IPL 2022 Auction: Quick Guide: Full list of 590 players, Remaining Purse, Retained Players, Telecast Info

A total of 590 players will go under the hammer over the two days — 370 Indians and 220 overseas players — and we will see some overnight millionaires.

Here is a quick guide to the list of players in auction, remaining purse and TV details.

.

1 R. Ashwin (India) - Rs 2 crore

2 Trent Boult (New Zealand) - Rs 2 crore

3 Pat Cummins (Australia) - Rs 2 crore

4 Quinton De Kock (South Africa) - Rs 2 crore

5 Shikhar Dhawan (India) - Rs 2 crore

6 Faf Du Plessis (South Africa) - Rs 2 crore

7 Shreyas Iyer (India) - Rs 2 crore

8 Kagiso Rabada (South Africa) Rs 2 crore

9 Mohammad Shami (India) - Rs 2 crore

10 David Warner (Australia) - Rs 2 crore

11 Shimron Hetmyer (West Indies) - Rs 1.5 crore

12 David Miller (South Africa) - Rs 1 crore

13 Devdutt Padikkal (India) - Rs 2 crore

14 Manish Pandey (India) - Rs 2 crore

15 Suresh Raina (India) - Rs 2 crore

16 Jason Roy (England) - Rs 2 crore

17 Steve Smith (Australia) - Rs 2 crore

18 Robin Uthappa (India) - Rs 2 crore

19 Shakib Al Hasan (Bangladesh) - Rs 2 crore

20 Dwayne Bravo (West Indies) - Rs 2 crore

21 Wanindu Hasaranga (Sri Lanka) - Rs 1 crore

22 Jason Holder (West Indies) - Rs 1.5 crore

23 Mitchell Marsh (Australia) - Rs 2 crore

24 Mohammad Nabi (Afghanistan) - Rs 1 crore

25 Krunal Pandya (India) - Rs 2 crore

26 Harshal Patel (India) - Rs 2 crore

27 Nitish Rana (India) - Rs 1 crore

28 Washington Sundar (India) - Rs 1.5 crore

29 Jonny Bairstow (England) - Rs 1.5 crore

30 Sam Billings (England) - Rs 2 crore

31 Dinesh Karthik (India) - Rs 2 crore

32 Ishan Kishan (India) - Rs 2 crore

33 Nicholas Pooran (West Indies) - Rs 1.5 crore

34 Ambati Rayudu (India) - Rs 2 crore

35 Wriddhiman Saha (India) - Rs 1 crore

36 Matthew Wade (Australia) - Rs 2 crore

37 Deepak Chahar (India) - Rs 2 crore

38 Lockie Ferguson (New Zealand) - Rs 2 crore

39 Josh Hazlewood (Australia) - Rs 2 crore

40 Prasidh Krishna (India) - Rs 1 crore

41 Bhuvneshwar Kumar (India) - Rs 2 crore

42 T. Natarajan (India) - Rs 1 crore

43 Mustafizur Rahman (Bangladesh) - Rs 2 crore

44 Shardul Thakur (India) - Rs 2 crore

45 Mark Wood (England) - Rs 2 crore

46 Umesh Yadav (India) - Rs 2 crore

47 Yuzvendra Chahal (India) - Rs 2 crore

48 Rahul Chahar (India) - Rs 75 lakh

49 Amit Mishra (India) - Rs 1.5 crore

50 Adil Rashid (England) - Rs 2 crore

51 Imran Tahir (South Africa) - Rs 2 crore

52 Kuldeep Yadav (India) - Rs 1 crore

53 Mujeeb Zadran (Afghanistan) - Rs 2 crore

54 Adam Zampa (Australia) - Rs 2 crore

55 Dewald Brevis (South Africa) - Rs 20 lakh

56 Priyam Garg (India) - Rs 20 lakh

57 Ashwin Hebbar (India) - Rs 20 lakh

58 C.Hari Nishaanth (India) - Rs 20 lakh

59 Rajat Patidar (India) - Rs 20 lakh

60 Abhinav Sadarangani (India) - Rs 20 lakh

61 Anmolpreet Singh (India) - Rs 20 lakh

62 Rahul Tripathi (India) - Rs 40 lakh

63 Shahbaz Ahamad (India) - Rs 30 lakh

64 Harpreet Brar (India) - Rs 20 lakh

65 Deepak Hooda (India) - Rs 40 lakh

66 Sarfaraz Khan (India) - Rs 20 lakh

67 Shahrukh Khan (India) - Rs 40 lakh

68 Shivam Mavi (India) - Rs 40 lakh

69 Kamlesh Nagarkoti (India) - Rs 40 lakh

70 Riyan Parag India (India) - Rs 30 lakh

71 Abhishek Sharma (India) - Rs 20 lakh

72 Rahul Tewatia (India) - Rs 40 lakh

73 Mohammed Azharuddeen (India) - Rs 20 lakh

74 K.S. Bharat (India) - Rs 20 lakh

