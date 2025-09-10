Jofra Archer Soars to Career-Best No.3 in ICC ODI Rankings, Gill and Abhishek Retain Top Spots

IND vs UAE Live Streaming, Asia Cup 2025: Where to Watch India vs UAE Match 2 in India, UK, USA and other Countries?

India open their Asia Cup 2025 journey with a Group A clash against hosts United Arab Emirates (UAE) on September 10 at the Dubai International Cricket Stadium.

The match also signals the start of a new era for India in T20Is, with Suryakumar Yadav leading the side following the retirements of stalwarts Rohit Sharma and Virat Kohli. For the UAE, playing on home soil against a heavyweight like India presents a chance to make an early impression in the tournament.

India vs UAE Head-to-Head

The two teams have faced each other only once before in T20Is, during the 2016 Asia Cup in Mirpur. UAE could manage just 81/9, and India comfortably chased the target in 10.1 overs, sealing a nine-wicket win. That remains India's sole T20I outing against UAE, giving them a 1-0 record.

India and UAE Asia Cup 2025 Squads

India: Suryakumar Yadav (c), Shubman Gill, Abhishek Sharma, Tilak Varma, Hardik Pandya, Shivam Dube, Jitesh Sharma, Axar Patel, Jasprit Bumrah, Varun Chakaravarthy, Arshdeep Singh, Kuldeep Yadav, Sanju Samson, Harshit Rana, Rinku Singh.

UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma, Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Matiullah Khan, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Muhammad Zohaib, Rahul Chopra, Rohid Khan, Simranjeet Singh, Saghir Khan.

IND vs UAE Predicted Playing XI

India: Shubman Gill, Sanju Samson (wk), Abhishek Sharma, Suryakumar Yadav (c), Tilak Varma, Hardik Pandya, Rinku Singh, Axar Patel, Varun Chakravarthy, Jasprit Bumrah, Arshdeep Singh

UAE: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Rahul Chopra (wk), Asif Khan, Ethan D'Souza, Harshit Kaushik, Dhruv Parashar, Haider Ali, Muhammad Jawadullah, Muhammad Rohid Khan, Junaid Siddique.

India vs UAE Live Streaming: Where to Watch Asia Cup 2025 Match on TV and Online?

India

The India vs UAE match will be telecast on Sony Sports Ten 1, Sony Sports Ten 1 HD, Sony Sports Ten 5 and Sony Sports Ten 5 HD channels from 8 pm IST on Wednesday (Sept 10). The match will be live streamed on Sony LIV app and website.

Pakistan

The India vs UAE Asia Cup match will be telecast on PTV Sports from 7:30 pm Pakistan time, while the live streaming will be available on Tamasha app and website.

Bangladesh

The IND vs UAE Group A match will be telecast on Gazi TV from 8:30 pm local time. The match can be live-streamed on the Rabbithole app and website.

United Kingdom

The IND vs UAE match will be telecast on TNT Sports network from 3:30 pm BST in the United Kingdom on Wednesday.