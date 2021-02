IPL 2021 auction: Capped, uncapped players, purse remaining, auction time, live telecast, live streaming

Bengaluru, February 12: The IPL 2021 auction will be held on February 18 at Chennai. Ahead of the mini-auction, the eight teams have submitted their respective shortlists to the BCCI on Thursday (February 11) and as per the list 292 players will go under the hammer.

Here's the complete list of players - capped and uncapped - to be auctioned along with purse remaining with each teams and telecast details of the auction.

1 Players to be auctioned -- capped, uncapped 1 Aaron Finch: Rs 1 crore 2 Alex Hales: Rs 1.5 crore 3 Evin Lewis: Rs 1 crore 4 Karun Nair: Rs 50 lakh 5 Jason Roy: Rs 2 crore 6 Steve Smith: Rs 2 crore 7 Hanuma Vihari: Rs 1 crore 8 Shakib Al Hasan: Rs 2 crore 9 Moeen Ali: Rs 2 crore 10 Shivam Dube: Rs 50 lakh 11 Kedar Jadhav: Rs 2 crore 12 Dawid Malan: Rs 1.5 crore 13 Glenn Maxwell: Rs 2 crore 14 Chris Morris: Rs 75 lakh 15 Sam Billings: Rs 2 crore 16 Alex Carey: Rs 1.5 crore 17 Kusal Perera: Rs 50 lakh 18 Glen Phillips: Rs 50 lakh 19 Sheldon Cottrell: Rs 1 crore 20 Nathan Coulter-Nile: Rs 1.5 crore 21 Adam Milne: Rs 50 lakh 22 Mustafizur Rahman: Rs 1 crore 23 Jhye Richardson: Rs 1.5 crore 24 Mark Wood: Rs 2 crore 25 Umesh Yadav: Rs 1.5 crore 26 Qais Ahmed: Rs 50 lakh 27 Piyush Chawla: Rs 50 lakh 28 Mujeeb Ur Rahman: Rs 1.5 crore 29 Adil Rashid: Rs 1.5 crore 30 Rahul Sharma: Rs 50 lakh 31 Harbhajan Singh: Rs 2 crore 32 Ish Sodhi: Rs 50 lakh 33 Sachin Baby: Rs 20 lakh 34 Rahul Gahlaut: Rs 20 lakh 35 C Hari Nishaanth: Rs 20 lakh 36 Rajat Patidar: Rs 20 lakh 37 Himanshu Rana: Rs 20 lakh 38 Himmat Singh: Rs 20 lakh 39: Vishnu Solanki: Rs 20 lakh 40 Ayush Badoni: Rs 20 lakh 41 K Gowtham: Rs 20 lakh 42 Venkatesh Iyer: Rs 20 lakh 43 Shahrukh Khan: Rs 20 lakh 44 Ripal Patel: Rs 20 lakh 45 Atit Sheth: Rs 20 lakh 46 Vivek Singh: Rs 20 lakh 47 Mohammed Azharudeen: Rs 20 lakh 48 Avi Barot: Rs 20 lakh 49 Kedar Devdhar: Rs 20 lakh 50 Sheldon Jackson: Rs 20 lakh 51 Vishnu Vinod: Rs 20 lakh 52 Tushar Deshpande: Rs 20 lakh 53 Riley Meredith: Rs 40 lakh 54 Lukman Meriwala: Rs 20 lakh 55 Ankit Rajpoot: Rs 30 lakh 56 Chetan Sakariya: Rs 20 lakh 57 Kuldeep Sen: Rs 20 lakh 58 Mujtaba Yusuf: Rs 20 lakh 59 Tejas Baroka: Rs 20 lakh 60 KC Cariappa: Rs 20 lakh 61 Sandeep Lamichhane: Rs 40 lakh 62 M Siddharth: Rs 20 lakh 63 Karanveer Singh: Rs 20 lakh 64 J Suchith: Rs 20 lakh 65 S Midhun: Rs 20 