75 Sheldon Jackson (India) - Rs 30 lakh

76 N. Jagadeesan (India) - Rs 20 lakh

77 Anuj Rawat (India) - Rs 20 lakh

78 Jitesh Sharma (India) - Rs 20 lakh

79 Prabhsimran Singh (India) - Rs 20 lakh

80 Vishnu Solanki (India) - Rs 20 lakh

81 Vishnu Vinod (India) - Rs 20 lakh

82 K.M. Asif (India) - Rs 20 lakh

83 Akash Deep (India) - Rs 20 lakh

84 Tushar Deshpande (India) - Rs 20 lakh

85 Avesh Khan (India) - Rs 20 lakh

86 Ishan Porel (India) - Rs 20 lakh

87 Ankit Singh Rajpoot (India) - Rs 20 lakh

88 Basil Thampi (India) - Rs 30 lakh

89 Kartik Tyagi (India) - Rs 20 lakh

90 Noor Ahmad (Afghanistan) - Rs 30 lakh

91 Murugan Ashwin (India) - Rs 20 lakh

92 K.C Cariappa (India) - Rs 20 lakh

93 Shreyas Gopal (India) - Rs 20 lakh

94 Sandeep Lamichhane (Nepal) - Rs 20 lakh

95 R. Sai Kishore (India) - Rs 20 lakh

96 M. Siddharth (India) - Rs 20 lakh

97 Jagadeesha Suchith (India) - Rs 20 lakh

98 Aaron Finch (Australia) - Rs 1.5 crore

99 Marnus Labuschagne (Australia) - Rs 1 crore

100 Dawid Malan (England) - Rs 1.5 crore

101 Aiden Markram (South Africa) - Rs 1 crore

102 Eoin Morgan (England) - Rs 1.5 crore

103 Cheteshwar Pujara (India) - Rs 50 lakh

104 Ajinkya Rahane (India) - Rs 1 crore

105 Mandeep Singh (India) - Rs 50 lakh

106 Saurabh Tiwary (India) - Rs 50 lakh

107 Dominic Drakes (West Indies) - Rs 75 lakh

108 Shivam Dube (India) - Rs 50 lakh

109 K. Gowtham (India) - Rs 50 lakh

110 Marco Jansen (South Africa) - Rs 50 lakh

111 Chris Jordan (England) - Rs 2 crore

112 Liam Livingstone (England) - Rs 1 crore

113 James Neesham (New Zealand) - Rs 1.5 crore

114 Vijay Shankar (India) - Rs 1.5 crore

115 Odean Smith (West Indies) - Rs 1 crore

116 Jayant Yadav (India) - Rs 1 crore

117 Syed Khaleel Ahmed (India) - Rs 50 lakh

118 Dushmanta Chameera (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

119 Sheldon Cottrell (West Indies) - Rs 75 lakh

120 Nathan Coulter-Nile (Australia) - Rs 2 crore

121 Lungisani Ngidi (South Africa) - Rs 50 lakh

122 Navdeep Saini (India) - Rs 75 lakh

123 Chetan Sakariya (India) - Rs 50 lakh

124 Ishant Sharma (India) - Rs 1.5 crore

125 Sandeep Sharma (India) - Rs 50 lakh

126 Jaydev Unadkat (India) - Rs 75 lakh

127 Qais Ahmad (Afghanistan) - Rs 50 lakh

128 Piyush Chawla (India) - Rs 1 crore

129 Mayank Markande (India) - Rs 50 lakh

130 Shahbaz Nadeem (India) - Rs 50 lakh

131 Tabraiz Shamsi (South Africa) - Rs 1 crore

132 Karn Sharma (India) - Rs 50 lakh

133 Ish Sodhi (New Zealand) - Rs 50 lakh

134 Maheesh Theekshana (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

135 Sachin Baby (India) - Rs 20 lakh

136 Ricky Bhui (India) - Rs 20 lakh

137 Himanshu Rana (India) - Rs 20 lakh

138 Harnoor Singh (India) - Rs 20 lakh

139 Himmat Singh (India) - Rs 20 lakh

140 Rinku Singh (India) - Rs 20 lakh

141 Virat Singh (India) - Rs 20 lakh

142 Manan Vohra (India) - Rs 20 lakh

143 Raj Angad Bawa (India) - Rs 20 lakh

144 Yash Dhull (India) - Rs 20 lakh

145 Rajvardhan Hangargekar (India) - Rs 30 lakh

146 Mahipal Lomror (India) - Rs 40 lakh

147 Darshan Nalkande (India) - Rs 20 lakh

148 Vicky Ostwal (India) - Rs 20 lakh

149 Ripal Patel (India) - Rs 20 lakh

150 Anukul Roy (India) - Rs 20 lakh

151 N. Tilak Varma (India) - Rs 20 lakh

152 Lalit Yadav (India) - Rs 20 lakh

153 Sanjay Yadav (India) - Rs 20 lakh

154 Yash Dayal (India) - Rs 20 lakh

155 Arzan Nagwaswalla (India) - Rs 20 lakh

156 Kuldeep Sen (India) - Rs 20 lakh

