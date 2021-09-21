IPL 2021: Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders: Dream11, Possible Playing 11, Match Prediction

1. Squads
Kolkata Knight Riders: Dinesh Karthik, Andre Russell, Kamlesh Nagarkoti, Kuldeep Yadav, Lockie Ferguson, Nitish Rana, Prasidh Krishna, Gurkeerat Singh Mann, Sandeep Warrier, Shivam Mavi, Shubman Gill, Sunil Narine, Eoin Morgan, Rahul Tripathi, Varun Chakravarthy, Pawan Negi, Tim Seifert, Shakib al Hasan, Sheldon Jackson, Vaibhav Arora, Karun Nair, Harbhajan Singh, Ben Cutting, Venkatesh Iyer
Mumbai Indians: Rohit Sharma, Aditya Tare, Anmolpreet Singh, Anukul Roy, Dhawal Kulkarni, Hardik Pandya, Ishan Kishan, Jasprit Bumrah, Jayant Yadav, Kieron Pollard, Krunal Pandya, Quinton de Kock, Rahul Chahar, Suryakumar Yadav, Chris Lynn, Mohsin Khan, Saurabh Tiwary, Trent Boult, Adam Milne, Nathan Coulter-Nile, Piyush Chawla, James Neeshan, Yudhvir Charak, Marco Jansen, Arjun Tendulkar.
2. Possible Playing 11
Kolkata Knight Riders: Shubman Gill, Venkatesh Iyer, Rahul Tripathi, Nitish Rana, Eoin Morgan (captain), Dinesh Karthik (wk), Andre Russell, Sunil Narine, Lockie Ferguson, Varun Chakravarthy, Prasidh Krishna.
Mumbai Indians: Rohit Sharma/Anmolpreet Singh, Quinton de Kock, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan, Sourabh Tiwary, Kieron Pollard, Hardik Pandya, Trent Boult, Rahul Chahar, Jasprit Bumrah, Adam Milne.
3. Dream11
Shubman Gill, Venkatesh Iyer, Surya Kumar Yadav, Ishan Kishan, Sourabh Tiwary, Kieron Pollard, Andre Russell, Varun Chakravarthy, Rahul Chahar, Adam Milne, Jasprit Bumrah.
4. Match prediction
The slow start again seemed to be haunting the Mumbai Indians. And the KKR are coming off a big win over Royal Challengers Bangalore. The Morgan-led Kolkata in that sense might just have a small edge over their rivals.