England vs Ireland 1st ODI: Dream11 Team Prediction, Playing XI Updates & Fantasy Cricket Tips

Probable XI
England: Jason Roy, Jonny Bairstow (WK), James Vince, Eoin Morgan (C), Sam Billings, Tom Banton, Moeen Ali, David Willey, Tom Curran, Adil Rashid, Saqib Mahmood.
Ireland:
Paul Stirling, Gareth Delany, Andrew Balbirnie (c), William Porterfield, Kevin O'Brien, Lorcan Tucker (wk), Harry Tector, Simi Singh, Andy McBrine, Barry McCarthy, Boyd Rankin.
Dream11 Players
Batsmen: Jason Roy, Eoin Morgan, Andrew Balbirnie, Tom Banton.
Wicket-keeper: Jonny Bairstow
All-rounders: Moeen Ali, Tom Curran
Bowlers: Adil Rashid, Andy McBrine, Saqib Mahmood, David Willey.
Dream11 Fantasy side
Fantasy side: Jason Roy (C), Eoin Morgan, Andrew Balbirnie, Tom Banton, Jonny Bairstow (wk), Moeen Ali (VC), Tom Curran, Adil Rashid, Andy McBrine, Saqib Mahmood, David Willey.
Timings: The first ODI between England and Ireland will be aired live on Sony Sports Networks from 6.30 PM IST and live streaming will be on SONYLiv.