157 Akash Singh (India) - Rs 20 lakh

158 Simarjeet Singh (India) - Rs 20 lakh

159 Yash Thakur (India) - Rs 20 lakh

160 Vasu Vats (India) - Rs 20 lakh

161 Mujtaba Yousuf (India) - Rs 20 lakh

162 Finn Allen (New Zealand) - Rs 50 lakh

163 Devon Conway (New Zealand) - Rs 1 crore

164 Alex Hales (England) - Rs 1.5 crore

165 Evin Lewis (West Indies) - Rs 2 crore

166 Chris Lynn (Australia) - Rs 1.5 crore

167 Karun Nair (India) - Rs 50 lakh

168 Rovman Powell (West Indies) - Rs 75 lakh

169 Rassie Van Der Dussen (South Africa) - Rs 1 crore

170 Najibullah Zadran (Afghanistan) - Rs 50 lakh

171 Jofra Archer (England) - Rs 2 crore

172 Charith Asalanka (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

173 Rishi Dhawan (India) - Rs 50 lakh

174 George Garton (England) - Rs 50 lakh

175 Daryl Mitchell (New Zealand) - Rs 75 lakh

176 Dwaine Pretorius (South Africa) - Rs 50 lakh

177 Sherfane Rutherford (West Indies) - Rs 1 crore

178 Daniel Sams (Australia) - Rs 1 crore

179 Mitchell Santner (New Zealand) - Rs 1 crore

180 Romario Shepherd (West Indies) - Rs 75 lakh

181 Litton Das (Bangladesh) - Rs 50 lakh

182 Niroshan Dickwella (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

183 Andre Fletcher (West Indies) - Rs 50 lakh

184 Rahmanullah Gurbaz (Afghanistan) - Rs 50 lakh

185 Shai Hope (West Indies) - Rs 50 lakh

186 Heinrich Klaasen (South Africa) - Rs 50 lakh

187 Ben Mcdermott (Australia) - Rs 50 lakh

188 Kusal Mendis (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

189 Kusal Perera Sri Lanka 50

190 Joshua Philippe (Australia) - Rs 1 crore

191 Glenn Phillips (New Zealand) - Rs 1.5 crore

192 Tim Seifert (New Zealand) - Rs 50 lakh

193 Jason Behrendorff (Australia) - Rs 75 lakh

194 Nathan Ellis (Australia) - Rs 75 lakh

195 Fazalhaq Farooqi (Afghanistan) - Rs 50 lakh

196 Siddharth Kaul (India) - Rs 75lakh

197 Obed Mccoy (West Indies) - Rs 75 lakh

198 Tymal Mills (England) - Rs 1 crore

199 Adam Milne (New Zealand) - Rs 1.5 crore

200 Reece Topley (England) - Rs 75 lakh

201 Andrew Tye (Australia) - Rs 1 crore

202 Sandeep Warrier (India) - Rs 50 lakh

203 Todd Astle (New Zealand) - Rs 75 lakh

204 Akila Dhananjaya (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

205 Zahir Khan (Afghanistan) - Rs 50 lakh

206 Keshav Maharaj (South Africa) - Rs 50 lakh

207 Waqar Salamkheil (Afghanistan) - Rs 50 lakh

208 Rahul Sharma (India) - Rs 50 lakh

209 Hayden Walsh (West Indies) - Rs 50 lakh

210 Tanmay Agarwal (India) - Rs 20 lakh

211 Shivam Chauhan (India) - Rs 20 lakh

212 Nikhil Gangta (India) - Rs 20 lakh

213 Rohan Kadam (India) - Rs 20 lakh

214 Tom Kohler-Cadmore (England) Rs 40 lakh

215 Priyank Panchal (India) - Rs 20 lakh

216 Sameer Rizvi (India) - Rs 20 lakh

217 Ritwik Roy Chowdhury (India) - Rs 20 lakh

218 Subhranshu Senapati (India) - Rs 20 lakh

219 Apoorv Wankhade (India) - Rs 20 lakh

220 Atharva Ankolekar (India) - Rs 20 lakh

221 Tim David (Australia) Rs 40 lakh

222 Pravin Dubey (India) - Rs 20 lakh

223 Prerak Mankad (India) - Rs 20 lakh

224 Suyash Prabhudessai (India) - Rs 20 lakh

225 Ramandeep Singh (India) - Rs 20 lakh

226 B. Sai Sudharsan (India) - Rs 20 lakh

227 Atharva Taide (India) - Rs 20 lakh

228 Tanay Thyagarajan (India) - Rs 20 lakh

229 Ankush Bains (India) - Rs 20 lakh

230 Prashant Chopra (India) - Rs 20 lakh

231 Kedar Devdhar (India) - Rs 20 lakh

232 Shreevats Goswami (India) - Rs 20 lakh