lakh 66 Corey Anderson: Rs 75 lakh 67 Darren Bravo: Rs 75 lakh 68 Devon Conway: Rs 50 lakh 69 Martin Guptill: Rs 50 lakh 70 Shaun Marsh: Rs 1.5 crore 71 Rovman Powell: Rs 50 lakh 72 Cheteshwar Pujara: Rs 50 lakh 73 Rassie van der Dussen: Rs 50 lakh 74 Tom Curran: Rs 1.5 crore 75 Ben Cutting: Rs 75 lakh 76 Moises Henriques: Rs 1 crore 77 Kylie Jamieson: Rs 75 lakh 78 Marnus Labuschagne: Rs 1 crore 79 Pawan Negi: Rs 50 lakh 80 Gurkeerat Singh: Rs 50 lakh 81 Varun Aaron: Rs 50 lakh 82 Jason Behrendorff: Rs 1 crore 83 Mitchell McClenaghan: Rs 50 lakh 84 Naveen Ul Haq: Rs 50 lakh 85 Mohit Sharma: Rs 50 lakh 86 Billy Stanlake: Rs 1 crore 87 Oshane Thomas: Rs 50 lakh 88 Allen Finn: Rs 20 lakh 89 Harpreet Bhatia: Rs 20 lakh 90 Shivam Chauhan: Rs 20 lakh 91 Naushad Shaikh: Rs 20 lakh 92 Prathan Singh: Rs 20 lakh 93 Apoorv Wankhade: Rs 20 lakh 94 Atharva Ankolekar: Rs 20 lakh 95 Prayas Barman: Rs 20 lakh 96 Rojith Ganesh: Rs 20 lakh 97 Sumit Kumar: Rs 20 lakh 98 Akshdeep Nath: Rs 20 lakh 99 Pradeep Sangwan: Rs 20 lakh 100 Jalaj Saxena: Rs 30 lakh 101 Karan Sharma: Rs 20 lakh 102 Utkarsh Singh: Rs 20 lakh 103 Sonu Yadav: Rs 20 lakh 104 Dhruv Jurel: Rs 20 lakh 105 Arun Karthick: Rs 20 lakh 106 Nikhil Naik: Rs 20 lakh 107 Smit Patel: Rs 20 lakh 108 KL Shirijith: Rs 20 lakh 109 Wesley Agar: Rs 20 lakh 110 Vaibhav Arora: Rs 20 lakh 111 Akash Deep: Rs 20 lakh 112 Ben Dwarshuis: Rs 30 lakh 113 Ali Khan: Rs 40 lakh 114 Kulwant Khejroliya: Rs 20 lakh 115 Arsan Nagaswalla: Rs 20 lakh 116 G Periyaswamy: Rs 20 lakh 117 Akash Singh: Rs 20 lakh 118 Prithviraj Yarra: Rs 20 lakh 119 Noor Ahmed Lakanwal: Rs 20 lakh 120 Karthik Meiyappan: Rs 20 lakh 121 Prince Balwant Rai: Rs 20 lakh 122 Pradeep Sahu: Rs 20 lakh 123 Sagar Udeshi: Rs 20 lakh 124 Kushaal Wadhwani: Rs 20 lakh 125 Akshay Wakhare: Rs 20 lakh 126 Fabian Allen: Rs 75 lakh 127 Dan Christian: Rs 75 lakh 128 Colin de Grandhomme: Rs 50 lakh 129 Liam Livingstone: Rs 75 lakh 130 Thisara Perera: Rs 50 lakh 131 Mohammad Shaifuddin: Rs 50 lakh 132 David Willey: Rs 1.5 crore 133 Ben Duckett: Rs 50 lakh 134 Rahmanullah Gurbaz: Rs 50 lakh 135 Ben McDermott: Rs 50 lakh 136 Matthew Wade: Rs 1 crore 137 Sean Abbott: Rs 50 lakh 138 Matt Henry: Rs 50 lakh 139 Chemar Holder: Rs 50 lakh 140 Alzarri Joseph: Rs 50 lakh 141 Obed McCoy: Rs 50 lakh 142 Liam Plunkett: Rs 2 crore 143 Tim Southee: Rs 75 crore 144 Rajesh Bishnoi: Rs 20 lakh 145 Abhimanyu Easwaran: Rs 20 lakh 146 Rohan Kadam: Rs 20 lakh 147 Amandeep Khare: Rs 20 lakh 148 Siddesh Lad: Rs 20 lakh 149 Mohammad