Kitts & Nevis Patriots v Guyana Amazon Warriors

Tuesday August 31, 7.30 PM: Trinbago Knight Riders v St Lucia Zouks

Tuesday August 31, 4.30 AM: Barbados Tridents v Jamacia Tallawahs

Wednesday September 1, 7.30 PM: Trinbago Knight Riders v Guyana Amazon Warriors

Wednesday September 1, 4.30 AM: Jamaica Tallawahs v St Kitts & Nevis Patriots

Thursday September 2, 7.30 PM: St Lucia Zouks v Guyana Amazon Warriors

Thursday September 2, 4.30 AM: St Kitts & Nevis Patriots v Barbados Tridents

Saturday September 4, 7.30 PM: St Lucia Zouks v St Kitts & Nevis Patriots

Saturday September 4, 12 AM: Guyana Amazon Warriors v Barbados Tridents

Sunday September 5, 7.30 PM: St Kitts & Nevis Patriots v St Lucia Zouks

Sunday September 5, 12 AM: Trinbago Knight Riders v Jamaica Tallawahs

Tuesday September 7, 7.30 PM: Jamaica Tallawahs v Trinbago Knight Riders

Tuesday September 7, 4.30 AM: Barbados Tridents v Guyana Amazon Warriors

Wednesday September 8, 7.30 PM: St Kitts & Nevis Patriots v Jamaica Tallawahs

Wednesday September 8, 4.30 AM: Guyana Amazon Warriors v St Lucia Zouks

Thursday September 9, 7.30 PM: Barbados Tridents v Trinbago Knight Riders

Thursday September 9, 4.30 AM: St Lucia Zouks v Jamaica Tallawahs

Saturday September 11, 7.30 PM: St Lucia Zouks v Barbados Tridents

Saturday September 11, 12 AM: Jamaica Tallawahs v Guyana Amazon Warriors

Saturday September 11, 4.30 AM: Trinbago Knight Riders v St Kitts & Nevis Patriots

Sunday September 12, 7.30 PM: Barbados Tridents v St Lucia Zouks

Sunday September 12, 12 AM: Guyana Amazon Warriors v Jamaica Tallawahs

Sunday September 12, 4.30 AM: St Kitts & Nevis Patriots v Trinbago Knight Riders

Tuesday September 14, 7.30 PM: Semifinal 1

Tuesday September 14, 7.30 PM: Semifinal 2

Wednesday September 15, 7.30 PM: Final

Where to watch in India

In India, CPL 2021 will be aired live on Star Sports Networks. Live streaming will be on Disney+HotStar.