233 Dhruv Jurel (India) - Rs 20 lakh

234 Aryan Juyal (India) - Rs 20 lakh

235 Akshdeep Nath (India) - Rs 20 lakh

236 Luvnith Sisodia India - Rs 20 lakh

237 Aditya Tare India - Rs 20 lakh

238 Upendra Singh Yadav (India) - Rs 20 lakh

239 Vaibhav Arora (India) - Rs 20 lakh

240 Mukesh Choudhary (India) - Rs 20 lakh

241 Rasikh Dar (India) - Rs 20 lakh

242 Ben Dwarshuis (Australia) - Rs 30 lakh

243 Pankaj Jaswal (India) - Rs 20 lakh

244 Mohsin Khan (India) - Rs 20 lakh

245 Lukman Hussain Meriwala (India) - Rs 20 lakh

246 Chama Milind (India) - Rs 20 lakh

247 Vyshak Vijay Kumar (India) - Rs 20 lakh

248 Mayank Yadav (India) - Rs 20 lakh

249 Zeeshan Ansari (India) - Rs 20 lakh

250 Tejas Baroka (India) - Rs 20 lakh

251 Yuvraj Chudasama (India) - Rs 20 lakh

252 Dharmendrasinh Jadeja (India) - Rs 20 lakh

253 Khrievitso Kense (India) - Rs 20 lakh

254 Prince Balwant Rai (India) - Rs 20 lakh

255 Pardeep Sahu (India) - Rs 20 lakh

256 Jalaj Saxena (India) - Rs 30 lakh

257 Prashant Solanki (India) - Rs 20 lakh

258 Midhun Sudhesan (India) - Rs 20 lakh

259 Martin Guptill (New Zealand) - Rs 75 lakh

260 Usman Khawaja (Australia) - Rs 1.5 crore

261 Brandon King (West Indies) - Rs 50 lakh

262 Janneman Malan (South Africa) - Rs 50 lakh

263 Bhanuka Rajapaksa (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

264 Rilee Rossouw (South Africa) - Rs 1 crore

265 Paul Stirling (Ireland) - Rs 50 lakh

266 Hanuma Vihari (India) - Rs 50 lakh

267 James Vince (England) - Rs 2 crore

268 Hazratullah Zazai (Afghanistan) - Rs 50 lakh

269 Fabian Allen (West Indies) - Rs 75 lakh

270 Roston Chase (West Indies) - Rs 1 crore

271 Ben Cutting (Australia) - Rs 75 lakh

272 Lewis Gregory (England) - Rs 1.5 crore

273 Moises Henriques (Australia) - Rs 1 crore

274 Akeal Hosein (West Indies) - Rs 50 lakh

275 Karim Janat (Afghanistan) - Rs 50 lakh

276 Scott Kuggeleijn (New Zealand) - Rs 75 lakh

277 Pawan Negi (India) - Rs 50 lakh

278 Gurkeerat Singh (India) - Rs 50 lakh

279 Sean Abbott (Australia) - Rs 75 lakh

280 Taskin Ahmed (Bangladesh) - Rs 50 lakh

281 Marchant De Lange (South Africa) - Rs 2 crore

282 Alzarri Joseph (West Indies) - Rs 75 lakh

283 Dhawal Kulkarni (India) - Rs 75 lakh

284 Saqib Mahmood (England) - Rs 2 crore

285 Riley Meredith (Australia) - Rs 1 crore

286 Kane Richardson (Australia) - Rs 1.5 crore

287 Tim Southee (New Zealand) - Rs 1.5 crore

288 Naveen Ul Haq (Afghanistan) - Rs 50 lakh

289 Harpreet Bhatia (India) - Rs 40 lakh

290 Rahul Buddhi (India) - Rs 20 lakh

291 Sudip Chatterjee (India) - Rs 20 lakh

292 Hiten Dalal (India) - Rs 20 lakh

293 Abhimanyu Easwaran (India) - Rs 20 lakh

294 Laurie Evans (England) - Rs 40 lakh

295 Rahul Gahlaut (India) - Rs 20 lakh

296 Amandeep Khare (India) - Rs 20 lakh

297 Mayank Rawat (India) - Rs 20 lakh

298 Dhruv Shorey (India) - Rs 20 lakh

299 Ayush Badoni (India) - Rs 20 lakh

300 Aneeshwar Gautam (India) - Rs 20 lakh

301 Benny Howell (England) - Rs 40 lakh

302 Hayden Kerr (Australia) - Rs 20 lakh

303 Saurabh Kumar (India) - Rs 20 lakh

304 Shams Mulani (India) - Rs 20 lakh

305 Dhruv Patel (India) - Rs 20 lakh

306 Atit Sheth (India) - Rs 20 lakh

307 Utkarsh Singh (India) - Rs 20 lakh

308 David Wiese (Namibia) - Rs 50 lakh

309 Kaif Ahmad (India) - Rs 20 lakh

310 Shubhum Arora (India) - Rs 20 lakh

311 Baba Indrajith (India) - Rs 20 lakh

312 Arun Karthick (India) - Rs 40 lakh