Taha: Rs 20 lakh 150 Tajinder Dhillon: Rs 20 lakh 151 Pankaj Jaswal: Rs 20 lakh 152 Khrievitso Kenso: Rs 20 lakh 153 Prerak Mankad: Rs 20 lakh 154 Shams Mulani: Rs 20 lakh 155 Ansh Patel: Rs 20 lakh 156 Suyash Prabhudessai: Rs 20 lakh 157 Parth Sahani: Rs 20 lakh 158 Ankit Sharma: Rs 20 lakh 159 Dhruv Shorey: Rs 20 lakh 160 KS Bharat: Rs 20 lakh 161 Josh Inglis: Rs 20 lakh 162 Aryan Juyal: Rs 20 lakh 163 Sadiq Kirmani: Rs 20 lakh 164 Rohit Sharma: Rs 20 lakh 165 Sandeep Kumar Tomar: Rs 20 lakh 166 C Stephen: Rs 20 lakh 167 Aniket Choudhary: Rs 20 lakh 168 Mukesh Chouhary: Rs 20 lakh 169 Nathan Ellis: Rs 20 lakh 170 Sayan Ghosh: Rs 20 lakh 171 Ronit More: Rs 20 lakh 172 M Nidheesh: Rs 20 lakh 173 M Harishankar Reddy: Rs 20 lakh 174 Simarjeet Singh: Rs 20 lakh 175 Kuldip Yadav: Rs 20 lakh 176 Zeeshan Ansari: Rs 20 lakh 177 Nayan Doshi: Rs 20 lakh 178 Jon Russ Jaggesar: Rs 20 lakh 179 K Kevin: Rs 20 lakh 180 Tanveer Sangha: Rs 20 lakh 181 T Maheesh: Rs 20 lakh 182 V Vijayakanth: Rs 20 lakh 183 Lewis Gregory: Rs 1.5 crore 184 Wanindu Hasaranga: Rs 50 lakh 185 Karim Janat: Rs 50 lakh 186 Scott Kuggelejin: Rs 50 lakh 187 James Neesham: Rs 50 lakh 188 Wayne Parnell: Rs 50 lakh 189 Keemo Paul: Rs 75 lakh 190 Dushmanta Chameera: Rs 50 lakh 191 Fidel Edwards: Rs 75 lakh 192 Beuran Hendricks: Rs 50 lakh 193 A Mithun: Rs 50 lakh 194 Reece Topley: Rs 50 lakh 195 Hardus Vilojen: Rs 50 lakh 196 Neil Wagner: Rs 50 lakh 197 Max Bryant: Rs 20 lakh 198 Aman Jaffer: Rs 20 lakh 199 Saahil Jain: Rs 20 lakh 200 S Senpati: Rs 20 lakh 201 Ravi Thakur: Rs 20 lakh 202 Jake Weatherald: Rs 20 lakh 203 Shubam Agarwal: Rs 20 lakh 204 R Ahmed: Rs 20 lakh 205 Baba Aparajith: Rs 20 lakh 206 George Garton: Ra 20 lakh 207 Chris Green: Rs 30 lakh 208 Kartik Kakade: Rs 20 lakh 209 Shoaib Khan: Ra 20 lakh 210 Dhruv Patel: Rs 20 lakh 211 Latest Kumar Patel: Rs 20 lakh 212 Arjun Tendulkar: Rs 20 lakh 213 Varun Choudhary: Rs 20 lakh 214 P Dake: Rs 20 lakh 215 Baltej Dhanda: Rs 20 lakh 216 Brendan Doggett: Rs 40 lakh 217 Saurabh Dubey: Rs 20 lakh 218 Fazalhaq Farooqi: Rs 40 lakh 219 Matt Kelly: Rs 20 lakh 220 Chama Milind: Rs 20 lakh 221 Jayden Seals: Rs 20 lakh 222 Mark Steketee: Rs 40 lakh 223 Tanveer ul Haq: Rs 20 lakh 224 Carlos Brathwaite: Rs 50 lakh 225 Rishi Dhawan: Rs 50 lakh 226 Mahmudullah: Rs 75 lakh 227 Andile Phehlukwayo: Rs 50 lakh 228 Sherfane Rutherford: Rs 50 lakh 229 Dasun Shanaka: Rs 50 lakh 230 Isuru Udana: Rs 50 lakh 231 Jacob Duffy: Rs 50 lakh 232 Daryn Dupavilion: Rs 50 lakh 233 Shannon Gabriel: Rs 50 lakh 