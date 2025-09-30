Women's World Cup 2025 Squads: Full List of Players, Captains of All Teams

Syed Kirmani blasts team India, captain Suryakumar Yadav for 'Politicizing' Cricket in Asia Cup 2025 - Watch

The ICC Women's Cricket World Cup 2025, the 13th edition of the tournament, is set to be held jointly in India and Sri Lanka from September 30 to November 2, 2025.

The eight-team event features a round-robin group stage where each team plays seven matches, followed by knockout semi-finals and a final. Matches will be played across five venues, with the final hosted either in Navi Mumbai or Colombo, depending on the teams, as if Pakistan qualify, the final will be in Colombo.

Navi Mumbai was drafted in as a venue after Bengaluru's Chinnaswamy Stadium was deemed unfit to host matches. The tournament boasts a prize pool of $13.88 million USD, significantly higher than past editions, highlighting the growing stature of women's cricket globally.

Australia enter as defending champions and are the most successful team historically, while others like India, England, New Zealand, South Africa, Sri Lanka, Bangladesh, and Pakistan compete with high hopes for their maiden or additional titles.

ICC Women's World Cup 2025 Squads

Australia

Alyssa Healy (c), Darcie Brown, Ash Gardner, Kim Garth, Grace Harris, Alana King, Phoebe Litchfield, Tahlia McGrath, Sophie Molineux, Beth Mooney, Ellyse Perry, Megan Schutt, Annabel Sutherland, Georgia Voll, Georgia Wareham

Bangladesh

Nigar Sultana Joty (c), Nahida Akter, Fargana Hoque, Rubya Haider Jhelik, Sharmin Akter Supta, Sobhana Mostary, Ritu Moni, Shorna Akter, Fahima Khatun, Rabeya Khan, Marufa Akter, Fariha Islam Trisna, Shanjida Akther Maghla, Nishita Akter Nishi, Sumaiya Akter

England

Nat Sciver-Brunt (c), Em Arlott, Tammy Beaumont, Lauren Bell, Alice Capsey, Charlie Dean, Sophia Dunkley, Sophie Ecclestone, Lauren Filer, Sarah Glenn, Amy Jones, Heather Knight, Emma Lamb, Linsey Smith, Danni Wyatt-Hodge.

India

Harmanpreet Kaur (c), Smriti Mandhana (vc), Pratika Rawal, Harleen Deol, Jemimah Rodrigues, Richa Ghosh, Uma Chetry, Renuka Singh Thakur, Deepti Sharma, Sneh Rana, Sree Charani, Radha Yadav, Amanjot Kaur, Arundhati Reddy, Kranti Gaud. Reserves: Tejal Hasabnis, Prema Rawat, Priya Mishra, Minnu Mani, Sayali Satghare

New Zealand

Sophie Devine (c), Suzie Bates, Eden Carson, Flora Devonshire, Izzy Gaze, Maddy Green, Brooke Halliday, Bree Illing, Polly Inglis, Bella James, Melie Kerr, Jess Kerr, Rosemary Mair, Georgia Plimmer, Lea Tahuhu

Pakistan

Fatima Sana (c), Muneeba Ali Siddiqui (vc), Aliya Riaz, Diana Baig, Eyman Fatima, Nashra Sundhu, Natalia Parvaiz, Omaima Sohail, Rameen Shamim, Sadaf Shamas, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Sidra Amin, Sidra Nawaz, Syeda Aroob Shah. Reserves: Gull Feroza, Najiha Alvi, Tuba Hassan, Umm-e-Hani, Waheeda Akhtar

South Africa

Laura Wolvaardt (c), Ayabonga Khaka, Chloe Tryon, Nadine de Klerk, Marizanne Kapp, Tazmin Brits, Sinalo Jafta, Nonkululeko Mlaba, Annerie Dercksen, Anneke Bosch, Masabata Klaas, Sune Luus, Karabo Meso, Tumi Sekhukhune, Nondumiso Shangase. Reserves: Miane Smit

Sri Lanka

Chamari Athapaththu (c), Hasini Perera, Vishmi Gunarathne, Harshitha Samarawickrama, Kavisha Dilhari, Nilakshi De Silva, Anushka Sanjeewani, Imesha Dulani, Dewmi Vihanga, Piumi Wathsala, Inoka Ranaweera, Sugandika Kumari, Udeshika Prabodani, Malki Madara, Achini Kulasooriya. Reserve: Inoshi Fernando