313 Eknath Kerkar (India) - Rs 20 lakh

314 Kennar Lewis (West Indies) - Rs 40 lakh

315 Nikhil Naik (India) - Rs 20 lakh

316 Urvil Patel (India) - Rs 20 lakh

317 B.R. Sharath (India) - Rs 20 lakh

318 K.L. Shrijith (India) - Rs 20 lakh

319 Mohit Avasthi (India) - Rs 20 lakh

320 Sushant Mishra (India) - Rs 20 lakh

321 Matheesha Pathirana (Sri Lanka) - Rs 20 lakh

322 G Periyasamy (India) - Rs 20 lakh

323 M.Harishankar Reddy (India) - Rs 20 lakh

324 R. Silambarasan (India) - Rs 20 lakh

325 Aditya Thakare (India) - Rs 20 lakh

326 Tanveer Ul Haq (India) - Rs 20 lakh

327 Kuldip Yadav (India) - Rs 20 lakh

328 Prithviraj Yarra (India) - Rs 20 lakh

329 Satyajeet Bachhav (India) - Rs 20 lakh

330 Chintal Gandhi (India) - Rs 20 lakh

331 Jacob Lintott (England) - Rs 20 lakh

332 Izharulhuq Naveed (Afghanistan) - Rs 20 lakh

333 Tanveer Sangha (Australia) - Rs 20 lakh

334 Manav Suthar (India) - Rs 20 lakh

335 Milind Tandon (India) - Rs 20 lakh

336 Sagar Udeshi (India) - Rs 20 lakh

337 Kushaal Wadhwani (India) - Rs 20 lakh

338 Akshay Wakhare (India) - Rs 20 lakh

339 Darren Bravo (West Indies) - Rs 75 lakh

340 Shamrah Brooks (West Indies) - Rs 50 lakh

341 Avishka Fernando (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

342 Zubayr Hamza (South Africa) - Rs 50 lakh

343 Pathum Nissaanka (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

344 Kurtis Patterson (Australia) - Rs 50 lakh

345 Hashmatullah Shahidi (Afghanistan) - Rs 50 lakh

346 Manoj Tiwary (India) - Rs 50 lakh

347 Ashton Agar (Australia) - Rs 2 crore

348 Carlos Brathwaite (West Indies) - Rs 75 lakh

349 Kedar Jadhav (India) - Rs 1 crore

350 Chamika Karunaratne (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

351 Colin Munro (New Zealand) - Rs 1.5 crore

352 Gulbadin Naib (Afghanistan) - Rs 50 lakh

353 Keemo Paul (West Indies) - Rs 75 lakh

354 Parvez Rasool (India) - Rs 50 lakh

355 Dasun Shanaka (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

356 David Willey (England) - Rs 2 crore

357 Varun Aaron (India) - Rs 50 lakh

358 Wesley Agar (Australia) - Rs 50 lakh

359 Shoriful Islam (Bangladesh) - Rs 50 lakh

360 Josh Little (Ireland) - Rs 50 lakh

361 Blessing Muzarabani (Zimbabwe) - Rs 50 lakh

362 Jayden Seales (West Indies) - Rs 50 lakh

363 Mohit Sharma (India) - Rs 50 lakh

364 Barinder Sran (India) - Rs 50 lakh

365 Billy Stanlake (Australia) - Rs 75 lakh

366 Neil Wagner (New Zealand) - Rs 50 lakh

367 Qamran Iqbal (India) - Rs 20 lakh

368 Ishank Jaggi (India) - Rs 20 lakh

369 Rohan Kunnummal (India) - Rs 20 lakh

370 Tanmay Mishra (India) - Rs 20 lakh

371 Yash Nahar (India) - Rs 20 lakh

372 Shubham Singh Rohilla (India) - Rs 20 lakh

373 Alex Ross (Australia) - Rs 20 lakh

374 R Samarth (India) - Rs 20 lakh

375 Naushad Shaikh (India) - Rs 20 lakh

376 Abhijeet Tomar (India) - Rs 20 lakh

377 Baba Aparajith (India) - Rs 20 lakh

378 Prayas Barman (India) - Rs 20 lakh

379 Yudhvir Charak (India) - Rs 20 lakh

380 Shubhang Hegde (India) - Rs 20 lakh

381 Roosh Kalaria (India) - Rs 20 lakh

382 Aman Khan (India) - Rs 20 lakh

383 Tanush Kotian (India) - Rs 20 lakh

384 Pradeep Sangwan (India) - Rs 20 lakh

385 Kaushal Tambe (India) - Rs 20 lakh

386 Shivank Vashisth (India) - Rs 20 lakh

387 Rahul Chandrol (India) - Rs 20 lakh

388 Harvik Desai (India) - Rs 20 lakh

389 Cam Fletcher (New Zealand) - Rs 20 lakh

390 Tarang Gohel (India) - Rs 20 lakh