234 Morne Morkel: Rs 1.5 crore 235 Joel Paris: Rs 50 lakh 236 Blair Tickener: Rs 50 lakh 237 Subodh Bhati: Rs 20 lakh 238 Jay Bista: Rs 20 lakh 239 Aamir Gani: Rs 20 lakh 240 Karanveer Kaushal: Rs 20 lakh 241 Anustup Majumdar: Rs 20 lakh 242 D Negi: Rs 20 lakh 243 Kshitiz Sharma: Rs 20 lakh 244 Shubam Singh: Rs 20 lakh 245 Shashank Singh: Rs 20 lakh 246 Milind Tandon: Rs 20 lakh 247 Ravi Bopara: Rs 50 lakh 248 George Linde: Rs 50 lakh 249 Kyle Mayers: Rs 50 lakh 250 Daryl Mitchell: Rs 50 lakh 251 Colin Munro: Rs 50 lakh 252 Dwayne Pretorius: Rs 50 lakh 253 Romario Shephered: Rs 50 lakh 254 B Sandeep: Rs 20 lakh 255 Chaitanya Bishnoi: Ra 20 lakh 256 C Arun: Rs 20 lakh 257 C Yudhvir: Rs 20 lakh 258 Ajay Dev Goud: Rs 20 lakh 259 Umran Malik: Rs 20 lakh 260 Ravi Teja: Rs 20 lakh 261 T Tanay: Rs 20 lakh 262 Tilak Varma: Rs 20 lakh 263 Bhagath Varma: Rs 20 lakh 264 Stuart Binny: Rs 50 lakh 265 Hilton Cartwright: Rs 75 lakh 266 James Faulkner: Rs 75 lakh 267 Akeal Hosein: Rs 50 lakh 268 Parvez Rasool: Rs 50 lakh 269 David Wiese: Rs 50 lakh 270 Jack Wildermuth: Rs 50 lakh 271 Arshdeep Brar: Rs 20 lakh 272 Digvijay Deshmukh: Rs 20 lakh 273 Aakarshit Gomel: Rs 20 lakh 274 Arjit Gupta: Rs 20 lakh 275 Shubang Hegde: Rs 20 lakh 276 Anirudha Joshi: Rs 20 lakh 277 Azim Kazi: Rs 20 lakh 278 Rahul Singh: Rs 20 lakh 279 T Ajay: Rs 20 lakh 280 Harsh Tyagi: Rs 20 lakh 281 Nachiket Bhute: Rs 20 lakh 282 Josh Clarkson: Rs 20 lakh 283 Gerald Coetzee: Rs 20 lakh 284 Tim David: Rs 20 lakh 285 Deeparaj Gaonkar: Rs 20 lakh 286 Aaron Hardie: Rs 20 lakh 287 Marco Jansen: Rs 20 lakh 288 Nathan McAndrew: Rs 20 lakh 289 Mohammed Mohammed: Rs 20 lakh 290 Govinda Poddar: Rs 20 lakh 291 Pratyush Singh: Rs 20 lakh 292 Jacques Snyman: Rs 20 lakh 2. When and where is the auction The IPL 2021 auction will be held on February 18, a day after the second Test between India and England at the MA Chidambaram Stadium. The venue is Chennai. 3. Auction time The IPL 2021 auction will kickstart from 3 PM IST 4. Where can I watch the auction You can watch the auction live on Star Sports Networks. Live streaming will be on Disney + Hotstar and Jio TV customers too can watch the proceedings. You can also follow details of auction via MyKhel. 5. Purse remaining Chennai Super Kings: Rs 22.9 crore Delhi Capitals: Rs 12.9 crore Kings XI Punjab: Rs 31.8 crore Kolkata Knight Riders: Rs 10.75 crore Mumbai Indians: Rs 15.35 crore Rajasthan Royals: Rs 34.85 crore Royal Challengers Bangalore: Rs 35.9 crore Sunrisers Hyderabad: Rs 10.75 crore