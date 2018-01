Advani, Haria set up final date

Bengaluru, January 14: Defending champion Pankaj Advani waltzed into the final of the 85th Senior National Billiards tournament at the Karnataka State Billiards Association on Sunday.

Advani will meet Dhvaj Haria in the title clash on Monday. 18-time world champion Advani notched up a straight win over PSPB’s Rupesh Shah 4-0. The Karnataka cueist crafted a frame of 128 in the first frame to take the opening honours 151-31. In the next three frames the 32-year-old crafted breaks of 105, 147, and 134 to seal an easy win.

Meanwhile youngster Haria who had entered the knockout stage only once prior to this, continued his stupendous run to seal a final clash with Advani.

PSPB’s Haria ended hopes of an all-Karnataka final as the young cueist defeated Karnataka player B Bhaskar in the semifinal match. Bhaskar fought hard, before going to do Dhvaj 1-4.

The final on Monday will see a tie between world champion Advani and rising cueist Haria.

Results: Semifinals: Pankaj Advani (PSPB) beat Rupesh Shah (PSPB) 4 – 0 ; Dhvaj Haria (PSPB) beat B. Bhaskar (KAR) 4 – 1