391 Fazil Makaya (India) - Rs 20 lakh

392 Ryan Rickelton (South Africa) - Rs 20 lakh

393 Sandeep Kumar Tomar (India) - Rs 20 lakh

394 Siddhesh Wath (India) - Rs 20 lakh

395 Stephen Cheepurupalli (India) - Rs 20 lakh

396 Aniket Choudhary (India) - Rs 20 lakh

397 Kartikeya Kak (India) - Rs 20 lakh

398 Ali Khan (USA) - Rs 40 lakh

399 Kulwant Khejroliya (India) - Rs 20 lakh

400 Ronit More (India) - Rs 20 lakh

401 M Nidheesh (India) - Rs 20 lakh

402 Babasafi Pathan (India) - Rs 20 lakh

403 Vidyadhar Patil (India) - Rs 20 lakh

404 Mukesh Kumar Singh (India) - Rs 20 lakh

405 R. Alexandar (India) - Rs 20 lakh

406 Adithya Ashok (New Zealand) - Rs 20 lakh

407 Jasmer Dhankhar (India) - Rs 20 lakh

408 Prerit Dutta (India) - Rs 20 lakh

409 Jon Russ Jaggesar (West Indies) - Rs 20 lakh

410 S. Kishan Kumar (India) - Rs 20 lakh

411 Kevin Koththigoda (Sri Lanka) - Rs 20 lakh

412 Swaraj Wabale (India) - Rs 20 lakh

413 Curtis Campher (Ireland) - Rs 50 lakh

414 Colin De Grandhomme (New Zealand) - Rs 1 crore

415 James Faulkner (Australia) - Rs 1 crore

416 Craig Overton (England) - Rs 2 crore

417 Wayne Parnell (South Africa) - Rs 50 lakh

418 Samit Patel (England) - Rs 50 lakh

419 Thisara Perera (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

420 Darcy Short (Australia) - Rs 1 crore

421 Murali Vijay (India) - Rs 50 lakh

422 Jack Wildermuth (Australia) - Rs 50 lakh

423 Hamish Bennett (New Zealand) - Rs 50 lakh

424 Daryn Dupavillon (South Africa) - Rs 50 lakh

425 Fidel Edwards (West Indies) - Rs 50 lakh

426 Hamid Hassan (Afghanistan) - Rs 50 lakh

427 Lahiru Kumara (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

428 Joel Paris (Australia) - Rs 50 lakh

429 S. Sreesanth (India) - Rs 50 lakh

430 Oshane Thomas (West Indies) - Rs 50 lakh

431 Blair Tickner (New Zealand) - Rs 50 lakh

432 Isuru Udana (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

433 Donavon Ferreira (South Africa) - Rs 20 lakh

434 Ramesh Kumar (India) - Rs 20 lakh

435 Bhupen Lalwani (India) - Rs 20 lakh

436 Henan Malik (India) - Rs 20 lakh

437 Pukhraj Mann (India) - Rs 20 lakh

438 Shashwat Rawat (India) - Rs 20 lakh

439 Pratham Singh (India) - Rs 20 lakh

440 Jake Weatherald (Australia) - 20 lakh

441 Writtick Chatterjee (India) - Rs 20 lakh

442 Gerald Coetzee (South Africa) - 20 lakh

443 Akshay Karnewar (India) - Rs 20 lakh

444 Sumit Kumar (India) - Rs 20 lakh

445 Abid Mushtaq (India) - Rs 20 lakh

446 Lone Muzaffar (India) - Rs 20 lakh

447 Ninad Rathva (India) - Rs 20 lakh

448 Shoun Roger (India) - Rs 20 lakh

449 Hrithik Shokeen (India) - Rs 20 lakh

450 Shashank Singh (India) - Rs 20 lakh

451 Jaideep Bhambhu (India) - Rs 20 lakh

452 Nandre Burger (South Africa) - 20 lakh

453 Matt Kelly (Australia) - Rs 30 lakh

454 V Koushik (India) - Rs 20 lakh

455 Akash Madhwal (India) - Rs 20 lakh

456 Amit Mishra (India) - Rs 20 lakh

457 Anuj Raj (India) - Rs 20 lakh

458 Abhijeet Saket (India) - Rs 20 lakh

459 Rahul Shukla (India) - Rs 20 lakh

460 Nuwan Thushara (Sri Lanka) - Rs 20 lakh

461 Mark Adnair (Ireland) - Rs 50 lakh

462 Hilton Cartwright (Australia) - Rs 50 lakh

463 Gareth Delany (Ireland) - Rs 50 lakh

464 Danushka Gunatilaka (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

465 Anaru Kitchen (New Zealand) - Rs 50 lakh

466 Dhananjaya Lakshan (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

467 Sisanda Magala (South Africa) - Rs 50 lakh

468 Kyle Mayers (West Indies) - Rs 50 lakh

469 Andile Phehlukwayo (South Africa) - Rs 50 lakh

470 Seekkuge Prasanna (Sri Lanka) - Rs 50 lakh

471 Raymon Reifer (West Indies) - Rs 50 lakh

472 Amit Ali (India) - Rs 20 lakh

473 Chaitanya Bishnoi (India) - Rs 20 lakh

474 Mayank Dagar (India) - Rs 20 lakh

475 Migael Pretorius (South Africa) - 20 lakh

476 Karan Sharma (India) - Rs 20 lakh

477 Shivam Sharma (India) - Rs 20 lakh

478 Pratyush Singh (India) - Rs 20 lakh

479 Sanvir Singh (India) - Rs 20 lakh

480 Dhrushant Soni (India) - Rs 20 lakh

481 M Venkatesh (India) - Rs 20 lakh

482 Bandaru Ayyappa (India) - Rs 20 lakh

483 Gurnoor Singh Brar (India) - Rs 20 lakh

484 Akash Choudhary (India) - Rs 20 lakh

485 Baltej Dhanda (India) - Rs 20 lakh

486 Saurabh Dubey (India) - Rs 20 lakh

487 Mohit Jangra (India) - Rs 20 lakh

488 Aaqib Khan (India) - Rs 20 lakh

489 Ruben Trumpelmann (Namibia) - 20 lakh

490 Brad Wheal (Scotland) - Rs 50 lakh

491 Lalit Yadav (India) - Rs 20 lakh

492 Auqib Dar (India) - Rs 20 lakh

493 Chirag Gandhi (India) - Rs 20 lakh

494 Chris Green (Australia) - Rs 40 lakh

495 Sijomon Joseph (India) - Rs 20 lakh

496 Anirudha Joshi (India) - Rs 20 lakh

497 Mohd. Arshad Khan (India) - Rs 20 lakh

498 Ansh Patel (India) - Rs 20 lakh

499 Shubham Sharma (India) - Rs 20 lakh

500 Shubham Singh (India) - Rs 20 lakh

501 K.Bhagath Varma (India) - Rs 20 lakh

502 Arpit Guleria (India) - Rs 20 lakh

503 Vipul Krishna (India) - Rs 20 lakh

504 Safvan Patel (India) - Rs 20 lakh

505 Chinntla Readdi (India) - Rs 20 lakh

506 Manish Reddy (India) - Rs 20 lakh

507 Ashok Sharma (India) - Rs 20 lakh

508 Ravi Sharma (India) - Rs 20 lakh

509 Shubham Singh (India) - Rs 20 lakh

510 Corbin Bosch (South Africa) - Rs 20 lakh

511 Nathan McAndrew Australia 20

512 Diwesh Pathania (India) - Rs 20 lakh

513 Shubham Ranjane (India) - Rs 20 lakh

514 Tom Rogers (Australia) - Rs 20 lakh

515 Johannes Smit (Namibia) - Rs 20 lakh

516 Sagar Trivedi (India) - Rs 20 lakh

517 Harsh Tyagi (India) - Rs 20 lakh

518 R. Vivek (India) - Rs 20 lakh

519 R.Sonu Yadav (India) - Rs 20 lakh

520 V. Athisayaraj (India) - Rs 20 lakh

521 Ottneil Baartman (South Africa) - Rs 20 lakh

522 M.B. Darshan (India) - Rs 20 lakh

523 V. Gowtham (India) - Rs 20 lakh

524 Khwezi Gumede (South Africa) - Rs 20 lakh

525 Liam Guthrie (Australia) - Rs 20 lakh

526 Liam Hatcher (Australia) - Rs 20 lakh

527 Jay Bista (India) - Rs 20 lakh

528 Saurav Chuahan (India) - Rs 20 lakh

529 Tajinder Dhillon (India) - Rs 20 lakh

530 Dikshanshu Negi (India) - Rs 20 lakh

531 Abhishek Raut (India) - Rs 20 lakh

532 K.V. Sasikanth (India) - Rs 20 lakh

533 Bharat Sharma (India) - Rs 20 lakh

534 Shivam Sharma (India) - Rs 20 lakh

535 Arjun Tendulkar (India) - Rs 20 lakh

536 mit Yadav (India) - Rs 20 lakh

537 Manoj Bhandage (India) - Rs 20 lakh

538 Arun Chaprana (India) - Rs 20 lakh

539 Ajay Dev Goud (India) - Rs 20 lakh

540 Divyang Hinganekar (India) - Rs 20 lakh

541 Azim Kazi (India) - Rs 20 lakh

542 Sujit Nayak (India) - Rs 20 lakh

543 Parth Sahani (India) - Rs 20 lakh

544 Ashutosh Sharma (India) - Rs 20 lakh

545 Vivrant Sharma (India) - Rs 20 lakh

546 Kumar Kartikeya Singh (India) - Rs 20 lakh

547 Ravi Chauhan (India) - Rs 20 lakh

548 Shubham Garhwal (India) - Rs 20 lakh

549 Shafiqullah Ghafari (Afghanistan) - Rs 20 lakh

550 M. Mohammed (India) - Rs 20 lakh

551 Pulkit Narang (India) - Rs 20 lakh

552 Pradosh Paul (India) - Rs 20 lakh

553 Pushpendra Singh Rathore (India) - Rs 20 lakh

554 Jason Sangha (Australia) - Rs 20 lakh

555 Purnank Tyagi (India) - Rs 20 lakh

556 Samarth Vyas (India) - Rs 20 lakh

557 Duan Jansen (South Africa) - Rs 20 lakh

558 Dev Lakra (India) - Rs 20 lakh

559 Ajay Mandal (India) - Rs 20 lakh

560 Lakhan Raja (India) - Rs 20 lakh

561 Girinath Reddy (India) - Rs 20 lakh

562 Siddhant Sharma (India) - Rs 20 lakh

563 Matthew Short (Australia) - Rs 20 lakh

564 Anunay Singh (India) - Rs 20 lakh

565 Saurin Thakar (India) - Rs 20 lakh

566 Nyeem Young (West Indies) - Rs 20 lakh

567 Yuvraj Chaudhary (India) - Rs 20 lakh

568 Khizar Dafedar (India) - Rs 20 lakh

569 Sahil Dhiwan (India) - Rs 20 lakh

570 Arjit Gupta (India) - Rs 20 lakh

571 Mickil Jaiswal (India) - Rs 20 lakh

572 Ryan John (West Indies) - Rs 20 lakh

573 J. Kousik (India) - Rs 20 lakh

574 Jitender Pal (India) - Rs 20 lakh

575 Jonty Sidhu (India) - Rs 20 lakh

576 Yashovardhan Singh (India) - Rs 20 lakh

577 Beyers Swanepoel (South Africa) - Rs 20 lakh

578 Pranshu Vijayran (India) - Rs 20 lakh

579 Ishan Afridi (India) - Rs 20 lakh

580 Mohammed Afridi (India) - Rs 20 lakh

581 Prerit Agrawal (India) - Rs 20 lakh

582 Aidan Cahill (Australia) - Rs 20 lakh

583 Mark Deyal (West Indies) - Rs 20 lakh

584 Nidhish Rajagopal (India) - Rs 20 lakh

585 Bavanaka Sandeep (India) - Rs 20 lakh

586 Safyaan Sharif (Scotland) - Rs 20 lakh

587 Henry Shipley (New Zealand) - Rs 20 lakh

588 Maxwell Swaminathan (India) - Rs 20 lakh

589 Johan Van Dyk (South Africa) - Rs 20 lakh

590 Dunith Wellalage (Sri Lanka)- Rs 20 lakh

2 Retained players

Chennai Super Kings (CSK): Ravindra Jadeja (Rs 16 crore), MS Dhoni (Rs 12 crore), Moeen Ali (Rs 8 crore), Ruturaj Gaikwad (Rs 6 crore).

Kolkata Knight Riders (KKR): Andre Russell (Rs 12 crore, Rs 16 crore to be deducted from purse), Varun Chakravarthy (Rs 8 crore, 12 crore to be deducted from purse), Venkatesh Iyer (Rs 8 crore), Sunil Narine (Rs 6 crore).

Sunrisers Hyderabad (SRH): Kane Williamson (Rs 14 crore), Abdul Samad (Rs 4 crore), Umran Malik (Rs 4 crore).

Mumbai Indians (MI): Rohit Sharma (Rs 16 crore), Jasprit Bumrah (Rs 12 crore), Suryakumar Yadav (Rs 8 crore), Kieron Pollard (Rs 6 crore)

Royal Challengers Bangalore (RCB): Virat Kohli (Rs 15 crore), Glenn Maxwell (Rs 11 crore), Mohammed Siraj (Rs 7 crore).

Delhi Capitals (DC): Rishabh Pant (Rs 16 crore), Axar Patel (Rs 9 crore, Rs 12 crore to be deducted from purse), Prithvi Shaw (Rs 7.5 crore, Rs 8 crore to be deducted from purse), Anrich Nortje (Rs 6.5 crore).

Rajasthan Royals (RR): Sanju Samson (Rs 14 crore), Jos Buttler (Rs 10 crore), Yashasvi Jaiswal (Rs 4 crore).

Punjab Kings (PBKS): Mayank Agarwal (Rs 12 crore, Rs 14 crore to be deducted from purse), Arshdeep Singh (Rs 4 crore).

Gujarat Titans (GT): Hardik Pandya (Rs 15 crore), Rashid Khan (Rs 15 crore), and Shubman Gill (Rs 8 crore).

Lucknow Super Giants (LSG): KL Rahul (Rs 17 crore), Marcus Stoinis (Rs 9.2 crore) and Ravi Bishnoi (Rs 4 crore).

3 Purse Remaining

CSK: Rs 48 crore

KKR: Rs 48 crore

MI: Rs 48 crore

RCB: Rs. 57 crore

DC: Rs 47.5 crore

PBKS: Rs 72 crore

SRH: Rs 68 crore

RR: Rs 62 crore

GT: Rs 52 crore

LSG: Rs 58 crore

4 Auction details

Date: February 12 (Saturday), February 13 (Sunday)

Time: 11 AM IST onwards

Channel: Star Sports Networks

Live Streaming: Disney + HotStar